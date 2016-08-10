Салат из маринованных кабачков и шампиньонов на зиму: рецепт с фото

Салат из кабачков и шампиньонов на зиму – потрясающая закуска сразу из молодого кабачка и грибов. Лучше всего мариновать шампиньоны, они быстро готовятся и везде продаются. Кабачки нужны обязательно молодые с тонкой кожурой. Добавим ещё морковку, лавр, чеснок, ну всё как в любой засолке. Буквально полдня и оригинальная закуска готова. Если эту заготовку простерилизовать 10 минут и закатать крышкой, то получится отличный салат на зиму.

Для приготовления маринованных кабачков и грибов нам понадобится – 12 часов, количество порций – 5.

Ингредиенты для салата из кабачков и шампиньонов на зиму:

Кабачок молодой - 1 штука

Шампиньоны свежие - 200 грамм

Морковка - 1/3 штуки

Чеснок - 1 долька

Лавр - 6 листов

Молодой укроп, базилик - по 3 веточки

Душистый перец в горошке - 4 штуки

Соль - 1 столовая ложка

Уксус столовый - 3 столовые ложки

Рецепт приготовления салата из кабачков на зиму:

1) Выкладываем на тарелку молодой не крупный кабачок, морковку, но вся она не понадобится, и свежие шампиньоны. Грибы могут быть любого размера, потом их всё равно придётся резать.

2) Наливаем в кастрюлю 500 миллилитров воды. Грибы тщательно моем, чтоб земли не было. Высыпаем в кастрюлю, добавляем лавр и перцы душистые в горошке, соль. Соли так много, потому что мы в этом маринаде и кабачки будем мариновать.

3) Ставим кастрюлю на печку и включаем огонь. Когда грибы закипят, делаем огонь тише и варим шампиньоны 20 минут.

Кабачок помыть и порезать тонкими колечками, можно нашинковать с помощью комбайна, чем тоньше нарежете кабачки, тем быстрее они промаринуются. Третью часть морковки почистить и потереть на крупной тёрке.

4) Мариновать овощи можно в банке или любой ёмкости. На дно банки высыпаем мелко порезанный укроп с базиликом и чеснок, порезанный колечками.

5) Шампиньоны сварились, выкладываем их в миску и, если нужно, режем на две части.

6) Высыпаем к грибам кабачки и морковку. Перемешиваем овощи.

7) Складываем овощи в банку с зеленью и чесноком. Заливаем рассолом, в котором грибы варились, вываливаем и лавр с перцами в банку. И сейчас как раз добавляем уксус в банку.

8) Закручиваем банку крышкой и переворачиваем раз 5, чтоб перемешалось всё в банке. Можно оставить её в комнате на полу на пару часов, а потом перенести в холодное место. Маринуются овощи 12 часов.

Через время выкладываем закуску на глубокое блюдо и подаём к столу. Грибы прекрасно сочетаются с молодыми кабачками, а морковка даёт приятную сладость.