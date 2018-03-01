Французский яблочный пирог без яиц, рецепт с фото

Когда наступает сезон созревания яблок, все хозяйки стремятся накормить свою семью вкусными и полезными фруктами, которые, пролежав до осени, могут потерять часть своих полезных свойств, поэтому, чем скорее их съесть, тем лучше. Яблоки прекрасно подходят для начинки пирогов, благодаря им пироги приобретают нежный, немного кисловатый вкус и становятся самым любимым десертом практически для всех членов семьи.

Вариантов пирогов с яблочной начинкой можно найти огромное множество. Но, если вы хотите испечь что-то по-настоящему особенное, то для вас лучшим вариантом станет французский яблочный пирог без яиц. Это блюдо сочетает в себе и свойства традиционного русского пирога, и вместе с тем включает в себя некоторые элементы французской выпечки. Не запутаться в сложностях приготовления поможет подробный рецепт с фото.

Для приготовления французского яблочного пирога без яиц понадобится:

Яблоки – 4-5 крупных шт.

Мука – 350 г

Сахар – 130 г + 50 г для начинки

Сливочный маргарин – 150 г

Вода – 300 мл

Картофельный крахмал – 1,5 ст.л.

Ванильный сахар – 1 ст.л.

Растительное масло (для смазывания формы)

Рецепт французского яблочного пирога

Для приготовления такого нежного и хрупкого десерта понадобится совсем не много продуктов, в основном они всегда есть в наших холодильниках.

В глубокую миску, в которой будет замешиваться тесто, высыпаем муку и сахар. С помощью крупной тёрки натираем хорошо охлаждённый маргарин. Поскольку от теплоты рук маргарин быстро становится мягким, то перед применением его следует охладить в морозилке примерно 15-20 минут.

С помощью вилки или просто руками перетираем содержимое миски в мелкую крошку. Но усердствовать не стоит, так как масло начнёт размягчаться и образовывать крупные кусочки.

Для выпечки можно использовать любую удобную для вас форму. Лучше всего подходит разъёмная металлическая. У меня форма круглая диаметром 24 см. Дно формы застилаем пергаментной бумагой, стенки смазываем растительным маслом и пересыпаем большую часть крошки, слегка утрамбовав руками. Меньшую часть отставим в холодильник.

Приготовим начинку из яблок. Для этого лучше всего подходят более кислые яблоки, возможно, даже терпковатые. Очищаем яблоки от кожуры и вынимаем семенную коробочку. Нарезаем кубиками среднего размера, как показано на фото.

В маленькой кастрюле разогреваем необходимое количество воды, доводим до кипения и всыпаем смешанный заранее ванильный сахар и крахмал. С помощью венчика быстро всё взбиваем и варим не более 1,5 минут. Масса загустеет.

Яблоки смешиваем с горячей кисельной жидкостью, хорошо перемешав.

Перекладываем начинку в форму, разравниваем всё с помощью ложки.

Оставшуюся крошку достаём из холодильника и тонким слоем посыпаем ею поверх начинки.

Пирог ставим в духовку на 30-40 минут, оптимальная температура - 180 градусов. Проверить пирог на готовность лучинкой в принципе не получается, так как начинка останется жидкой и палочка будет всё равно мокрой. Корочка на пироге должна хорошо зажариться до золотистого цвета. Готовый пирог должен полностью остыть и охладиться в холодильнике не менее часа, чтобы начинка хорошо застыла и не вытекала при разрезании.

Если вы цените в пирогах не только прекрасный вкус и аромат, но и удивительную текстуру, то этот рецепт создан именно для вас. Угостив рассыпчатым пирогом своих друзей, вы обречёте себя на частые вечерние посиделки за чашечкой чая с кусочком этого лакомства.

Французский яблочный пирог без яиц готов. Приятного вам аппетита!