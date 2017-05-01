Модное окрашивание волос 2017:

50 оттенков каштанового

Омбре – было, шатуш – было, балаяж – было… Какую же следующую технику окрашивания введут в моду неугомонные стилисты? Судя по актуальным трендам, их фантазия неистощима, и в 2017 году нас ждёт немало необычных, ярких и сложных техник окрашивания волос. В этом обзоре вы узнаете, какое самое модное окрашивание волос 2017.

Начнём с естественной палитры. Каштановый многим кажется скучным, но как же они ошибаются! Этот многогранный оттенок может искриться бронзой, вспыхивать медными оттенками или уходить в глубокий чернильный. Недаром возникло новое модное направление в окрашивании волос под названием «Aubrown» – это что-то среднее между каштановым и холодным коричневым.

Бэбилайтс

А блондинки могут продолжать баловаться солнечными зайчиками, создавая на своих волосах светлые блики. Эта техника заключается в высветлении отдельных прядей ближе к кончикам волос и у лица, что создаёт эффект естественной, выгоревшей на солнце шевелюры. Особенно выразительно такие блики смотрятся на русых и светло-каштановых волосах. А название метод окрашивания получил из-за сходства с выгоревшими на солнце волосами малышей.

Тигровый глаз

Экзотическое название этого окрашивания на самом деле скрывает сложное сочетание тёплых шоколадных, карамельных и каштановых оттенков. Его название связано с камнем «тигровый глаз», который встречается разных оттенков золотисто-медно-коричневой гаммы. Это беспроигрышный вариант для брюнеток и шатенок, который придаёт волосам особую глубину и шелковистость.

Фламбояж

Новое слово и новая техника, которая на самом деле представляет собой симбиоз омбре и балаяжа. Ещё по одной версии название этого типа окрашивания произошло от английского слова «flamboyant» – что-то вроде «экспрессивный». Хотя назвать фламбояж вызывающим сложно. Скорее, наоборот, такие волосы выглядят натурально и спокойно, но в то же время выразительно, за счёт сложного смешения оттенков и тонких бликов. Гамма может насчитывать большое количество тонов, и под каждого клиента мастер подбирает индивидуальную палитру.

Шоколад и розовое золото

Популярность розового золота никуда не делась и этот красивый оттенок продолжает радовать модниц. А чтобы добавить ему новизны, колористы предлагают сочетать розовое золото с шоколадным тоном. На фоне насыщенного коричневого цвета у корней переход к розовато-золотистым кончикам выглядит особенно выразительно. Такие локоны напоминают закат солнца в горах и всегда привлекают внимание.

Блоранж

И опять комбинация не только слов, но и оттенков. На этот раз сочетается блонд и оранжевый. По другой версии термин «блоранж» произошёл от сокращения «blood orange», но это слишком мрачное объяснение. При такой технике окрашивания волосы осветляются, а затем тонируются оранжевыми красителями. Причём, оттенки могут получиться от нежного персикового или клубничного до насыщенного оранжево-розового. Это отличный вариант для блондинок, решивших добавить своей внешности изюминку.

Оттенки драгоценных камней

А это находка для темноволосых девушек, причём, для смелых и дерзких. Такое мультиокрашивание предполагает использование для тонирования волос самых насыщенных оттенков драгоценных камней – здесь и сиреневые блики аметиста, и зелень изумруда, и насыщенный рубин, и голубые сполохи аквамарина, и глубокий сапфировый цвет. Тёмные волосы с таким богатым переливом выглядят очень эффектно, но во многом результат зависит от мастера, ведь не все умеют хорошо работать с такой богатой палитрой.

Аметистовые корни

Продолжением «геологических» трендов в окрашивании волос являются аметистовые корни. Для такого эффекта хорошо подходят светлые волосы, ведь на их фоне фиолетовые тёмные корни смотрятся особенно выразительно. Также попробовать такое окрашивание могут и обладательницы эпатажных серых или голубых волос. Главное в такой технике окрашивания – добиться плавного цветового перехода, иначе фиолетовые корни будут смотреться как грязное пятно.

Громбре

Очередной модный неологизм, создан креативным колористом, который совместил эффект омбре и серый цвет. Это улучшенный вариант популярного недавно оттенка серого бетона, который покорил инстаграм, но мало кому шёл. Зато серое омбре подойдёт многим девушкам холодного цветотипа, да и обладательницы седой шевелюры могут вздохнуть спокойно – теперь нет необходимости закрашивать каждый миллиметр своих отросших волос.

Суккулент-hair

Звучит странно, но выглядит ярко и мило. В расцветке такой шевелюры используется вся гамма растений группы суккулентов: от насыщенного зелёного и фиолетового до серого и нежно-розового. Вариантов может быть множество, а для получения их достаточно показать умелому колористу фото выбранного растения. При суккулентном окрашивании оттенков может быть как два, так и десять, главное - создать плавный переход и выдержать тональность.

Голубое омбре

Продолжает хит-парад модных омбре голубая гамма. Мальвины нынче не в почёте, сплошной голубой уже смотрится странно. А вот бирюзовые или нежно-голубые блики в волосах выглядят интересно и небанально. Причём, синее или голубое омбре одинаково хорошо подойдёт и блондинкам, и брюнеткам. Табу, разве что, рыжеволосые девушки и шатенки с тёплым тоном волос, на локонах которых голубые оттенки будут смотреться чужеродно. Эффектно выглядит такая техника окрашивания на прямых волосах, когда голубые пряди словно скрыты под верхним объёмом локонов.