Воздушный хлеб на кефире в духовке: рецепт в домашних условиях
Кто из нас не любит домашний свежий хлебушек? Домашний хлеб - это когда он ещё в духовке, а по всему дому уже слышен аромат свежеиспечённого хлеба. Такой хлебушек – это когда хрустящая поджаренная корочка и аромат молока или кефира. Хлеб, который все покупают в магазине, никогда не сравнится с тем, который вы можете испечь у себя дома. Рецепт воздушного хлеба на кефире, очень удачный и проверенный лично уже много раз. Всем рекомендую попробовать приготовить его в домашних условиях.
Ингредиенты для домашнего воздушного хлеба на кефире:
- кефир – 2 ст.;
- мука – 4 ст.;
- дрожжи прессованные – 10 г;
- мёд – 1 ст.л.;
- соль – 0,5 ч.л.;
- кунжут – для посыпки;
- яйцо – 1 шт. для смазки;
- (1 стакан = 200 мл).
Рецепт приготовления хлеба на кефире в домашних условиях
1) Для приготовления хлеба нам понадобится 2 стакана тёплого кефира (не горячего!!!). Кефир выливаем в глубокую миску и добавляем свежие прессованные дрожжи. Хорошо смешиваем, чтобы дрожжи полностью растворились.
2) Затем добавляем соль и мёд. Обратно хорошо перемешиваем до однородной массы.
3) Муку добавляем частями, по две столовые ложки, и перемешиваем.
4) Добавляя муку, замешиваем мягкое, эластичное тесто. Важно, чтобы тесто не прилипало к рукам. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше, в зависимости от сорта и качества муки.
5) Тесто в миске накрыть пищевой плёнкой или полотенцем. Ставим тесто подходить в тёплом месте на час–полтора. Тесто должно увеличиться в два-три раза.
6) Тесто подошло. Выкладываем его на поверхность, присыпанную мукой, и обминаем его. Затем необходимо разделить тесто на 12 примерно одинаковых частей.
7) Форму для выпекания хлеба необходимо немного смазать растительным или сливочным маслом. Из каждого кусочка теста формируем шарик и выкладываем его в форму.
8) Яйцо немного взбить вилкой или венчиком.
9) Хлеб оставить на полчаса подходить. Затем смазать хлеб взбитым яйцом и посыпать равномерно кунжутом.
10) Выпекать хлеб необходимо в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 30 минут. Проверить готовность хлеба можно при помощи деревянной зубочистки. Проколоть зубочисткой хлеб, если она сухая, значит хлеб готов. Вынимаем хлеб из духовки и достаём из формы. Даём хлебушку немного остыть.
Воздушный ароматный хлеб на кефире в духовке готов. Всем приятного аппетита!
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