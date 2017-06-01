Рецепты блюд » Выпечка и десерты » Воздушный хлеб на кефире в духовке: рецепт в домашних условиях

Воздушный хлеб на кефире в духовке: рецепт в домашних условиях

Кто из нас не любит домашний свежий хлебушек? Домашний хлеб - это когда он ещё в духовке, а по всему дому уже слышен аромат свежеиспечённого хлеба. Такой хлебушек – это когда хрустящая поджаренная корочка и аромат молока или кефира. Хлеб, который все покупают в магазине, никогда не сравнится с тем, который вы можете испечь у себя дома. Рецепт воздушного хлеба на кефире, очень удачный и проверенный лично уже много раз. Всем рекомендую попробовать приготовить его в домашних условиях.

 

Воздушный хлеб на кефире в духовке: фото

 

Смотрите также: Нарезной батон в домашних условиях, рецепт с фото.

Ингредиенты для домашнего воздушного хлеба на кефире:

  • кефир – 2 ст.;
  • мука – 4 ст.;
  • дрожжи прессованные – 10 г;
  • мёд – 1 ст.л.;
  • соль – 0,5 ч.л.;
  • кунжут – для посыпки;
  • яйцо – 1 шт. для смазки;
  • (1 стакан = 200 мл).

Рецепт приготовления хлеба на кефире в домашних условиях

1) Для приготовления хлеба нам понадобится 2 стакана тёплого кефира (не горячего!!!). Кефир выливаем в глубокую миску и добавляем свежие прессованные дрожжи. Хорошо смешиваем, чтобы дрожжи полностью растворились.

 

Подогретый кефир с дрожжами: фото 1

 

2) Затем добавляем соль и мёд. Обратно хорошо перемешиваем до однородной массы.

 

Добавление соли и меда: фото 2


3) Муку добавляем частями, по две столовые ложки, и перемешиваем.

 

Добавление муки: фото 3


4) Добавляя муку, замешиваем мягкое, эластичное тесто. Важно, чтобы тесто не прилипало к рукам. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше, в зависимости от сорта и качества муки.

 

Готовое тесто: фото 4

 

5) Тесто в миске накрыть пищевой плёнкой или полотенцем. Ставим тесто подходить в тёплом месте на час–полтора. Тесто должно увеличиться в два-три раза.

 

Поднявшееся тесто: фото 5


6) Тесто подошло. Выкладываем его на поверхность, присыпанную мукой, и обминаем его. Затем необходимо разделить тесто на 12 примерно одинаковых частей.

 

Тесто, поделённое на части: фото 6


7) Форму для выпекания хлеба необходимо немного смазать растительным или сливочным маслом. Из каждого кусочка теста формируем шарик и выкладываем его в форму.

 

Сформированный хлеб: фото 7

 

8) Яйцо немного взбить вилкой или венчиком.

 

Взбитое яйцо: фото 8


9) Хлеб оставить на полчаса подходить. Затем смазать хлеб взбитым яйцом и посыпать равномерно кунжутом.

 

Тесто, покрытое яйцом и кунжутом: фото 9


10) Выпекать хлеб необходимо в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 30 минут. Проверить готовность хлеба можно при помощи деревянной зубочистки. Проколоть зубочисткой хлеб, если она сухая, значит хлеб готов. Вынимаем хлеб из духовки и достаём из формы. Даём хлебушку немного остыть.

 

Воздушный хлеб на кефире в духовке: фото

 

Смотрите также: Цельнозерновой хлеб с семечками в духовке, рецепт с фото.

 

Воздушный ароматный хлеб на кефире в духовке готов. Всем приятного аппетита!

 

Воздушный хлеб на кефире в духовке: фото

 (голосов: 0)
Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Татьяна Супруненко

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Новый год 2018 Новый год 2018

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху