Макияж Твигги: урок пошагово с фото

Если вы решили приблизиться к символу моды 60-х годов, то как раз в этом уроке мы пошагово рассмотрим макияж Твигги. Вернее, мы рассмотрим стилизацию её образа, так как не всегда нужен именно целостный образ, который будет неуместен на мероприятии, и таким образом мы приближаем его к макияжу нашего времени. Особенно, если у вас структура века не такая как у Твигги, то при создании макияжа нужно будет учесть множество нюансов.

Итак, для создания макияжа Твигги вам понадобятся:

коричневый карандаш для глаз;

палитра теней в натуральных коричневых оттенках;

тёмно-коричневая подводка;

молочный каял;

тушь для ресниц;

кисти для макияжа.

Урок макияжа в стиле Твигги пошагово с фото

1) Конечно же, перед тем, как наносить карандаш и тени, мы подготовим кожу век. Покроем её лёгким слоем тональной основы. Если у вас есть веснушки, то образ точно будет повторён на 100%. Тональную основу на веках закрепите пудрой или тенями. Бровь оставьте натуральной и можно ей придать слегка светло-русый (пшеничный) оттенок, как у Твигги.

2) Самой главной деталью в макияже Твигги является впадина между подвижным и неподвижным верхним веком. Если у вас таковая не видна настолько явно, то мы её создадим при помощи косметики.

Коричневым карандашом для глаз проводим линию в этой верхней складке, которая есть у каждой женщины. Нам нужно точно повторить изгиб нашей кости, которая создаёт эту складку. В другом случае мы можем испортить форму глаза.

3) На небольшую плоскую кисть набираем карандаш и тушуем верхнюю границу к брови. Создаём дымку, которая визуально придаст объём глазу. Если ваше веко по строению похоже на веко Твигги, то всё равно эта дымка не будет лишней для создания образа.

4) Покрываем карандашную деталь коричневыми тенями, а дымку светлым коричневым оттенком, чтобы получить плавный натуральный переход из цвета в цвет.

5) Под бровь нанесите светлый молочный оттенок теней.

6) Подвижное веко до карандашной линии покройте светлым бежевым оттенком.

7) Мы создали натуральную тень в складке, а теперь приступим к созданию самых интересных деталей нашего образа. По нижней границе карандаша рисуем линию тёмно-коричневой подводкой. Подводка выбрана именно в таком цвете для создания более натурального образа. Вы можете заменить её на чёрную.

8) Концы этой детали должны быть острыми и спускаться до уголков глаза.

9) По верхнему ресничному ряду рисуем стрелку, хвостик которой осознанно опускаем вниз и его конец будет повторять направление роста нижних ресниц. Доводим стрелку до внутреннего уголка и слегка приближаем к хвостику верхней линии.



Так как у Твигги круглая форма глаза, то утолщаем стрелку посередине, чтобы приблизиться к этой форме.

10) Теперь этой же подводкой прорисовываем нижние ресницы от линии роста своих. Делаем отступы от каждой по несколько миллиметров. Чтобы прорисовать правильно ресницы Твигги, повторяйте направление ваших в соответствии с каждым участком.

11) В дополнение сделаем нижнее веко более вывернутым, прокрасим его молочным каялом.

12) Нижние ресницы не прокрашиваем, а делаем акцент на верхних, где слой должен быть очень интенсивным и при необходимости можно наклеить дополнительные ресницы.

Таким образом мы выполнили стилизацию макияжа Твигги и приблизились к символу моды 60-х годов.