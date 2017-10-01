13 способов заставить волосы расти быстрее

Как заставить волосы расти быстрее? Женщины редко довольны своими волосами. Вам наверняка хочется, чтобы волосы росли быстрее и лучше. Вам обязательно помогут простые, но эффективные советы, перечисленные ниже.

Как заставить волосы расти быстрее и лучше?

1. Первым делом надо изменить питание.

У вас должно быть полноценное питание, богатое белками и витаминами. Ешьте листовые овощи, семена и зерна, бобовые, курицу и постную рыбу.

2. Часто подстригайтесь.

Это избавить волосы от сечения и стимулирует их рост. Лучше ходить в парикмахерскую для стрижки волос на растущей луне.

3. Массируйте кожу головы.

Это делаем для того, чтобы улучшить циркуляцию крови и стимулировать рост волос.

4. Исключительно питательные шампуни.

Мойте волосы питательными шампунями, предназначенными для вашего типа волос. Мыть волосы надо не чаще трех раз в неделю. Если делать это каждый день, это ухудшит их состояние.

5. Не расчесывайте волосы слишком часто.

Частое расчесывание повреждает их. Лучше время от времени аккуратно пропускать волосы сквозь пальцы.

6. Минимизируйте стресс.

Сильный стресс и нервные ситуации приводят к выпадению волос. Чтобы этого избежать, надо спать необходимое количество часов в сутки и медитировать.

7. Вместо хлопковых подушек используйте атласные и шелковые.

Последние достаточно скользкие и шелковистые, и на них лицо не будет мяться, а значит не образуются новые морщинки. К тому же ваши волосы не будут ломаться, цепляться и спутываться.

8. Посоветуйтесь с врачом.

Перед использованием любых добавок для улучшения роста волос консультируйтесь с врачом.

9. Нет химии.

Используйте натуральные средства по уходу за волосами вместо химических. Они питают волосы лучше. К тому же, они дешевле стоят.

10. Надевайте шапку.

В жару, холод и период повышенной влажности надо носить головные уборы, чтобы обезопасить волосы от воздействия агрессивной окружающей среды.

11. Используйте кондиционер.

Каждый раз, когда пользуетесь шампунем, применяйте и кондиционер. Кондиционеры помогают сохранять в волосах после мытья влагу.

12. Пейте воду

Потребляйте достаточное количество воды и другой жидкости, чтобы волосы не пересушивались и оставались блестящими.

13. Регулярно выполняйте физические упражнения.

Физкультура улучшает кровообращение и стимулирует рост волос.

Вот самые необходимые и действенные правила поддержания здоровья и красоты волос. Если будете им следовать, вы легко заставите расти волосы быстрее и лучше.