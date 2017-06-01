Домашний адыгейский сыр: рецепт с фото

Адыгейский сыр несложно приготовить в домашних условиях на своей кухне. Готовится он, в основном, из цельного овечьего или козьего молока. В последнее время за неимением вышеуказанного продукта для приготовления можно использовать коровье молоко. Лучше, если молочный продукт будет домашнего производства и с большей жирностью, тогда и выход готового продукта будет больше. У домашнего адыгейского сыра пряный кисломолочный, слегка солоноватый вкус и нежная, не очень плотная консистенция. Технологический процесс довольно простой и состоит всего лишь из трёх ингредиентов. С таким рецептом справится даже начинающая хозяюшка.

Ингредиенты для домашнего адыгейского сыра:

Молоко 3 л

Сыворотка 1100 мл

Соль 2 ст.л.

Рецепт приготовления адыгейского сыра в домашних условиях:

1) Свежее молоко, желательно, с большей жирностью, налейте в подходящую кастрюлю. Отправьте ёмкость на огонь. Следите, чтобы молоко не убежало. Доведите молочный продукт почти до кипения.

2) Сыворотка понадобится довольно кислая. Вооружитесь деревянной лопаткой или ложкой. В горячее молоко налейте кислую сыворотку, одновременно помешивая ложкой.

3) На ваших глазах начнут образовываться творожистые хлопья. Оставьте кастрюлю при комнатной температуре на 5-6 минут. Сначала сгустки будут маленькие, потом немного больше.

4) Минут через пять начнёт отделяться сыворотка и изменит цвет на зеленоватый.

5) Заранее подготовьте марлю. Сложите её в 3-4 слоя. Застелите дуршлаг и установите его на кастрюлю или глубокую миску, чтобы стекала сыворотка. Откиньте творожистую массу и оставьте на 15-25 минут.

6) Теперь отжатый сыр нужно спрессовать любым удобным для вас способом. Можно оставить в марле, сверху приподнять концы и завязать в узелок. Мешочек с сыром уложить под пресс между двумя кухонными досками. В данном рецепте используется обычное пластиковое ведёрко. Внизу и по сторонам сделаны дырочки. Сыр вместе с марлей поместите в ведёрко, а сверху придавите грузом. Оставьте при комнатной температуре до полного остывания. После всю конструкцию поместите в холодильник на 5-6 часов.

7) Сыр извлеките из марли. Его уже в таком виде можно употреблять в пищу. Но он пресноватый.

8) Для засолки используйте образовавшуюся сыворотку. В литре воды растворите соль. Сыр поместите в удобную ёмкость и залейте солёной сывороткой. Отправьте в холодильник. На следующий день сыр достаточно просолится.

Домашний адыгейский сыр готов. Храните его в холодильнике не более пяти дней.

Домашний адыгейский сыр готов. Приятного аппетита!