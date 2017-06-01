Маринованные королевские шампиньоны: рецепт с фото

Предлагаем рецепт маринованных королевских шампиньонов. Преимущество королевских грибов над обычными шампиньонами ощущается довольно сильно – грибы имеют более ярко выраженный вкус, по структуре они намного плотнее, ну и внешний вид более презентабельный.

За основу маринада берём рафинированное масло, выделившийся в процессе сок грибов и порцию качественного винного уксуса, также добавим определённый набор специй. Для остроты внесём немного перца чили. К столу готовые королевские грибы можно подавать сразу, как только они остынут.



Маринованные королевские шампиньоны станут достойным украшением банкетного стола, также они прекрасно подойдут для праздничных салатов. Хранятся готовые грибы на полке холодильника более двух недель.

Ингредиенты для маринованных шампиньонов:

Королевские шампиньоны – 650-700 г

Винный уксус (белый) – 15 мл

Свежий перец чили – 1/6 часть

Масло растительное – 100 мл

Лавровый лист – 2 шт.

Молодой чеснок – 6 зубчиков

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Свежемолотый перец – 5 г

Рецепт приготовления маринованных королевских шампиньонов:

1) Приготовим маринованные королевские шампиньоны. Берем кастрюлю с толстыми стенками, также подойдёт казанок или сотейник. Вливаем рафинированное масло, сразу вливаем белый винный уксус, если винного на кухне нет, заменяем его хорошим яблочным уксусом.

2) Берём головку молодого ароматного чеснока, отделяем примерно шесть зубчиков. Молодой чеснок не имеет слишком насыщенного вкуса, он более нежный, поэтому, при желании, его можно добавить немного больше. Итак, очищенные зубцы режем пластинами, бросаем к растительному маслу и уксусу, также кладём лавр и специи.



3) Королевские шампиньоны замачиваем в прохладной воде, удаляем грязь, сушим грибы салфеткой. Если шампиньоны крупные, режем на четыре части, если же грибы маленького размера, кладём целиком. Загружаем грибы в кастрюлю.

4) Теперь берём свежий перец чили, здесь ориентируемся на свои вкусовые предпочтения, любители жгучих блюд могут нарезать половину стручка, ну, а чтобы острый оттенок был слегка уловим, режем буквально три колечка.



5) Отправляем грибы со специями на минимальный огонь, под крышкой томим первые три минуты, быстро открываем и очень быстро перемешиваем все ингредиенты, закрываем крышку и томим грибы ровно 15 минут.

6) Переливаем грибы вместе с маринадом в удобную ёмкость, остужаем, украшаем накрошенной зеленью, подаём дорогим гостям к столу.



Маринованные королевские шампиньоны готовы. Приятного аппетита!