Нежный макияж в персиковых тонах: урок с пошаговыми фото

В этом уроке мы сделаем макияж в персиковых тонах, который подойдёт именно тем, кто ищет что-то нежное и лёгкое. Также отлично подойдёт этот макияж для невест и выпускниц, так как для таких случаев всегда отдают предпочтение чему-то непринуждённому. Смотрите поэтапные фотографии, которые расскажут все тонкости по его созданию.

Для создания макияжа в персиковых тонах подготовьте такие косметические продукты:

персиковые тени от самого светлого оттенка до яркого;

серо-сливовый оттенок теней;

светло-розовый перламутр;

светло-серые перламутровые тени;

телесные матовые тени;

чёрная подводка;

тушь.

Урок для создания макияжа в персиковых тонах с пошаговыми фотографиями:

1) Как видите, набор косметики максимально простой, но самым важным фактором является подготовка кожи к нанесению макияжа. Так как мы будем работать без карандашной подложки, необходимо, чтобы тени полностью передавали свой насыщенный пигмент. Если на веке не будет подходящей текстуры, то тени быстро скатаются и лягут полупрозрачной тенью. Для такого макияжа обязательно нанесите базу под тени (праймер) и покройте сверху тональным средством, которое также распределите по коже лица. Слой должен быть тонким. Слегка покройте веки телесными матовыми тенями.

2) Когда мы создали прочную подложку, приступаем к работе с оттенками. Сначала выделим светло-розовым перламутром внутренний уголок глаза. Наносим под бровь матовый цвет более интенсивно. Без перламутра этот макияж будет смотреться более нежно и естественно.

3) От внутреннего уголка двигаемся ко внешнему. В мастер-классе используются 3 персиковых оттенка, разных по насыщенности. Начинаем с самого светлого, который соединяем вместе с перламутром в уголке. Этот цвет наносим от уголка до внутренней радужки глаза. Затем на середину подвижного века наносим средний по насыщенности персиковый цвет и соединяем его с предыдущим оттенком.

4) Завершаем оформление подвижного века ярким персиковым цветом, который наносим кистью от роста ресниц к головке брови. Смешиваем между собой границы персиковый теней.

5) Таким же образом прорисовываем нижнее веко. Если у вас нижнее веко объёмное, то светлые оттенки сосредоточьте максимум до середины, а остальную часть проработайте ярким оттенком. Обратите внимание, что внешний уголок оставляем пустым для другого цвета.

6) Теперь заполняем внешний угол глаза тёмным цветом. В мастер-классе это серо-сливовый цвет. Его можно заменить на коричневый или любой другой. Внутри уголка цвет будет более интенсивным и стушёвываем оттенок с ярким персиковым.

7) Меняем плоскую кисть на пушистую и проработаем тушёвку. Уводим её в зону верхней складки и интенсивно прорабатываем границу. Не бойтесь работать с кистью, она будет тушевать только там, куда вы её направите.

8) Так же закрепите тушёвку сливовых теней светло-серыми, что сделает её более мягкой и плавной.

9) Нарисуем чёрной подводкой ненавязчивую стрелочку, которую очень тонко начинаем вести приблизительно от зрачка. Конец стрелки уводим в сторону виска и слегка расширяем линию. При желании, стрелку можно провести от внутреннего уголка, но тогда макияж будет более насыщенным.

Воспользуйтесь тушью для объёма, чтобы прокрасить ресницы, и таким образом завершаем нежный персиковый макияж.