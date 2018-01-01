Пышная шарлотка с яблоками: пошаговый рецепт в духовке

Пышная шарлотка с яблоками – всесезонный классический бисквитный пирог. Естественно, что есть «базовый» рецепт шарлотки в духовке, но и вариаций более чем достаточно, ведь каждый кулинар вносит в рецепт оригинальные дополнения, от которых вкус пирога начинает «играть» по-новому и становится еще аппетитнее.

Обычных хозяек в шарлотке, скорее всего, привлекает то, что пирог готовится из простейших продуктов, быстро замешивается, а вкус по достоинству оценили уже многие поколения практически в каждой семье. Пышная шарлотка с яблоками в духовке – рецепт, который вам обязательно понравиться.





Время замешивания пирога – 15 минут, время выпекания – 40-50 минут.

Для небольшой шарлотки с яблоками понадобится форма диаметром 20-24 см и следующие продукты:

500 г яблок, при выборе яблок нужно учитывать, что шарлотка получается вкуснее, как ни странно, из самых кислых сортов ;

1 стакан пшеничной муки высшего сорта;

4 куриных крупных яйца комнатной температуры;

2/3 стакана сахара-песка (170 гр.);

1 ст. л. картофельного крахмала;

1 ч. л. разрыхлителя для теста;

1 ч. л. ванильного сахара или ванилина на кончике ножа;

0,5 ст. л. масла для смазывания формы.

Пошаговый рецепт приготовления пышной шарлотки:

1) Шарлотка выпекается в духовке при температуре 180-200 градусов. Заранее духовку нужно прогреть.



2) Отделить у яиц белки от желтков, белки отправить в глубокую чашку.



3) Взбить белки при помощи миксера до плотной белой пены, она должна хорошо держать форму.

4) К желткам добавить сахар-песок, ванильный сахар и взбивать, пока масса не станет белой.

5) Ко взбитым желткам посеять муку и разрыхлитель, вымесить ложкой однородное плотное тесто.

6) Теперь в это тугое тесто аккуратно ложкой вмешать взбитые белки, масса должна стать однородной и остаться воздушной. Тесто для шарлотки готово.

7) Яблоки вымыть, нарезать на кусочки примерно 1,5-2 см, вырезав семена и плодоножки.

8) Вмешать яблоки в тесто. Сначала будет казаться, что яблок слишком много, а теста мало. Так и должно быть.

9) Тесто с яблоками выложить в форму, если форма не силиконовая или без специального покрытия, то смазать ее маслом.

10) Убрать форму в горячую духовку, если в ней есть режим конвекции, то нужно им воспользоваться. Выпекается шарлотка 40-50 минут. Лучше не открывать духовку, чтобы проверить готовность спичкой, как зачастую это советуют, бисквит может опасть. Проще и надежнее через стекло в духовке ориентироваться на цвет корочки у шарлотки. Как только она стала красивой золотистой, огонь можно выключить. Но доставать пирог из духовки рекомендуется еще через 5-10 минут после этого.



Шарлотка готова! И в горячем, и в холодном виде пирог непередаваемо вкусен. Такую шарлотку семья из четырех человек съедает за один раз. Так что, если планируете пригласить гостей, то увеличивайте количество ингредиентов при выпечке в два раза.