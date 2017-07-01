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Макияж в стиле нюд (Nude): урок с пошаговыми фото

В сегодняшнем уроке мы рассмотрим макияж глаз в стиле нюд (Nude). Ведь очень важно уметь подчеркнуть натуральную красоту правильно, чтобы добиться эффекта «макияж без макияжа». Следуйте за фотографиями, чтобы создать красивый естественный макияж.

 

Макияж в стиле нюд (Nude): фото

Для создания макияжа в стиле нюд (Nude) вам понадобятся:

  • кремовые тени с сатиновым финишем в бежевых тонах;
  • перламутровые рассыпчатые тени в бежевых тонах;
  • тёмно-коричневые тени;
  • коричневая подводка;
  • тушь.

Урок макияжа в стиле нюд (Nude): фото 1

Урок макияжа в стиле нюд (Nude) с пошаговыми фотографиями:

1) Подбирайте косметику в натуральных коричневых, бежевых и розовых тонах. Сперва мы сделаем подложку из кремовых теней, а затем будем прорабатывать тушёвку перламутровыми рассыпчатыми тенями в нейтральном бежевом оттенке. Для украшения уголка подберите более светлый перламутровый оттенок, чтобы высветлить эту зону. При помощи коричневой подводки мы выделим ресничный ряд, а коричневый тени помогут придать глазу объём.

 

Перед созданием макияжа покройте кожу лёгким слоем тона и зафиксируйте пудрой или тенями. Бровь оставьте зафиксировав или слегка подтонируйте, сохраняя натуральность.

 

Урок макияжа в стиле нюд (Nude): фото 2

 

2) Кремовые тени наносим при помощи подушечки пальца, так как такая текстура любит тепло и при воздействии температуры тени легко наносятся и тушуются. Покрываем всё подвижное веко и нижнее, уводя тушёвку на нет.

 

Урок макияжа в стиле нюд (Nude): фото 3

 

Урок макияжа в стиле нюд (Nude): фото 4

 

3) Наносим в уголок глаза светлые перламутровые тени, смешивая их вместе с кремовыми. Также наносим этот перламутр под бровь. Эти блики сделают веко более объёмным.

 

Урок макияжа в стиле нюд (Nude): фото 5

 

Урок макияжа в стиле нюд (Nude): фото 6

 

4) Теперь нам нужно соединить тушёвку между кремовыми тенями и перламутровыми под бровью. Поэтому берём бежевый, кремовый или другой оттенок теней и пушистой кистью наносим его в зону складки между подвижным и неподвижным веком. Этими же тенями легко покрываем тушёвку по нижнему веку и выводим аккуратный уголок по направлению к виску.

 

Урок макияжа в стиле нюд (Nude): фото 7

 

5) Для более натурального эффекта подберём коричневую подводку. Ведём от внутреннего уголка глаза и постепенно утолщаем. Если у вас зона видимости подвижного века при открытом глазе очень маленькая, то стрелку стоит сделать тонкую.

 

Урок макияжа в стиле нюд (Nude): фото 8

 

6) Растушёвываем стрелку при помощи кисти. Очень аккуратно покрываем её коричневыми тенями, тушуя тени к головке брови. Мы будто бы удлиняем нарисованную стрелку за счёт тушёвки.

 

Урок макияжа в стиле нюд (Nude): фото 9

 

Урок макияжа в стиле нюд (Nude): фото 10

 

7) Подводим нижнее веко и соединяем с верхней стрелочкой. За счёт того что мы нанесли перламутр по краю, то коричневые тени будут тушеваться отлично.

 

Урок макияжа в стиле нюд (Nude): фото 11

 

8) Мы соединили подвижное веко и нижнее в лепестке. Теперь от этого уголка ведём тень в верхнюю складку при помощи пушистой кисти. Уголок, в котором соединяются все детали, уводим к виску. Его можно и не растушёвывать на столько далеко, а оставить край закруглённым. Это рекомендация поможет тем, у кого широко посажены глаза и раскосые глаза могут усугубить ситуацию.

 

Урок макияжа в стиле нюд (Nude): фото 12

 

Урок макияжа в стиле нюд (Nude): фото 13

 

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9) Прокрашиваем реснички и таким образом получаем макияж в стиле нюд. Дополните образ натуральным румянцем, хайлайтером на выступающих частях лица и губами в светлых оттенках. Так же можно трансформировать макияж под вечерний, подобрав помаду цвета марсал и прорисовав подскуловую.

 

Урок макияжа в стиле нюд (Nude): фото 14

 

Макияж в стиле нюд (Nude): фото

 

Макияж в стиле нюд (Nude): фото

 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Вчера, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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