Топ-10: лучшие увлажняющие кремы для лица

Гладкая и свежая, сияющая кожа лица - основной признак ухоженности. Добиться такого эффекта с помощью декоративной косметики невозможно, для этого необходима регулярная и комплексная программа. Так, разглаживанию морщинок, удалению покраснения и шелушения способствует ежедневное увлажнение. Существует великое множество средств, подходящих для решения этой задачи: маски и масла, лосьоны и термальная вода, бальзамы и сыворотки. Конкретный вариант выбирается в зависимости от возрастной группы, особенностей кожи, важно также текущее время года. Мы же предлагаем обратить внимание на лучшие увлажняющие кремы для лица. ТОП-10, составленный специально для читательниц signorina.ru, поможет сориентироваться в обилии «эликсиров красоты».

Косметологи также рекомендуют осуществлять дополнительную подпитку. Для этого: откажитесь от курения; обогатите рацион свежими фруктами, овощами, зеленью; выпивайте ежедневно не менее 7-8 стаканов очищенной воды; больше времени проводите на воздухе.

Итак, лучшие увлажняющие кремы для лица: рейтинг, в котором обязательно найдётся подходящий для вас вариант.

1. La Roche-Posay Hydreane Legere: ориентирован на все типы кожи, гипоаллергенный, подходит для пользователей любого возраста. Основные компоненты: гидролипиды, глицерин. Недостаток - не содержит SPF. В отзывах пользователи отмечают лёгкую текстуру крема, которая легко наносится, быстро впитывается, не закупоривает поры. Цена флакона (40 мл) - 750 руб.

2. Vichy Aqualia Thermal: предназначен для комбинированной кожи, склонной к раздражению. Чудо-средство действует 24 часа. В составе: брендовая термальная вода, гиалуроновая кислота, аквабиорил. Состав характеризуется приятным запахом, мягкой консистенцией. Минусы: камедонообразующий. Стоимость баночки (50 мл) - 1100 руб.

Совет косметолога: витамины групп В и Е, вытяжка из овса, алоэ или огурца, гиалуроновая кислота, глицерин - отличные увлажняющие компоненты. Отдайте предпочтение средствам, в составе которых содержатся названные вещества.

3. Mades Cosmetics Skinniks Hydro Protector Anti-ageing: ориентирован на женщин в возрасте 25+, используется на ночь. Основной плюс - комплексное действие (отбеливание / питание / адаптивная гидратация). Содержит витаминный комплекс, экстракт граната, масло макадамии и виноградных косточек. Основной недостаток, по мнению пользователей, высокая цена - 2350 руб.

4. Uriage AquaPRECIS: неплохое лечебное средство, разработанное для сухого эпидермиса. Предназначено к использованию с 18 лет. Базовый компонент - масло карите. Те, кто протестировал этот «эликсир красоты», рекомендуют его на холодный период года. Крем быстро впитывается, но лёгкостью текстуры не отличается. Некоторых дам раздражает его запах. Цена (40 мл) - 1150 руб.

5. Крем-увлажнение нон-стоп Garnier Skin Naturals: самый востребованный бюджетный вариант, представленный в масс-маркете. Действующий компонент - экстракт винограда. Состав имеет почти гелевую консистенцию, ненавязчиво пахнет. Обладательницы сухой и нормальной кожи данный вариант хвалят, в других ситуациях рекомендуем поискать альтернативы. Обещанное производителем матирование при использовании отсутствует, нередки жалобы на эффект «маски». Цена (50 мл) - 195 руб.

6. Dr. Kadir Deep Restore Active Day Cream: полупрофессиональное средство, разработанное израильским косметическим брендом. Предназначен для женщин в возрасте от 35 лет. Оказывает не только увлажняющее, но и антивозрастное, смягчающее действие; защищает от солнца. Активные компоненты: витаминно-кислотный комплекс, Q10. Содержит SPF. Минус - трудно найти в продаже. Ориентировочная стоимость (50 мл) - 2250 руб.

Совет косметолога: даже самые лёгкие увлажняющие кремы плохо сочетаются с декоративной косметикой (тон скатывается, пудра ложится пятнами), поэтому отдайте предпочтение ночным средствам.

7. White Mandarin серии Lik: относится к категории лечебной профессиональной косметики. Ориентирован на барышень бальзаковского возраста (30+). Содержит оливковое масло, эфирную композицию и растительные экстракты (водорослевый, томатный, травяной). Недостаток: не даёт моментального эффекта. Результат заметен спустя 3-4 недели использования. Цена - 700 руб.

8. Дневной крем Чистая Линия Увлажняющий: подходит тем, кто привык экономить на средствах ухода. 90% отзывов положительные. Требовательные барышни подчёркивают минимальное количество натуральных ингредиентов в составе. Изредка попадаются жалобы на сыпь, появившуюся после использования средства. Основную задачу - увлажнение - продукт выполняет на твёрдую «4». Стоимость тюбика (40 мл) не превышает 50 руб.

9. ORGANIA крем для лица увлажняющий «АВОКАДО»: очень неоднозначно оценён пользователями. Объективные плюсы: доступность, отличный состав (гиалуроновая кислота + коллаген + масляная композиция), большой объём (85 мл). Минусы: слишком жидкая консистенция, приторный запах. Стоимость тюбика - 45 руб. (рекомендуем протестировать перед покупкой).

Совет косметолога: лучше иметь одновременно несколько увлажняющих средств: отдельно для лица, кожи вокруг глаз, тела.

10. L'Oreal Paris «Трио Актив Ультраувлажнение»: дополнительно обеспечивает восстановление и защиту. Рекомендован как юным барышням, так и зрелым женщинам. Классическая формула включает керамиды, витамины Е и В5, глицерин. Неплохо ложится под макияж. В последнее время много жалоб на аллергическую реакцию. Цена - 200 руб.

Основной плюс буквально всех увлажняющих кремов - глубокое проникновение и комплексное воздействие. Однако, обладательницам жирной кожи рекомендуем средства с менее насыщенной текстурой: молочко, сыворотку.