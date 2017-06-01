Воздушный хлеб на кефире в духовке: рецепт в домашних условиях

Кто из нас не любит домашний свежий хлебушек? Домашний хлеб - это когда он ещё в духовке, а по всему дому уже слышен аромат свежеиспечённого хлеба. Такой хлебушек – это когда хрустящая поджаренная корочка и аромат молока или кефира. Хлеб, который все покупают в магазине, никогда не сравнится с тем, который вы можете испечь у себя дома. Рецепт воздушного хлеба на кефире, очень удачный и проверенный лично уже много раз. Всем рекомендую попробовать приготовить его в домашних условиях.

Ингредиенты для домашнего воздушного хлеба на кефире:

кефир – 2 ст.;

мука – 4 ст.;

дрожжи прессованные – 10 г;

мёд – 1 ст.л.;

соль – 0,5 ч.л.;

кунжут – для посыпки;

яйцо – 1 шт. для смазки;

(1 стакан = 200 мл).

Рецепт приготовления хлеба на кефире в домашних условиях

1) Для приготовления хлеба нам понадобится 2 стакана тёплого кефира (не горячего!!!). Кефир выливаем в глубокую миску и добавляем свежие прессованные дрожжи. Хорошо смешиваем, чтобы дрожжи полностью растворились.

2) Затем добавляем соль и мёд. Обратно хорошо перемешиваем до однородной массы.



3) Муку добавляем частями, по две столовые ложки, и перемешиваем.



4) Добавляя муку, замешиваем мягкое, эластичное тесто. Важно, чтобы тесто не прилипало к рукам. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше, в зависимости от сорта и качества муки.

5) Тесто в миске накрыть пищевой плёнкой или полотенцем. Ставим тесто подходить в тёплом месте на час–полтора. Тесто должно увеличиться в два-три раза.



6) Тесто подошло. Выкладываем его на поверхность, присыпанную мукой, и обминаем его. Затем необходимо разделить тесто на 12 примерно одинаковых частей.



7) Форму для выпекания хлеба необходимо немного смазать растительным или сливочным маслом. Из каждого кусочка теста формируем шарик и выкладываем его в форму.

8) Яйцо немного взбить вилкой или венчиком.



9) Хлеб оставить на полчаса подходить. Затем смазать хлеб взбитым яйцом и посыпать равномерно кунжутом.



10) Выпекать хлеб необходимо в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 30 минут. Проверить готовность хлеба можно при помощи деревянной зубочистки. Проколоть зубочисткой хлеб, если она сухая, значит хлеб готов. Вынимаем хлеб из духовки и достаём из формы. Даём хлебушку немного остыть.

Воздушный ароматный хлеб на кефире в духовке готов. Всем приятного аппетита!