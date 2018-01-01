Кабачковые оладьи с творогом в духовке: рецепт с фото
Диетические кабачковые оладьи с творогом можно приготовить в духовке без добавления масла. За 30-40 минут у вас будет готова интересная закуска, которую можно взять с собой.
Количество порций – 12 шт. Сложность – лёгкий уровень.
Время приготовления теста: 10-15 минут, выпекание: 20-25 минут.
Ингредиенты для кабачковых оладий с творогом
- кабачок молодой – 1 шт.,
- лук репчатый – ¼ шт.,
- укроп свежий – 3 веточки,
- яйцо куриное – 1 шт.,
- молоко 1,5 % жирности – 2 ст. ложки,
- соль йодированная – ¼ ч. ложки,
- итальянские травы (специи) – ½ ч. ложки,
- творог нежирный – 3 ст. ложки,
- мука пшеничная – 2 ст. ложки с горкой,
- растительное масло – смазать пергамент,
- инвентарь - кухонный нож, силиконовый коврик или пергамент, доска разделочная, тёрка.
Рецепт приготовления
1) Кабачок очистите от кожуры, помойте и натрите на крупной тёрке. Выложите в миску.
2) Репчатый лук очистите, помойте и мелко порубите кубиками.
3) Укроп помойте и мелко нашинкуйте. Тёртый кабачок отожмите руками, чтобы лишняя жидкость ушла. Это нужно сделать обязательно, иначе во время выпекания кабачковые оладьи растекутся по противню. В миску переложите лук и зелень.
4) Вбейте куриное яйцо. Можно использовать или только желтки (2 шт.), или только белки, взбитые миксером до пены (2 шт.)
5) Залейте молоко, чтобы придать тесту вязкости.
6) Теперь нужно посолить и добавить специи на ваш вкус. Помешайте тесто.
7) Выложите в миску с кабачковым тестом творог любой жирности.
8) Засыпьте муку.
9) Помешайте хорошо тесто, вилкой разбивая комочки из творога и муки. Тесто должно быть однородным.
10) Пергамент смажьте маслом или используйте специальный коврик. Выложите лепёшки одинакового размера на противень. Поставьте его в разогретую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут.
11) Готовые кабачковые оладьи с творогом выложите из духовки и подавайте к столу со сметаной.
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