Рецепты блюд » Салаты и закуски » Кабачковые оладьи с творогом в духовке: рецепт с фото

Кабачковые оладьи с творогом в духовке: рецепт с фото

Диетические кабачковые оладьи с творогом можно приготовить в духовке без добавления масла. За 30-40 минут у вас будет готова интересная закуска, которую можно взять с собой.

 

Кабачковые оладьи с творогом в духовке: фото


Количество порций – 12 шт. Сложность – лёгкий уровень.


Время приготовления теста: 10-15 минут, выпекание: 20-25 минут.

 

Смотрите также: Кабачковые оладьи с рыбной икрой.

Ингредиенты для кабачковых оладий с творогом

  • кабачок молодой – 1 шт.,
  • лук репчатый – ¼ шт.,
  • укроп свежий – 3 веточки,
  • яйцо куриное – 1 шт.,
  • молоко 1,5 % жирности – 2 ст. ложки,
  • соль йодированная – ¼ ч. ложки,
  • итальянские травы (специи) – ½ ч. ложки,
  • творог нежирный – 3 ст. ложки,
  • мука пшеничная – 2 ст. ложки с горкой,
  • растительное масло – смазать пергамент,
  • инвентарь - кухонный нож, силиконовый коврик или пергамент, доска разделочная, тёрка.

Рецепт приготовления

1) Кабачок очистите от кожуры, помойте и натрите на крупной тёрке. Выложите в миску.

 

Измельчённый кабачок: фото 1

 

2) Репчатый лук очистите, помойте и мелко порубите кубиками.

 

Измельчённый лук: фото 2

 

3) Укроп помойте и мелко нашинкуйте. Тёртый кабачок отожмите руками, чтобы лишняя жидкость ушла. Это нужно сделать обязательно, иначе во время выпекания кабачковые оладьи растекутся по противню. В миску переложите лук и зелень.

 

Соединение лука, зелени и кабачка: фото 3

 

4) Вбейте куриное яйцо. Можно использовать или только желтки (2 шт.), или только белки, взбитые миксером до пены (2 шт.)

 

Добавление в овощи яйца: фото 4

 

5) Залейте молоко, чтобы придать тесту вязкости.

 

Добавление в овощи молока: фото 5

 

6) Теперь нужно посолить и добавить специи на ваш вкус. Помешайте тесто.

 

Добавление в овощи соли и специй: фото 6

 

7) Выложите в миску с кабачковым тестом творог любой жирности.

 

Добавление в овощное тесто творога: фото 7

 

8) Засыпьте муку.

 

Добавление в овощное тесто муки: фото 8

 

9) Помешайте хорошо тесто, вилкой разбивая комочки из творога и муки. Тесто должно быть однородным.

 

Готовое овощное тесто: фото 9

 

10) Пергамент смажьте маслом или используйте специальный коврик. Выложите лепёшки одинакового размера на противень. Поставьте его в разогретую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут.

 

Оладьи, подготовленные к запеканию: фото 10

 

Смотрите другой вариант рецепта: Оладьи из кабачков с творогом, рецепт с фото.

 

11) Готовые кабачковые оладьи с творогом выложите из духовки и подавайте к столу со сметаной.

 

Кабачковые оладьи с творогом в духовке: фото

 

Кабачковые оладьи с творогом в духовке: фото

 (голосов: 0)
Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Евгения Хоновец

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

День Святого Валентина День Святого Валентина
8 марта 8 марта

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху