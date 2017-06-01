Слива половинками в сиропе на зиму: рецепт с фото

Пролетел год. Жаркое лето в самом разгаре, и вместе с ним горячая пора заготовок. На дачных участках, полях, в садах полным ходом идёт сбор сезонных овощей, фруктов и ягод. И, конечно же, никуда не деться от приготовления заготовок на зиму. Наверняка в каждой семье есть свои самые любимые рецепты консерваций, солений, маринования, которые радуют нас своим неповторимым вкусом и ароматом, особенно в холодное время года. Заготовка сладких фруктов и ягод придётся по вкусу не только деткам, но и взрослым. Из сочных фруктов можно приготовить вкусное варенье, повидло, джем, ароматный компот. А можно приготовить отличную заготовку – фрукты в сиропе. Предлагаю заготовить сливы половинками. Очень нужная заготовка. Её можно использовать как десерт, в качестве начинки для блинов, пирогов, пирожков, кексов. И это ещё не весь список вариантов использования данной заготовки. Расчёт ингредиентов идёт на банку ёмкостью 1,5 л.

Ингредиенты для приготовления слив половинками в сиропе:

Слива 1100 г

Вода 450-500 мл

Сахар 200 г

Лимонная кислота 1-2 щепотки

Рецепт приготовления слив в сиропе на зиму:

1) Для заготовки подойдёт крупная круглая слива. Они бывают разных цветов. Главное, чтобы они были плотные на ощупь и из них хорошо извлекалась косточка. Сливы хорошо промойте, удалите веточки, листики и хвостики.

2) В глубокой кастрюле вскипятите достаточное количество воды. В кипящую воду окуните сливы на 30-40 секунд. После опрокиньте на дуршлаг и промойте холодной водой.

3) Теперь разрежьте сливу пополам и удалите косточку.

4) Подготовьте банку с крышкой. Банку поместите в раковину. Промойте с содой. Хорошо ополосните проточной водой. Так же проделайте с крышкой. Тару оставьте на воздухе, чтобы она подсохла. После поставьте в микроволновую печь на 3 минуты при мощности 800 ватт. Крышку опустите в кипящую воду и прокипятите 5-8 минут. В сухую простерилизованную банку уложите сливы срезом вниз. Старайтесь уложить поплотнее, только сильно не утрамбовывайте, чтобы фрукты остались целыми.

5) Отдельно закипятите воду. Сверху в банку положите столовую ложку и по ней налейте кипяток до самого верха. Так тара не треснет. Прикройте чистой крышкой и оставьте на 10 минут.

6) Слейте воду обратно в кастрюлю. Добавьте сахарный песок и лимонную кислоту. Перемешайте и вскипятите.

7) Горячим сиропом залейте сливы и плотно укупорьте банку. Переверните и укутайте до полного остывания.

Слива половинками в сиропе на зиму готова. Вкусных Вам заготовок!