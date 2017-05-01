Макияж как у Ланы дель Рей: урок пошагово с фото

В этом уроке с пошаговыми фото мы повторим гламурный макияж американской поп-певицы Ланы дель Рей (Lana Del Rey), которая своими эпатажными образами покоряет своих поклонников. В её стиле, как и в макияже, преимущественно присутствует ретро-стиль. Особенно это касается ярких широких стрелок, которые ей идут, и мы рассмотрим поэтапное выполнение именно такого макияжа.

Для создания макижа в стиле Ланы дель Рей вам понадобятся:

светлые тени в кремовом оттенке;

тёмно-коричневые тени;

светло-коричневые тени;

чёрная подводка;

каял молочного цвета;

тушь.

Урок макияжа как у Ланы дель Рей пошагово с фото

1) Макияж Ланы дель Рей очень выразительный не только из-за нанесённой косметики, но и из-за её строения глаза. У каждой женщины есть складка между подвижным и неподвижным веком, затемняя которую, глаз становится объёмнее. Определяемся, где именно она находится, и приступаем к выполнению макияжа.



Покройте кожу век и лица тональной основой. При необходимости нанесите базу под тени, чтобы макияж был более стойким.

2) Всё подвижное веко покроем светлым оттенком теней, кроме белого. Также наносим светлые тени в уголок глаза и практически прозрачным слоем под бровь.

3) Выделяем верхнюю складку тёмно-коричневым цветом. Эта линия будет очень интенсивной, чтобы была возможность выбрать из неё цвет и его растушевать. Теперь прорабатываем коричневую деталь пушистой кистью, создавая интенсивную натуральную тень.



По верхней границе наносим светло-коричневый оттенок, чтобы сделать переход и тень более натуральными.

4) Самым важным этапом в создании макияжа как у Ланы дель Рей является прорисовка стрелок, которые и создают характерный образ. Они отличаются своей толщиной и слегка нестандартным направлением. Задав правильный изгиб хвостика, у вас точно получится так, как нужно. Ведём тонкой кистью из внешнего уголка, слегка будто повторяем направление верхнего ресничного ряда и продлеваем вздёрнутую линию к концу брови. В стандартной стрелке хвостик больше направлен к виску, то есть чуть ниже.

5) От внутреннего уголка сразу ведём широкую стрелку. Но ширина также зависит от того, насколько видима зона подвижного века. Если она узкая, то широкая стрелка будет неуместна, так как вся идея макияжа будет потеряна.

6) Соединяем конец и начало стрелки в плавной широкой линии.

7) Обычно у Ланы не прокрашена слизистая и будто немного вывернута. Если вы максимально хотите повторить её образ, то прокрасьте слизистую нижнего века молочным каялом. Это также сделает глаз больше.

8) Дальше затемняем коричневым цветом нижнее веко и это уже может быть первый из вариантов, на котором можно остановиться, после чего прокрасить ресницы. Под этот вариант отлично подойдёт помада в красных оттенках.

9) Если же хочется получить особенный ретро-образ, то также прокрашиваем подводкой нижнее веко. При этом предыдущий этап всё равно повторяем, чтобы немного сделать нижнее веко объёмным. Линия перехода будет плавной и сужается она ближе ко внутреннему уголку.

10) Так как в макияже Ланы присутствует широкая чёрная стрелка, соответственно, акцент будет на верхние ресницы. Интенсивно прокрашиваем их тушью и клеим искусственные. Они у неё бывают очень длинными и иногда создают эффект дополнительной стрелки из внешнего уголка. Под этот вариант макияжа подойдёт помада в пастельных тонах.

Макияж в стиле Ланы дель Рей готов! Вот так просто можно преобразиться в известную поп-звезду.