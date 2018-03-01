Лучшая тушь для ресниц. Рейтинг 2018 года: Топ 10

Рейтинг лучшей туши для ресниц 2018 года

1. Maybelline New York Intense Black Mascara

Даже в косметичках равнодушных к макияжу женщин можно найти тушь для ресниц. Ею пользуются представительницы прекрасного пола всех возрастов, ведь именно красивые ресницы «делают» лицо и добавляют выразительности взгляду. Сейчас производители декоративной косметики выпускают туши для ресниц на любой случай: для объёма и удлинения, подкручивания и ухода, причём, разброс цен очень велик. Хотите знать, какая лучшая тушь для ресниц? Смотрите рейтинг 2018 года из разных ценовых сегментов.

Компания Maybelline выпустила не один хит среди тушей для ресниц. Не стал исключением и их новый продукт «Intense Black Mascara». Главными козырями её стал интенсивный чёрный цвет и удачная консистенция, которая позволяет прокрашивать ресницы без комочков и слипания. Традиционно удачная изогнутая силиконовая кисточка с разной длиной щетинок (с одной стороны они густые и короткие, с другой – реже и длиннее) прекрасно подходит для прокрашивания ресниц по всей длине и разделения.

2. Urban Decay Perversion Mascara

Знаменитый американский бренд Urban Decay порадовал любительниц выразительных ресниц, выпустив тушь насыщенного чёрного цвета и в приятном объёме 4 мл. Тушь придаёт ресницам потрясающий объём, ведь её можно наслаивать без образования комочков. В отличие от конкурентов она отлично ложится и не образует комочков даже при нанесении в 3 слоя. При этом большая и удобная кисточка хорошо прокрашивает реснички и разделяет их. Приятным бонусом станет и то, что тушь в течение нескольких месяцев сохраняет свою консистенцию.

3. Rimmel Mascara Scandaleyes Reloaded Extreme Black

Также стоит обратить внимание на тушь для ресниц от Rimmel, а именно Scandaleyes Reloaded в версии Extreme Black. Она создана для придания ресницам объёма и интенсивного чёрного цвета. Кисточка большая и удобная, с её помощью можно прокрасить ресницы буквально одним движением. Ещё одной особенностью является поведение туши при снятии макияжа с глаз. При контакте с водой и очищающими средствами она не размазывается в грязное пятно, а скатывается комочками, которые потом легко удаляются.

4. Lancome Grandiose Wide-angle Fan Effect Mascara

Эта тушь похожа на произведение искусства – стильный чёрно-белый флакон с плавными линиями и фирменным цветком бренда, а также причудливо изогнутая щёточка. В составе есть экстракт шиповника и пантенол, но главное не это. Производители заявляют, что эта чудо-тушь может держаться на ресницах до 3 суток, не образуя комочков и не осыпаясь. Любителей такого стойкого макияжа не много, но те, кто использовал продукт от Lancome, говорят, что пару суток тушь точно держится на ресницах отлично. А необычная кисточка позволяет хорошо прокрашивать ресницы, не выворачивая руку.

5. Essence Get Big! Lashes Volume Boost

Бюджетная тушь от Essence не отличается изысканным дизайном, но со своими задачами справляется на ура – она создаёт отличный объём и делает ресницы заметными и выразительными. У этого продукта большой объём и удобная пушистая кисточка, которая отлично справляется с разделением и прочесыванием ресниц. Тушь не размазывается и не растекается свои положенные 12 часов, не образует комочков и не раздражает слизистую глаза. А ещё её можно наслаивать, создавая густые и объёмные ресницы.

6. Chanel Sublime Mascara Waterproof

А эту тушь называют мега-стойкой, что не удивительно с её водостойкой формулой. Благодаря инновационному аппликатору с мягкими щетинками, расположенными на 360 градусов по кругу, тушь отлично прокрашивает каждую ресничку, разделяя их и придавая им интенсивный чёрный цвет. Её нельзя назвать суперобъёмной, скорее она придаёт ресничкам натуральный и ухоженный вид. Помимо идеальной эстетики и стойкости, эта тушь отличается и ещё одним полезным качеством – она легко смывается мицелярной водой.

7. L'Oreal Paris Volume Million Lashes So Couture

Изюминкой этого продукта является прорезиненная щёточка с очень тонкими и многочисленными (около 410 шт.) щетинками. Из-за такой особенности тушь от L'Oreal Paris прекрасно справляется с прочёсыванием и разделением ресниц. В один слой она смотрится очень натурально, а в два и более придаёт глазам драматический эффект, при этом, не скатываясь в комочки и не осыпаясь. Отличается и формула Million Lashes So Couture – в неё ввели жидкий шёлк и чёрные пигменты, но понизили содержание восков. Именно поэтому снимается с ресниц она очень легко, как «чулочки».

8. Helena Rubinstein Lash Queen Mascara Sexy Blacks

Элитная тушь от Helena Rubinstein покоряет своим изысканным дизайном с использованием кружевных мотивов. Но главные плюсы туши заключаются в содержимом элегантного тюбика. Она хорошо подкручивает ресницы и делает их гуще и выразительнее, разделяет по всей длине и придаёт глубокий чёрный оттенок. К кисточке необычной формы надо привыкнуть, но зато она отлично отделяет реснички и прочёсывает их. В составе туши содержится масло жожоба, поэтому она также обеспечивает и ухаживающий эффект за ресницами.

9. Eveline Cosmetics Extension Volume Professional False Definition & Deep Carbon Mascara

Бюджетная тушь со свойствами отличника любима многими за удобную кисточку и удачную консистенцию. Продукт от Eveline Cosmetics хорошо разделяет и прокрашивает каждую ресничку, немного подкручивает и добавляет выразительности. Основное достоинство туши – её удобная кисточка, которую многие сравнивают с расчёской. Тушь не осыпается в течение дня, но не относится к стойким, поэтому не стоит использовать её при влажных погодных условиях. Также к плюсам можно отнести то, что тушь не засыхает в течение нескольких месяцев, поэтому хватает её надолго.

10. Benefit They're Real

Тушь от бренда профессиональной косметики также отличается уникальной формой силиконовой щёточки – её щетинки расположены слегка наклонно, а на закруглённой головке находятся специальные ворсинки, которые помогают прокрашивать реснички даже в самых труднодоступных местах, например, в уголках глаза. Тушь даёт насыщенный чёрный цвет и скорее удлиняет ресницы, чем делает их суперобъёмными. Она отлично держится в течение дня, не осыпается и не отпечатывается на веке.