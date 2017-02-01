Кабачковые оладьи с рыбной икрой
Кабачковые оладьи - это всегда нежный и мягкий вкус. Предлагаю разнообразить это блюдо, добавляя в его состав один ингредиент, а именно рыбную икру. Кабачковые оладьи, приготовленные по этому рецепту, получаются очень пикантные и вкусные. Быстрота в приготовлении и доступность продуктов, вот этот момент мне особо нравится в этом блюде.
Время подготовки: 20 минут. Время приготовления: 40 минут.
Ингредиенты для кабачковых оладий:
- кабачки - 220 г
- рыбная икра (речная рыба) - 170 г
- молодой чеснок - по вкусу
- укроп - по вкусу
- гималайская розовая соль - щепотка
- манная крупа - 3,5 ст. л.
- мука - 2 ч. л.
- яйца - 2 шт.
- чёрный или белый перец (молотый) - 0,5 ч. л.
- растительное масло - 100 мл
Рецепт приготовления:
1) Икру речной или морской рыбы промойте холодной водой, откиньте на металлическое сито. Если на икре есть плёнки, аккуратно удалите их.
2) Промойте кабачки, отрежьте попки и на крупной тёрке измельчите. Если кабачок уже с плотной кожицей, срежьте её овощечисткой.
3) К тёртым кабачкам пересыпьте рыбную икру, вбейте несколько яиц.
4) Хорошо перемешайте фарш в однородную массу. Дальше всыпьте манную крупу и немного муки. Манка будет хорошо поглощать жидкость, которая выделяется из кабачков.
5) Измельчите молодой чеснок и укроп, добавляйте к фаршу. Теперь всыпьте соль и молотый перец.
6) Оставьте фарш на 10 минут, чтобы манная крупа размокла.
7) На растительном масле отсаживайте столовой ложкой фарш и обжаривайте на умеренном огне оладьи. Важно не делать большой огонь на плите, иначе внутри оладьи останутся сырыми. Я обычно готовлю такие кабачковые оладьи под крышкой.
8) Выкладывайте готовые кабачково-рыбные оладьи красиво на тарелку, и тёплыми подавайте их на стол.
К таким кабачковым оладушкам прекрасно подойдёт сметанный или майонезный соус, либо соус тар-тар.
Приятного аппетита!
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