Рецепты блюд » Выпечка и десерты » Слива половинками в сиропе на зиму: рецепт с фото

Слива половинками в сиропе на зиму: рецепт с фото

Пролетел год. Жаркое лето в самом разгаре, и вместе с ним горячая пора заготовок. На дачных участках, полях, в садах полным ходом идёт сбор сезонных овощей, фруктов и ягод. И, конечно же, никуда не деться от приготовления заготовок на зиму. Наверняка в каждой семье есть свои самые любимые рецепты консерваций, солений, маринования, которые радуют нас своим неповторимым вкусом и ароматом, особенно в холодное время года. Заготовка сладких фруктов и ягод придётся по вкусу не только деткам, но и взрослым. Из сочных фруктов можно приготовить вкусное варенье, повидло, джем, ароматный компот. А можно приготовить отличную заготовку – фрукты в сиропе. Предлагаю заготовить сливы половинками. Очень нужная заготовка. Её можно использовать как десерт, в качестве начинки для блинов, пирогов, пирожков, кексов. И это ещё не весь список вариантов использования данной заготовки. Расчёт ингредиентов идёт на банку ёмкостью 1,5 л.

 

Слива половинками в сиропе на зиму: фото

 

Смотрите также: Лечо Аджика с яблоками на зиму, рецепт с фото.

Ингредиенты для приготовления слив половинками в сиропе:

  • Слива 1100 г
  • Вода 450-500 мл
  • Сахар 200 г
  • Лимонная кислота 1-2 щепотки

Ингредиенты для приготовления слив половинками в сиропе: фото 1

Рецепт приготовления слив в сиропе на зиму:

1) Для заготовки подойдёт крупная круглая слива. Они бывают разных цветов. Главное, чтобы они были плотные на ощупь и из них хорошо извлекалась косточка. Сливы хорошо промойте, удалите веточки, листики и хвостики.

 

Перебранные сливы: фото 2

 

2) В глубокой кастрюле вскипятите достаточное количество воды. В кипящую воду окуните сливы на 30-40 секунд. После опрокиньте на дуршлаг и промойте холодной водой.

 

Бланшировка слив: фото 3

 

3) Теперь разрежьте сливу пополам и удалите косточку.

 

Сливы без косточки: фото 4

 

4) Подготовьте банку с крышкой. Банку поместите в раковину. Промойте с содой. Хорошо ополосните проточной водой. Так же проделайте с крышкой. Тару оставьте на воздухе, чтобы она подсохла. После поставьте в микроволновую печь на 3 минуты при мощности 800 ватт. Крышку опустите в кипящую воду и прокипятите 5-8 минут. В сухую простерилизованную банку уложите сливы срезом вниз. Старайтесь уложить поплотнее, только сильно не утрамбовывайте, чтобы фрукты остались целыми.

 

Сливы, уложенные в банки: фото 5

 

5) Отдельно закипятите воду. Сверху в банку положите столовую ложку и по ней налейте кипяток до самого верха. Так тара не треснет. Прикройте чистой крышкой и оставьте на 10 минут.

 

Сливы, залитые кипятком: фото 6

 

6) Слейте воду обратно в кастрюлю. Добавьте сахарный песок и лимонную кислоту. Перемешайте и вскипятите.

 

Приготовление сиропа: фото 7

 

7) Горячим сиропом залейте сливы и плотно укупорьте банку. Переверните и укутайте до полного остывания.

 

Слива, залитая сиропом и укупоренная: фото 8

 

Смотрите также: Консервированные помидоры со сливами на зиму, рецепт с фото.

 

Слива половинками в сиропе на зиму готова. Вкусных Вам заготовок!

 

Слива половинками в сиропе на зиму: фото

 (голосов: 0)
Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Светлана Светлая

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Рецепты с кабачками Рецепты с кабачками

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху