Самые невероятные Instagram бьюти-тренды 2017 года

Популярные Instagram бьюти-тренды 2017

1. Арбузный макияж

Сейчас настали времена быстрой моды – тренды сменяют друг друга не в течение десятилетий, как это было раньше, а меняются с каждым сезоном. И объясняется это в том числе огромным влияниям на нашу жизнь социальных сетей. Согласитесь, в том же инстаграме новая тенденция может сформироваться буквально за несколько дней. Давайте рассмотрим самые популярные бьюти-тренды 2017 года, которые покорили мир благодаря Instagram.

Яркое лето и сочные фрукты вдохновили визажистов на создание необычного креативного макияжа с арбузными мотивами. Для его создания используются красные и зелёные тени, цветные подводки, яркие туши для ресниц и акценты в виде блёсток. Причём, раскрашивать под сочный плод можно и глаза, и губы. Использование градиентных переходов и прозрачного блеска только украсит такой необычный мейкап.

2. Brow Carving

Этот тренд имеет своего создателя. Им стала визажист Алекса Линк из США. Девушка решила, что создание чёткой формы бровей – это уже скучно, и добавила к макияжу контрастности с помощью сочетания чётких светлых и тёмных штрихов. Для создания эффекта Brow Carving необходимо придать самим бровям графическую форму, оттенить их по контуру светлой линией и добавить параллельные тёмные штрихи, повторяющие силуэт бровей.

3. Клумба на лице

Увлечение вечными террариумами (флорариумами) – специальными стеклянными ёмкостями, в которых растения живут в вечном цикле, привело к появлению новой тенденции в макияже. В инстаграме стали популярными удивительные макияжи от визажиста-самоучки Элли Костелло. Девушка из Англии вдохновляется природой и создаёт невероятные мейкап-композиции из живых лепестков, миниатюрных цветов, теней натуральных оттенков и блёсток. Смотрится сказочно, но вряд ли применимо в обычной жизни.

4. Губы с контрастным контуром

Техника омбре на губах смотрится красиво, но уже поднадоела блоггерам и визажистам. Следующий их шаг – губы с чётким и ярким контуром. Это раньше линия вдоль контура губ должна была сливаться с цветом помады. Сейчас же, чем контрастнее и заметнее контур, тем лучше. Нюдовая помада в сочетании с чёрным контуром, радужная или блестящая подводка – всё это модно и актуально.

5. Больше жёлтого

Если раньше верхом смелости можно было считать коричневые или сиреневые румяна, то теперь нет никаких ограничений в оттенках. Как вам жёлтый румянец? Да, именно все оттенки жёлтого сейчас считаются самыми модными для многих макияжей в инстаграме. Некоторые решаются на полупрозрачные румяна, другие смело сочетают в мейкапе яркий жёлтый, оранжевый и красный. Главное, при этом не выглядеть болезненно жёлтым.

6. Брови-перья

Метаморфозы с бровями захватили инстаграм. То их украшают блёстками и покрывают металлическим блеском, то рисуют графичные яркие брови. Сейчас же пришёл черёд необычным бровям-перьям. Для этого волоски разделяют посредине пробором и зачесывают брови по сторонам, формируя подобие пера. Конечно, этот тренд подойдёт только обладательницам густых бровей – например, Кара Делевинь уже примерила на себя эту тенденцию.

7. Временные татуировки для глаз и губ

Пришла пора украшать тату глаза и губы. Для этого не придётся обращаться к мастеру перманентного татуажа. Речь идёт о временных тату-наклейках, которые наносятся на кожу путём смачивания и очень легко удаляются. Для глаз и губ сейчас продаются специальные наклейки на гипоаллергенной основе, которые не раздражают нежную кожу. Зато смотрятся они очень мило и необычно.

8. Искусственные слёзы

Пустить слезу сейчас можно. Недаром в инстаграме столько драматических макияжей с прозрачными застывшими слезами. Тем более что поддельные слёзы очень легко воссоздать. Одним из средств для этого является прозрачный блеск для губ. Визажисты используют специальные искусственные слёзы и глицерин, а также водостойкие краски, но в принципе каждый может поэкспериментировать с таким макияжем в домашних условиях – например, для эффектной фотосессии.

9. Неоновый макияж

Что же ещё нового можно придумать в макияже? Да много чего – показывают нам визажисты из инстаграма. Например, неоновый макияж. Смотрится он так, словно лицо подсветили люминесцентной лампой. И для его создания не понадобятся специальные краски. Всё, что вам нужно – это белоснежный лайнер, чёрные и яркие неоновые тени или карандаши. Линии на губах и глазах рисуются белым карандашом, а потом рядом рисуются яркие неоновые штрихи. Всё вместе создаёт эффект неонового макияжа.

10. Мраморные губы

Модный мир в восторге от текстур натуральных камней – подтверждение тому, кварцевые ногти, расцветки тканей под гранит и модные украшения из натуральных полудрагоценных камней. А теперь пришёл черёд макияжа. Как вам мраморные губы? Да, именно серые или белые, с тёмными разводами и лёгким блеском. Иногда модницы решаются и на более яркие оттенки – голубой, фиолетовый или розовый.