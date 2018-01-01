5 правил, как замаскировать тёмные круги и мешки под глазами

Красота по природе своей хрупка и недолговечна, и не мудрено, что люди всеми силами стараются продлить её время, применяя те или иные средства – от народных рецептов вековой давности до новейших косметических разработок. Каждая женщина знает, что внимание к внешности позволит ей выглядеть сногсшибательно в любом возрасте. А это значит, что прежде всего нужно избавиться от того, что так печалит её при взгляде в зеркало – тёмных кругов под глазами. Их причиной может быть что угодно: аллергическая реакция, долговременное пребывание на солнце, недосып, наоборот – слишком затяжной сон, несбалансированное питание, сильное волнение, дефицит железа в организме или же просто чересчур тонкая кожа век.

Как замаскировать тёмные круги и мешки под глазами? 5 правил

Критически взглянув на своё лицо, мы сразу увидим неладное – не только пресловутые следы усталости, но и мелкие морщинки в уголках глаз, а то и так называемые тёмные круги и мешки под нижним веком. Разумеется, желательно выяснить и устранить саму причину, однако, это не значит, что не нужно принимать меры, чтобы улучшить состояние глазного контура внешне. Чувствительная кожа вокруг глаз нуждается в особом постоянном уходе, она больше подвержена стрессу и действию окружающей среды, и если не принимать это во внимание, есть риск быстро столкнуться с негативной реакцией. К счастью, чтобы замаскировать тёмные круги и мешки под глазами, сейчас имеется целый арсенал достижений косметической индустрии для борьбы с этим нежелательным эффектом – питательные и увлажняющие кремы, эмульсии и маски, нужно лишь не забывать правила их применения. Правила ухода имеют немаловажное значение для достижения наилучших результатов.

Вот пять правил выбора и нанесения средств вокруг глаз, чтобы убрать тёмные круги и освежить образ.

Нанесение. Накладывать крем нужно только определённым образом и в одном направлении – от внутреннего угла глаза к внешнему, проще говоря – от крыльев носа по линии скулы к уху. Предварительно хорошо очистите кожу специальными нежными средствами, чтобы активные ингредиенты лучше впитались. Остатки косметики значительно ухудшат этот процесс, а то и вовсе сведут на нет. Выбор продукта. Он будет зависеть от возраста женщины, её финансовых возможностей и, конечно, запущенности или физической выраженности самой проблемы. Идеальный контур глаз, как и отсутствие морщин, двойного подбородка и прочих преждевременных признаков старения, это не только хорошая наследственность и здоровье, а и заблаговременное внимание к своему лицу. Что выражается в том числе и в выборе подходящего средства с эффектом лифтинга, увлажнения, глубокого питания или улучшения микроциркуляции крови. Аппликатор. Не стоит даже упоминать, что он должен быть если не одноразовым (ватная палочка), то обязательно чистым. Конечно, крем можно наносить и пальцами, нежно вбивая его в область вокруг глаз, массируя для стимуляции кровотока, но иногда удобнее пользоваться специальной лопаточкой. Некоторые косметические марки прилагают подходящие аппликаторы к своему продукту. Маскировка. Отёки под глазами и тёмные круги можно скрыть, подобрав подходящую лично вам формулу и состав крема (коллаген, гиалуроновая кислота, витамин К, гепарин и так далее – какое сочетание для вас важнее), а также идеально совместив его с используемым консилером или тональной основой, желательно жидкой или кремообразной формы. Это будет зависеть в том числе и от типа кожи. В таком случае макияж будет совмещён с процедурой лечения. Нужно отдельно следить, чтобы маскирующее средство не попало в мелкие морщинки, иначе они выделятся и станут гораздо заметнее. В дополнение. Как известно, лучший лекарь утомлённых глаз – это отдых. Для этого существуют специальные травяные настои, которые можно заварить в пакетике и наложить на веки, в частности используется ромашка, розовые лепестки, петрушка, мята. Компрессы могут быть горячими – для усиления притока крови, расслабления мышц и удаления отмерших клеток эпидермиса, холодными – для сужения сосудов, тонизирования и устранения вялости, и тёплыми, комнатной температуры - кроме вышеперечисленного они дадут хорошенько отдохнуть не только глазам. Чем раньше это войдёт в привычку, тем лучше и выразительнее будет итог процедур.

Соблюдение этих нехитрых правил доступно каждой женщине, желающей продлить молодость и свежесть. Главное – бережно относиться к своему лицу, даже если природа к вам благосклонна; находить время для ухода за кожей вокруг глаз хотя бы дважды в день, перед нанесением утреннего макияжа и после его снятия вечером, и не пренебрегать здоровым образом жизни. И тогда ошеломляющий результат предстанет, как говорится, налицо.