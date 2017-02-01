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Весенний макияж в нежно-пастельных тонах: урок с пошаговыми фото

Если вы в ожидании весны и хотите как можно ближе приблизить настроение, которое дарит эта пора года, то возьмите этот урок на заметку. Такой весенний макияж в нежно-пастельных тонах точно вас порадует.

 

Весенний макияж в нежно-пастельных тонах: фото

 

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Для его создания весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах вам понадобятся:

  • белые, голубые, розовые, серые тени для век;
  • перламутровые рассыпчатые тени с розовым подтоном;
  • тёмно-серая подводка;
  • тушь;
  • кисти.

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 1

Урок весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах с пошаговыми фото

1) Вы можете подобрать абсолютно любую палитру оттенков. К примеру, сочетание голубого и розового даёт нежный сиреневый цвет. Поэтому очень интересно совмещать между собой оттенки и получать потрясающий результат.

 

2) Конечно же, весенний макияж подразумевает под собой лёгкость, прозрачность и невесомость. Это касается не только глаз, но также кожи лица. Если вы хотите чтобы она выглядела безупречно, стоит очистить кожу специальным тоником и нанести базу под макияж, которая подходит вашему типу кожи.


После того как база впитается и начнёт действовать, наносим лёгкий тональный крем, который будет практически незаметен на лице. Даже самый плотный тональный крем можно нанести тонким слоем.


Обязательно таким же образом проработайте область век, нанеся специальную базу под тени, а затем тональную основу.

 

Бровь оставляем естественной, чтобы как можно ближе приблизиться к невинности и чистоте.

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 2

 

3) Слегка покрываем веки перламутровыми тенями в розовом оттенке. Они не имеют ярко выраженной пигментации, но их текстура позволит создать безупречный макияж.

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 3

 

4) На всё подвижное и нижнее веко наносим тени белого цвета. Изначально может показаться, что глаз немного опухший, но наши следующие действия исправят ситуацию.

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 4

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 5

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 6

 

5) Плоской кистью будем тушевать цветные тени. Белый цвет нам послужит подложкой для следующих оттенков. Розовыми тенями проводим небольшую стрелочку от внешней радужки глаза до пересечения с верхней складкой. Эта линия повторяет изгиб нижнего века.

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 7

 

6) Снова набираем цвет и растушёвываем тени, соблюдая форму и направление стрелки. Кисть держим в положении под острым углом и ведём по направлению к брови.

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 8

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 9

 

7) Теперь голубой оттенок начинаем тушевать таким же образом, но начинаем прямо от внешнего уголка глаза. Тени снова набираем при необходимости и стушёвываем их с розовыми. Получаем красивый сиреневый переход.

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 10

 

8) Мы не можем оставить всё как есть, так как глаз будет казаться плоским. Придадим объём, слегка растушевав светло-серые тени пушистой кистью в зоне верхней складки.

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 11

 

9) Под бровь наносим лёгкий перламутровый оттенок с лёгким розовым подтоном.

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 12

 

10) Для того чтобы макияж был более нежным и весенним, воспользуемся тёмно-серой подводкой, которая, в отличие от чёрной, будет смотреться более мягче и естественней. Сначала рисуем хвостик стрелки от внешнего уголка.

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 13

 

11) Ведём стрелочку от конца хвостика приблизительно до зрачка.

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 14

 

12) Не забудем про нижнее веко, которое так же подведём серым цветом, стушёвывая его с белым.

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 15

 

13) Завершаем макияж прокраской ресниц.

 

Мастер-класс по созданию весеннего макияжа в нежно-пастельных тонах: фото 16

 

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Весенний макияж в нежно-пастельных тонах готов!

 

Весенний макияж в нежно-пастельных тонах: фото

 

Весенний макияж в нежно-пастельных тонах: фото

 

Весенний макияж в нежно-пастельных тонах: фото

 

 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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