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Цельнозерновой хлеб с семечками в духовке: рецепт с фото

На сегодняшний день на полках супермаркета не проблема выбрать выпечку на любой вкус. Но если позволяет время и есть большое желание, лучше приготовить вкусный цельнозерновой хлеб с семечками в домашних условиях. Процесс приготовления домашнего хлеба в духовке совсем не сложный, просто понадобится немного времени. Зато результат будет потрясающий.

 

Цельнозерновой хлеб с семечками в духовке: фото

 

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Ингредиенты для домашнего хлеба с семечками:

  • Мука цельнозерновая 250 г
  • Мука пшеничная 160 г
  • Соль 1 ст.л.
  • Сахар 1 ст.л.
  • Семечки подсолнечника очищенные 4 ст.л.
  • Семена льна 2 ст.л.
  • Дрожжи сухие 1,5 ч.л.
  • Масло подсолнечное 30 г
  • Яйцо куриное 1 шт.

Ингредиенты для приготовления цельнозернового хлеба: фото 1

Рецепт приготовления:

1) Первым делом подогрейте немного молоко. Оно должно быть тёплым, не горячим. К молоку добавьте половину сахара, насыпьте сухие дрожжи. Перемешайте, чтобы растворились сахарные крупинки. Ёмкость с молоком укройте тканью и оставьте на 10 минут для активации дрожжей. Если качественные дрожжи, образуется пышная шапочка из пены.

 

Приготовление опары: фото 2

 

2) В глубокую миску добавьте просеянную пшеничную и цельнозерновую муку.

 

Просеянная мука: фото 3

 

3) К мучной смеси добавьте соль, остатки сахарного песка, половину семян льна и семечек. Перемешайте содержимое миски, чтобы все ингредиенты хорошо соединились между собой. В нашем случае лучше использовать кухонный венчик.

 

Мука со специями и зёрнами: фото 4

 

4) Добавьте раствор с дрожжами и растительное масло, в нашем случае, подсолнечное. Начините замес. Сначала вымешивайте лопаткой, и только тогда, когда тесто загустеет, выложите на доску и продолжите вымешивать руками. Если понадобится, подпылите доску мукой.

 

Добавление в муку масла и дрожжей: фото 5

 

5) Замесите некрутое тесто, немного липнущее к рукам. Уложите клубочек теста в миску, накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1 час. Чем теплее в помещении, тем быстрее поднимется тесто. Возможно, понадобится меньше одного часа.

 

Готовое тесто: фото 6

 

6) За час тесто хорошо поднимется.

 

Подошедшее тесто: фото 7

 

7) Отдохнувшее тесто хорошо помните. Сформируйте шар. Подготовьте глубокую формочку, в которой будет выпекаться хлеб. Подойдёт круглая форма диаметром 20-22 см. Застелите пергамент и присыпьте немного мукой. Уложите заготовку в центр формы. Укройте тканью и оставьте в тёплом месте на 50-60 минут.

 

Сформированный хлеб: фото 8

 

8) Отдохнувшее тесто смажьте взбитым яйцом. По центру острым ножом сделайте три неглубоких надреза и щедро посыпьте семенами льна и семечками. Отправьте в духовку. Выпекайте 50-60 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.

 

Сформированный хлеб с семечками: фото 9

 

9) Цельнозерновой хлеб с семечками и семенами льна готов. Остудите. Подайте к обеденному столу или ужину.

 

Готовый хлеб: фото 10

 

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Домашний цельнозерновой хлеб, испечённый в духовке, готов. Приятного аппетита!

 

Цельнозерновой хлеб с семечками в духовке: фото

 

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Светлана Светлая

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