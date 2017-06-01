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Оладьи из кабачков с творогом: рецепт с фото

Любители творожных сырников и кабачковых оладий могут совместить два блюда в одном и с удовольствием полакомиться оладьями, приготовленными как из кабачков, так и из творога. Вкус их получится насыщенным, корочка – хрустящей, а мякоть – нежной. В общем, оладьи из кабачков с творогом, приготовленные по новому рецепту, непременно вам понравятся. Не бойтесь экспериментировать на кухне, и наградой вам за это будет совершенно новый вкус простого, но вместе с тем необычного блюда. 

 

Оладьи из кабачков с творогом: фото

 

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Ингредиенты для оладий из кабачков с творогом:

  • молодые кабачки – 1 овощ среднего размера,
  • кисломолочный творог – 250 грамм,
  • пшеничная мука – 2-3 столовые ложки,
  • свежие куриные яйца – 2 шт.,
  • соль, чёрный перец, свежая зелень укропа – на вкус,
  • подсолнечное масло – для жарки.

Ингредиенты для приготовления оладий: фото 1

 

Примечание: творог для приготовления оладий желательно выбирать посуше, иначе муки для теста понадобится гораздо больше указанного.

Рецепт приготовления оладий из кабачков с творогом:

1) Кабачок, не очищая от кожицы, натереть на крупной тёрке и слегка присолить. Если же овощ у вас не сильно молодой, то его лучше предварительно очистить. Дать кабачку 15-20 минут постоять, после чего отжать от выделившейся жидкости.

 

Натертые кабачки: фото 2

 

2) Добавить к натёртому овощу творог и сырые яйца.

 

Кабачки с творогом и яйцом: фото 3

 

3) Старательно перемешать соединённые ингредиенты, после чего заложить в тесто муку, соль, чёрный перец и мелконарубленный укроп.

 

Добавление муки, специй и зелени: фото 4

 

4) Попробовать тесто для оладий на вкус и при необходимости добавить в него ещё немного специй.

 

Готовое тесто для оладий: фото 5

 

5) Раскалить в сковороде подсолнечное масло и выложить в него сформированные с помощью столовой ложки небольшие круглые оладьи. Обжарить их до золотистой корочки с одной стороны, после чего перевернуть и довести до готовности вторую сторону. Огонь под сковородой при этом должен быть не больше среднего, чтобы оладьи успели прожариться внутри.

 

Приготовление оладий: фото 6

 

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6) Выложить оладьи из кабачков и творога на бумажную салфетку, чтобы стекло лишнее масло, а затем подать на стол вместе со свежей зеленью, овощами и сметаной.


Оладьи из кабачков с творогом: фото

 

 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Светлана Сорока

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