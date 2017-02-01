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Кабачковые оладьи с рыбной икрой

Кабачковые оладьи - это всегда нежный и мягкий вкус. Предлагаю разнообразить это блюдо, добавляя в его состав один ингредиент, а именно рыбную икру. Кабачковые оладьи, приготовленные по этому рецепту, получаются очень пикантные и вкусные. Быстрота в приготовлении и доступность продуктов, вот этот момент мне особо нравится в этом блюде.

 

Кабачковые оладьи с рыбной икрой: фото

 

Время подготовки: 20 минут. Время приготовления: 40 минут.

 

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Ингредиенты для кабачковых оладий:

  • кабачки - 220 г
  • рыбная икра (речная рыба) - 170 г
  • молодой чеснок - по вкусу
  • укроп - по вкусу
  • гималайская розовая соль - щепотка
  • манная крупа - 3,5 ст. л.
  • мука - 2 ч. л.
  • яйца - 2 шт.
  • чёрный или белый перец (молотый) - 0,5 ч. л.
  • растительное масло - 100 мл

Ингредиенты для приготовления кабачковых оладьев с рыбной икрой: фото 1

Рецепт приготовления:

1) Икру речной или морской рыбы промойте холодной водой, откиньте на металлическое сито. Если на икре есть плёнки, аккуратно удалите их.

 

Подготовленная икра: фото 2

 

2) Промойте кабачки, отрежьте попки и на крупной тёрке измельчите. Если кабачок уже с плотной кожицей, срежьте её овощечисткой.

 

Натёртые кабачки: фото 3

 

3) К тёртым кабачкам пересыпьте рыбную икру, вбейте несколько яиц.

 

Кабачки с икрой и яйцами: фото 4

 

4) Хорошо перемешайте фарш в однородную массу. Дальше всыпьте манную крупу и немного муки. Манка будет хорошо поглощать жидкость, которая выделяется из кабачков.

 

Добавление в тесто муки и манки: фото 5

 

5) Измельчите молодой чеснок и укроп, добавляйте к фаршу. Теперь всыпьте соль и молотый перец.

 

Добавление в тесто зелени и специй: фото 6

 

6) Оставьте фарш на 10 минут, чтобы манная крупа размокла.

 

Готовое тесто-фарш: фото 7

 

7) На растительном масле отсаживайте столовой ложкой фарш и обжаривайте на умеренном огне оладьи. Важно не делать большой огонь на плите, иначе внутри оладьи останутся сырыми. Я обычно готовлю такие кабачковые оладьи под крышкой.

 

Приготовление оладий: фото 8

 

8) Выкладывайте готовые кабачково-рыбные оладьи красиво на тарелку, и тёплыми подавайте их на стол.

 

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Кабачковые оладьи с рыбной икрой: фото

 

Кабачковые оладьи с рыбной икрой: фото

 

К таким кабачковым оладушкам прекрасно подойдёт сметанный или майонезный соус, либо соус тар-тар.

 

Приятного аппетита!

 (голосов: 2)
Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Эльби

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