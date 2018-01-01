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5 правил, как замаскировать тёмные круги и мешки под глазами

Красота по природе своей хрупка и недолговечна, и не мудрено, что люди всеми силами стараются продлить её время, применяя те или иные средства – от народных рецептов вековой давности до новейших косметических разработок. Каждая женщина знает, что внимание к внешности позволит ей выглядеть сногсшибательно в любом возрасте. А это значит, что прежде всего нужно избавиться от того, что так печалит её при взгляде в зеркало – тёмных кругов под глазами. Их причиной может быть что угодно: аллергическая реакция, долговременное пребывание на солнце, недосып, наоборот – слишком затяжной сон, несбалансированное питание, сильное волнение, дефицит железа в организме или же просто чересчур тонкая кожа век. 

 

темные круги и мешки под глазами

 

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Как замаскировать тёмные круги и мешки под глазами? 5 правил

Критически взглянув на своё лицо, мы сразу увидим неладное – не только пресловутые следы усталости, но и мелкие морщинки в уголках глаз, а то и так называемые тёмные круги и мешки под нижним веком. Разумеется, желательно выяснить и устранить саму причину, однако, это не значит, что не нужно принимать меры, чтобы улучшить состояние глазного контура внешне. Чувствительная кожа вокруг глаз нуждается в особом постоянном уходе, она больше подвержена стрессу и действию окружающей среды, и если не принимать это во внимание, есть риск быстро столкнуться с негативной реакцией. К счастью, чтобы замаскировать тёмные круги и мешки под глазами, сейчас имеется целый арсенал достижений косметической индустрии для борьбы с этим нежелательным эффектом – питательные и увлажняющие кремы, эмульсии и маски, нужно лишь не забывать правила их применения. Правила ухода имеют немаловажное значение для достижения наилучших результатов. 

Вот пять правил выбора и нанесения средств вокруг глаз, чтобы убрать тёмные круги и освежить образ. 

  1. Нанесение. Накладывать крем нужно только определённым образом и в одном направлении – от внутреннего угла глаза к внешнему, проще говоря – от крыльев носа по линии скулы к уху. Предварительно хорошо очистите кожу специальными нежными средствами, чтобы активные ингредиенты лучше впитались. Остатки косметики значительно ухудшат этот процесс, а то и вовсе сведут на нет.
  2. Выбор продукта. Он будет зависеть от возраста женщины, её финансовых возможностей и, конечно, запущенности или физической выраженности самой проблемы. Идеальный контур глаз, как и отсутствие морщин, двойного подбородка и прочих преждевременных признаков старения, это не только хорошая наследственность и здоровье, а и заблаговременное внимание к своему лицу. Что выражается в том числе и в выборе подходящего средства с эффектом лифтинга, увлажнения, глубокого питания или улучшения микроциркуляции крови.
  3. Аппликатор. Не стоит даже упоминать, что он должен быть если не одноразовым (ватная палочка), то обязательно чистым. Конечно, крем можно наносить и пальцами, нежно вбивая его в область вокруг глаз, массируя для стимуляции кровотока, но иногда удобнее пользоваться специальной лопаточкой. Некоторые косметические марки прилагают подходящие аппликаторы к своему продукту. 
  4. Маскировка. Отёки под глазами и тёмные круги можно скрыть, подобрав подходящую лично вам формулу и состав крема (коллаген, гиалуроновая кислота, витамин К, гепарин и так далее – какое сочетание для вас важнее), а также идеально совместив его с используемым консилером или тональной основой, желательно жидкой или кремообразной формы. Это будет зависеть в том числе и от типа кожи. В таком случае макияж будет совмещён с процедурой лечения. Нужно отдельно следить, чтобы маскирующее средство не попало в мелкие морщинки, иначе они выделятся и станут гораздо заметнее.
  5. В дополнение. Как известно, лучший лекарь утомлённых глаз – это отдых. Для этого существуют специальные травяные настои, которые можно заварить в пакетике и наложить на веки, в частности используется ромашка, розовые лепестки, петрушка, мята. Компрессы могут быть горячими – для усиления притока крови, расслабления мышц и удаления отмерших клеток эпидермиса, холодными – для сужения сосудов, тонизирования и устранения вялости, и тёплыми, комнатной температуры -  кроме вышеперечисленного они дадут хорошенько отдохнуть не только глазам. Чем раньше это войдёт в привычку, тем лучше и выразительнее будет итог процедур. 

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Соблюдение этих нехитрых правил доступно каждой женщине, желающей продлить молодость и свежесть. Главное – бережно относиться к своему лицу, даже если природа к вам благосклонна;  находить время для ухода за кожей вокруг глаз хотя бы дважды в день, перед нанесением утреннего макияжа и после его снятия вечером, и не пренебрегать здоровым образом жизни. И тогда ошеломляющий результат предстанет, как говорится, налицо.

 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 07:51

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