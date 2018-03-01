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Макияж Твигги: урок пошагово с фото

Если вы решили приблизиться к символу моды 60-х годов, то как раз в этом уроке мы пошагово рассмотрим макияж Твигги. Вернее, мы рассмотрим стилизацию её образа, так как не всегда нужен именно целостный образ, который будет неуместен на мероприятии, и таким образом мы приближаем его к макияжу нашего времени. Особенно, если у вас структура века не такая как у Твигги, то при создании макияжа нужно будет учесть множество нюансов.

 

Макияж Твигги: фото

 

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Итак, для создания макияжа Твигги вам понадобятся:

  • коричневый карандаш для глаз;
  • палитра теней в натуральных коричневых оттенках;
  • тёмно-коричневая подводка;
  • молочный каял;
  • тушь для ресниц;
  • кисти для макияжа.

Урок макияжа в стиле Твигги пошагово с фото

1) Конечно же, перед тем, как наносить карандаш и тени, мы подготовим кожу век. Покроем её лёгким слоем тональной основы. Если у вас есть веснушки, то образ точно будет повторён на 100%. Тональную основу на веках закрепите пудрой или тенями. Бровь оставьте натуральной и можно ей придать слегка светло-русый (пшеничный) оттенок, как у Твигги.

 

Урок макияжа в стиле Твигги: фото 1

 

2) Самой главной деталью в макияже Твигги является впадина между подвижным и неподвижным верхним веком. Если у вас таковая не видна настолько явно, то мы её создадим при помощи косметики.
Коричневым карандашом для глаз проводим линию в этой верхней складке, которая есть у каждой женщины. Нам нужно точно повторить изгиб нашей кости, которая создаёт эту складку. В другом случае мы можем испортить форму глаза.

 

Урок макияжа в стиле Твигги: фото 2

 

3) На небольшую плоскую кисть набираем карандаш и тушуем верхнюю границу к брови. Создаём дымку, которая визуально придаст объём глазу. Если ваше веко по строению похоже на веко Твигги, то всё равно эта дымка не будет лишней для создания образа.

 

Урок макияжа в стиле Твигги: фото 3

 

4) Покрываем карандашную деталь коричневыми тенями, а дымку светлым коричневым оттенком, чтобы получить плавный натуральный переход из цвета в цвет.

 

Урок макияжа в стиле Твигги: фото 4

 

5) Под бровь нанесите светлый молочный оттенок теней.

 

Урок макияжа в стиле Твигги: фото 5

 

6) Подвижное веко до карандашной линии покройте светлым бежевым оттенком.

 

Урок макияжа в стиле Твигги: фото 6

 

7) Мы создали натуральную тень в складке, а теперь приступим к созданию самых интересных деталей нашего образа. По нижней границе карандаша рисуем линию тёмно-коричневой подводкой. Подводка выбрана именно в таком цвете для создания более натурального образа. Вы можете заменить её на чёрную.

 

Урок макияжа в стиле Твигги: фото 7

 

8) Концы этой детали должны быть острыми и спускаться до уголков глаза.

 

Урок макияжа в стиле Твигги: фото 8

 

9) По верхнему ресничному ряду рисуем стрелку, хвостик которой осознанно опускаем вниз и его конец будет повторять направление роста нижних ресниц. Доводим стрелку до внутреннего уголка и слегка приближаем к хвостику верхней линии.


Так как у Твигги круглая форма глаза, то утолщаем стрелку посередине, чтобы приблизиться к этой форме.

 

Урок макияжа в стиле Твигги: фото 9

 

Урок макияжа в стиле Твигги: фото 10

 

10) Теперь этой же подводкой прорисовываем нижние ресницы от линии роста своих. Делаем отступы от каждой по несколько миллиметров. Чтобы прорисовать правильно ресницы Твигги, повторяйте направление ваших в соответствии с каждым участком.

 

Урок макияжа в стиле Твигги: фото 11

 

Урок макияжа в стиле Твигги: фото 12

 

11) В дополнение сделаем нижнее веко более вывернутым, прокрасим его молочным каялом.

 

Урок макияжа в стиле Твигги: фото 13

 

12) Нижние ресницы не прокрашиваем, а делаем акцент на верхних, где слой должен быть очень интенсивным и при необходимости можно наклеить дополнительные ресницы.

 

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Урок макияжа в стиле Твигги: фото 14

 

Таким образом мы выполнили стилизацию макияжа Твигги и приблизились к символу моды 60-х годов.

 

Макияж Твигги: фото

 

Макияж Твигги: фото

 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Вчера, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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