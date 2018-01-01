Молочный коктейль с вишней, бананом и смородиной: рецепт с фото

Молочный коктейль (напиток) можно приготовить и в домашних условиях, причём, сделать это очень легко. Для этого вам потребуется всего лишь молоко и любые ягоды, фрукты. Выбирайте любые ягоды, но не забывайте и о банане. Он не только придаст напитку сладости, но и сделает его консистенцию гуще.

Благодаря банану можно не добавлять в молочный напиток сахар, что даёт возможность пить его и тем, кто на диете. Дети тоже вряд ли смогут отказаться от домашнего молочного коктейля, ведь он почти ничем не отличается от обычного йогурта, только гораздо полезнее, чем магазинный.

Ингредиенты для домашнего молочного коктейля

вишня – 10-15 шт.,

смородина чёрная (сладкая) – 50 грамм,

банан – ½ шт.,

молоко – 1 стакан.

Рецепт приготовления коктейля с молоком, вишней, бананом и смородиной

1) Подготовьте вишню, помойте её и очистите от косточек. Если у вас вишня заморожена, тогда достаньте её из морозильной камеры за 15 минут до приготовления напитка.

2) Смородину лучше взять сладкую. Помойте её и уберите большие хвостики.

3) Выложите вишню в измельчитель.

4) Туда же добавьте и смородину.

5) Банан очистите от кожуры и нарежьте на несколько кусочков.

6) Выложите банан в измельчитель.

7) Осталось только залить молоко.

8) Включите измельчитель и сделайте из всех ингредиентов однородную массу. Также можно использовать и блендер, только в этом случае все ингредиенты выкладываются в любую удобную чашу.

9) Перелейте молочный коктейль в удобные баночки, украсьте их по своему усмотрению и желанию.

Молочный коктейль с вишней, бананом и смородиной готов. Сверху в каждую баночку можно выложить ягоды чёрной смородины для украшения.

Подавайте к столу вкусный десертик. Приятного аппетита!