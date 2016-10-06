Кожа вокруг глаз очень нежная и тонкая, поэтому уход за ней должен быть особенно бережным. Читайте в нашей статье о 5 вещах, которые следует знать о коже вокруг глаз.

Область вокруг глаз - самая уязвимая часть нашего лица. Не секрет, что кожа здесь очень тонкая и нежная, поэтому она нуждается в особом уходе. Именно под глазами чаще всего появляются первые признаки старения. Однако, помимо морщин этот участок омрачает настроение женщин и другими косметическими несовершенствами. Отёки, тёмные круги, шелушения - это лишь неполный список того, что может обрамлять наши «зеркала души».

Для ухода за областью вокруг глаз разработано множество косметических средств. Однако, чтобы избавиться от какого-либо дефекта, в первую очередь нужно учитывать то, что состояние кожи отображает внутреннее состояние организма. Например, отёки могут свидетельствовать о нарушении водного баланса и проблемах в лимфатической системе. Тёмные круги часто указывают на заболевание почек, бессонницу и физическое истощение. А сухая кожа вокруг глаз может являться следствием обезвоживания и авитаминоза. Если же вы исключили наличие каких-либо внутренних заболеваний, но кожа вокруг глаз по-прежнему не радует вас гладкостью и красотой, значит, проблема заключается в неправильном уходе.

Вот 5 вещей, которые следует знать об уходе за кожей вокруг глаз.

5 правил ухода за кожей вокруг глаз

1. Наносите косметическое средство правильно.

Кожа вокруг глаз в несколько раз тоньше, чем на любом другом участке лица. А это значит, что любые неосторожные движения оставляют на верхнем слое эпидермиса микротрещины, которые негативно влияют на её состояние, провоцируя образование морщин. Кроме того, вблизи нижнего века проходит отток лимфы. Грубое механическое воздействие, в частности - неправильное нанесение косметических средств, может спровоцировать скопление жидкости, из-за чего кожа под глазами будет выглядеть припухшей и отёкшей.

Специалисты в области бьюти-индустрии рекомендуют наносить уходовые или корректирующие косметические средства, двигаясь от внутреннего уголка глаз к внешнему. При этом, если вы наносите косметику кисточкой, следите, чтобы её концы были максимально мягкими.

Наносить крема, сыворотки или корректирующие средства нужно осторожно, чтобы препарат случайно не попал на слизистую оболочку глаз. В профилактических целях специалисты советуют регулярно промывать глаза специальными глазными каплями, которые очищают слизистую оболочку от загрязнений и остатков косметических средств.

2. Подбирайте косметику под свой возраст и потребности.

Чтобы свести к минимуму риск преждевременных морщин, косметика для ухода за кожей вокруг глаз должна строго соответствовать вашему возрасту. В составе препаратов, предназначенных для зрелой кожи, присутствуют активные вещества, которые могут травмировать нежный молодой эпидермис. Если же вы будете пользоваться косметикой, которая рассчитана для младшего возраста, она окажется абсолютно неэффективной, т.к. чем старше становится кожа, тем больше она нуждается в увлажнении и питании.

То же самое относится и к назначению косметического средства. Например, если вам нужен крем от отёков, выбирайте именно его, т.к. крем, предназначенный для увлажнения, не решит вашу проблему.

3. Используйте вспомогательные аксессуары для нанесения косметики.

В комплекте качественных косметических средств для ухода за кожей вокруг глаз часто присутствуют разнообразные лопаточки и аппликаторы. Эти приспособления нужны не только для более удобного нанесения кремов, сывороток и масок, но и для того, чтобы препарат лучше впитывался в кожу. Нанося косметику с помощью лопаток и аппликаторов, мы одновременно делаем мини массаж, что улучшает кровообращение и открывает поры. Кроме того, наносить косметику пальцами не рекомендуется ещё и по той причине, что на наших руках находится множество микробов, которые в последующем остаются в креме, что негативно влияет на его формулу и снижает срок годности.

4. Дополняйте профессиональный уход народными средствами.

Народные рецепты красоты - отличное дополнение к профессиональному уходу. Натуральные продукты практически никогда не вызывают аллергических реакций и, к тому же, прекрасно устраняют многие косметические дефекты.

Например, для борьбы с отёками рекомендуется протирать кожу вокруг глаз льдом из отвара ромашки. Для устранения «синяков» подойдут маски из сока петрушки. А для дополнительного питания и увлажнения можно использовать маски на основе мёда или яичного желтка.

Подберите несколько рецептов, которые наиболее соответствуют вашим потребностям, и регулярно радуйте ими кожу вокруг глаз.

5. Помните об отдыхе и здоровом образе жизни.

Какими бы качественными косметическими средствами вы ни пользовались, их эффект окажется незначительным, если ваш организм будет ощущать нехватку сна и отдыха. Бессонные ночи, тяжёлая физическая работа, неправильное питание моментально сказываются на состоянии кожи вокруг глаз. Поэтому старайтесь высыпаться, сбалансированно питаться, регулярно гулять на свежем воздухе, не нервничать и отдыхать.

Привести кожу вокруг глаз в идеальное состояние можно и в домашних условиях. Но, если, несмотря на все ваши старания, вас беспокоит какая-либо проблема, советуем вам обратиться к опытному специалисту.