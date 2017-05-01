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Модное окрашивание волос – 2017

Омбре – было, шатуш – было, балаяж – было… Какую же следующую технику окрашивания введут в моду неугомонные стилисты? Судя по актуальным трендам, их фантазия неистощима, и в 2017 году нас ждёт немало необычных, ярких и сложных техник окрашивания волос. В этом обзоре вы узнаете, какое самое модное окрашивание волос 2017.

Модное окрашивание волос 2017:

  • 50 оттенков каштанового

Начнём с естественной палитры. Каштановый многим кажется скучным, но как же они ошибаются! Этот многогранный оттенок может искриться бронзой, вспыхивать медными оттенками или уходить в глубокий чернильный. Недаром возникло новое модное направление в окрашивании волос под названием «Aubrown» – это что-то среднее между каштановым и холодным коричневым.

 

Модное окрашивание волос 2017: 50 оттенков каштанового

  • Бэбилайтс

А блондинки могут продолжать баловаться солнечными зайчиками, создавая на своих волосах светлые блики. Эта техника заключается в высветлении отдельных прядей ближе к кончикам волос и у лица, что создаёт эффект естественной, выгоревшей на солнце шевелюры. Особенно выразительно такие блики смотрятся на русых и светло-каштановых волосах. А название метод окрашивания получил из-за сходства с выгоревшими на солнце волосами малышей.

 

Модное окрашивание волос 2017: бэбилайтс

  • Тигровый глаз

Экзотическое название этого окрашивания на самом деле скрывает сложное сочетание тёплых шоколадных, карамельных и каштановых оттенков. Его название связано с камнем «тигровый глаз», который встречается разных оттенков золотисто-медно-коричневой гаммы. Это беспроигрышный вариант для брюнеток и шатенок, который придаёт волосам особую глубину и шелковистость.

 

Модное окрашивание волос 2017: тигровый глаз

  • Фламбояж

Новое слово и новая техника, которая на самом деле представляет собой симбиоз омбре и балаяжа. Ещё по одной версии название этого типа окрашивания произошло от английского слова «flamboyant» – что-то вроде «экспрессивный». Хотя назвать фламбояж вызывающим сложно. Скорее, наоборот, такие волосы выглядят натурально и спокойно, но в то же время выразительно, за счёт сложного смешения оттенков и тонких бликов. Гамма может насчитывать большое количество тонов, и под каждого клиента мастер подбирает индивидуальную палитру.

 

Модное окрашивание волос 2017: фламбояж

  • Шоколад и розовое золото

Популярность розового золота никуда не делась и этот красивый оттенок продолжает радовать модниц. А чтобы добавить ему новизны, колористы предлагают сочетать розовое золото с шоколадным тоном. На фоне насыщенного коричневого цвета у корней переход к розовато-золотистым кончикам выглядит особенно выразительно. Такие локоны напоминают закат солнца в горах и всегда привлекают внимание.

 

Модное окрашивание волос 2017: шоколад и розовое золото

  • Блоранж

И опять комбинация не только слов, но и оттенков. На этот раз сочетается блонд и оранжевый. По другой версии термин «блоранж» произошёл от сокращения «blood orange», но это слишком мрачное объяснение. При такой технике окрашивания волосы осветляются, а затем тонируются оранжевыми красителями. Причём, оттенки могут получиться от нежного персикового или клубничного до насыщенного оранжево-розового. Это отличный вариант для блондинок, решивших добавить своей внешности изюминку.

 

Модное окрашивание волос 2017: блоранж

  • Оттенки драгоценных камней

А это находка для темноволосых девушек, причём, для смелых и дерзких. Такое мультиокрашивание предполагает использование для тонирования волос самых насыщенных оттенков драгоценных камней – здесь и сиреневые блики аметиста, и зелень изумруда, и насыщенный рубин, и голубые сполохи аквамарина, и глубокий сапфировый цвет. Тёмные волосы с таким богатым переливом выглядят очень эффектно, но во многом результат зависит от мастера, ведь не все умеют хорошо работать с такой богатой палитрой.

 

Модное окрашивание волос 2017: оттенки драгоценных камней

  • Аметистовые корни

Продолжением «геологических» трендов в окрашивании волос являются аметистовые корни. Для такого эффекта хорошо подходят светлые волосы, ведь на их фоне фиолетовые тёмные корни смотрятся особенно выразительно. Также попробовать такое окрашивание могут и обладательницы эпатажных серых или голубых волос. Главное в такой технике окрашивания – добиться плавного цветового перехода, иначе фиолетовые корни будут смотреться как грязное пятно.

 

Модное окрашивание волос 2017: аметистовые корни

  • Громбре

Очередной модный неологизм, создан креативным колористом, который совместил эффект омбре и серый цвет. Это улучшенный вариант популярного недавно оттенка серого бетона, который покорил инстаграм, но мало кому шёл. Зато серое омбре подойдёт многим девушкам холодного цветотипа, да и обладательницы седой шевелюры могут вздохнуть спокойно – теперь нет необходимости закрашивать каждый миллиметр своих отросших волос.

 

Модное окрашивание волос 2017: громбре

  • Суккулент-hair

Звучит странно, но выглядит ярко и мило. В расцветке такой шевелюры используется вся гамма растений группы суккулентов: от насыщенного зелёного и фиолетового до серого и нежно-розового. Вариантов может быть множество, а для получения их достаточно показать умелому колористу фото выбранного растения. При суккулентном окрашивании оттенков может быть как два, так и десять, главное - создать плавный переход и выдержать тональность.

 

Модное окрашивание волос 2017: суккулент-hair

  • Голубое омбре

Продолжает хит-парад модных омбре голубая гамма. Мальвины нынче не в почёте, сплошной голубой уже смотрится странно. А вот бирюзовые или нежно-голубые блики в волосах выглядят интересно и небанально. Причём, синее или голубое омбре одинаково хорошо подойдёт и блондинкам, и брюнеткам. Табу, разве что, рыжеволосые девушки и шатенки с тёплым тоном волос, на локонах которых голубые оттенки будут смотреться чужеродно. Эффектно выглядит такая техника окрашивания на прямых волосах, когда голубые пряди словно скрыты под верхним объёмом локонов.

 

Модное окрашивание волос 2017: голубое омбре

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Автор: Ирина Еремина
Сегодня, 08:00
Фото: Ирина Еремина

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