Кабачковые оладьи с рыбной икрой

Кабачковые оладьи - это всегда нежный и мягкий вкус. Предлагаю разнообразить это блюдо, добавляя в его состав один ингредиент, а именно рыбную икру. Кабачковые оладьи, приготовленные по этому рецепту, получаются очень пикантные и вкусные. Быстрота в приготовлении и доступность продуктов, вот этот момент мне особо нравится в этом блюде.

Время подготовки: 20 минут. Время приготовления: 40 минут.

Ингредиенты для кабачковых оладий:

кабачки - 220 г

рыбная икра (речная рыба) - 170 г

молодой чеснок - по вкусу

укроп - по вкусу

гималайская розовая соль - щепотка

манная крупа - 3,5 ст. л.

мука - 2 ч. л.

яйца - 2 шт.

чёрный или белый перец (молотый) - 0,5 ч. л.

растительное масло - 100 мл

Рецепт приготовления:

1) Икру речной или морской рыбы промойте холодной водой, откиньте на металлическое сито. Если на икре есть плёнки, аккуратно удалите их.

2) Промойте кабачки, отрежьте попки и на крупной тёрке измельчите. Если кабачок уже с плотной кожицей, срежьте её овощечисткой.

3) К тёртым кабачкам пересыпьте рыбную икру, вбейте несколько яиц.

4) Хорошо перемешайте фарш в однородную массу. Дальше всыпьте манную крупу и немного муки. Манка будет хорошо поглощать жидкость, которая выделяется из кабачков.

5) Измельчите молодой чеснок и укроп, добавляйте к фаршу. Теперь всыпьте соль и молотый перец.

6) Оставьте фарш на 10 минут, чтобы манная крупа размокла.

7) На растительном масле отсаживайте столовой ложкой фарш и обжаривайте на умеренном огне оладьи. Важно не делать большой огонь на плите, иначе внутри оладьи останутся сырыми. Я обычно готовлю такие кабачковые оладьи под крышкой.

8) Выкладывайте готовые кабачково-рыбные оладьи красиво на тарелку, и тёплыми подавайте их на стол.

К таким кабачковым оладушкам прекрасно подойдёт сметанный или майонезный соус, либо соус тар-тар.

Приятного аппетита!