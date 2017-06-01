Легкий дневной макияж: урок пошагово с фото

Сегодня мы рассмотрим вариант создания лёгкого дневного макияжа, который также может превратиться в вечерний, если подобрать соответствующую помаду для губ. Смотрите урок как пошагово сделать такой макияж.

Для создания лёгкого дневного макияжа:

коричневый карандаш для глаз;

рассыпчаты перламутровые тени в двух нейтральных розовых оттенках;

серая подводка;

базовые тени под цвет кожи;

кисти.

Пошаговый урок лёгкого дневного макияжа

1) Перед нанесением карандашной основы, приведите кожу лица и век в надлежащий вид. Необходимо протереть кожу тоником и нанести базу. После того как она впитается, нанесите на всё лицо тональную основу и пройдитесь лёгким движениями по веку. Зафиксируйте всё тенями или пудрой. Прорисуйте красивую и натуральную бровь.

2) Этот макияж будет выполнен в технике смоки, поэтому и подложку мы выполним как для вечернего макияжа.

Карандашная подложка нам нужна для того, чтобы оттенки теней были более насыщенными, вбивались плотно и макияж был более стойким. Иначе, если на голое веко нанести перламутровые тени, они просто скатаются и осыпятся.



Рисуем карандашную деталь, продлевая форму внешнего уголка. Всегда уголок этой детали будет направлен на весок и будет немного выше настоящего уголка.

3) Прокрашиваем полностью нижнее веко, внутренний уголок глаза и оставляем на подвижном веке пробел в виде кружка, на котором у нас будет более светлый оттенок теней.

4) Растушёвываем все границы, чтобы сделать плавную и красивую тушёвку. Затем покрываем край тушёвки светлыми тенями или пудрой. Делаем это при помощи какой-нибудь мягкой кисти.

5) Подбирая тени для такого макияжа, отталкивайтесь от цвета ваших глаз. С розовинкой подойдут абсолютно всем, поэтому можете смело их выбирать. Возьмите один темнее и один светлее для серединки на подвижном веке.



Начинаем наносить перламутровые тени от ресничного ряда. Сначала нам нужно их будто вбить в веко в те места, где есть карандаш.

6) Наносим более светлый оттенок на яблочко как на нижнем веке, так и на верхнем. Получим такой лёгкий блик и объём на веке. Под бровь нанесите матовую светлую тень.

7) Так как мы вбили тени в карандаш, то границу нам нужно растушевать. В мастер-классе использованы две кисти для этой задачи. Сначала пушистой плоской кистью я тушую границу именно в тех местах, где это необходимо, а затем набираю тени на пушистую кисть и прохожусь по всей тушёвке, выполняя плавный и равномерный переход.

8) Такие тени очень гармонично смотрятся с дымчатыми полупрозрачными стрелками, поэтому подбираем серую подводку и рисуем аккуратную стрелочку. Также подойдут коричневые, бордовые и стрелки цвета хаки.

9) Красим ресницы и дневной макияж готов.

Если вдруг вас срочно пригласили на вечеринку и времени на другой макияж совершенно нет, то, накрасив губы красной или винной помадой, вы быстро сможете исправить ситуацию.