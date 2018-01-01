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Пышная шарлотка с яблоками: пошаговый рецепт в духовке

Пышная шарлотка с яблоками – всесезонный классический бисквитный пирог. Естественно, что есть «базовый» рецепт шарлотки в духовке, но и вариаций более чем достаточно, ведь каждый кулинар вносит в рецепт оригинальные дополнения, от которых вкус пирога начинает «играть» по-новому и становится еще аппетитнее.

 

Пышная шарлотка с яблоками: фото

 

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Обычных хозяек в шарлотке, скорее всего, привлекает то, что пирог готовится из простейших продуктов, быстро замешивается, а вкус по достоинству оценили уже многие поколения практически в каждой семье. Пышная шарлотка с яблоками в духовке – рецепт, который вам обязательно понравиться.


Время замешивания пирога – 15 минут, время выпекания – 40-50 минут.

Для небольшой шарлотки  с яблоками понадобится форма диаметром 20-24 см и следующие продукты:

  • 500 г яблок, при выборе яблок нужно учитывать, что шарлотка получается вкуснее, как ни странно, из самых кислых сортов ;
  • 1 стакан пшеничной муки высшего сорта;
  • 4 куриных крупных яйца комнатной температуры;
  • 2/3 стакана сахара-песка (170 гр.);
  • 1 ст. л. картофельного крахмала;
  • 1 ч. л. разрыхлителя для теста;
  • 1 ч. л. ванильного сахара или ванилина на кончике ножа;
  • 0,5 ст. л. масла для смазывания формы.

Ингредиенты для приготовления шарлотки: фото 1

Пошаговый рецепт приготовления пышной шарлотки:

1) Шарлотка выпекается в духовке при температуре 180-200 градусов. Заранее духовку нужно прогреть.


2) Отделить у яиц белки от желтков, белки отправить в глубокую чашку.

 

Отделение желтков от белков: фото 2


3) Взбить белки при помощи миксера до плотной белой пены, она должна хорошо держать форму.

 

Взбитые белки: фото 3

 

4) К желткам добавить сахар-песок, ванильный сахар и взбивать, пока масса не станет белой.

 

Взбитые желтки с сахаром: фото 4

 

5) Ко взбитым желткам посеять муку и разрыхлитель, вымесить ложкой однородное плотное тесто.

 

Взбитые желтки с мукой и разрыхлителем: фото 5

 

Тесто для шарлотки: фото 6

 

6) Теперь в это тугое тесто аккуратно ложкой вмешать взбитые белки, масса должна стать однородной и остаться воздушной. Тесто для шарлотки готово.

 

Добавление в тесто для шарлотки взбитых белков: фото 7

 

Готовое тесто для шарлотки: фото 8

 

7) Яблоки вымыть, нарезать на кусочки примерно 1,5-2 см, вырезав семена и плодоножки.

 

Нарезанные кусочками яблоки: фото 9

 

8) Вмешать яблоки в тесто. Сначала будет казаться, что яблок слишком много, а теста мало. Так и должно быть.

 

Тесто с яблоками: фото 10

 

9) Тесто с яблоками выложить в форму, если форма не силиконовая или без специального покрытия, то смазать ее маслом.

 

Формирование пирога: фото 11

 

10) Убрать форму в горячую духовку, если в ней есть режим конвекции, то нужно им воспользоваться. Выпекается шарлотка 40-50 минут. Лучше не открывать духовку, чтобы проверить готовность спичкой, как зачастую это советуют, бисквит может опасть. Проще и надежнее  через стекло в духовке ориентироваться на цвет корочки у шарлотки. Как только она стала красивой золотистой, огонь можно выключить. Но доставать пирог из духовки рекомендуется еще через  5-10 минут после этого.

 

Готовая шарлотка: фото 12

 

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Шарлотка готова! И в горячем, и в холодном виде пирог непередаваемо вкусен. Такую шарлотку семья из четырех человек съедает за один раз. Так что, если планируете пригласить гостей, то увеличивайте количество ингредиентов при выпечке в два раза.

 

Пышная шарлотка с яблоками: фото

 

Пышная шарлотка с яблоками: фото

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Дворникова Анастасия

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