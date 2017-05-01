Домашний сыр на сметане: рецепт с фото

Всегда мне хотелось приготовить домашний сыр, но очень долго не могла решиться, так как процесс казался трудоёмким. На деле же всё обстоит намного проще. Оказывается, есть несколько совсем не сложных рецептов приготовления домашнего сыра, один из них – на сметане.

Единственная проблема при приготовлении домашнего сыра на сметане, а именно плохая сворачиваемость молока, может возникнуть при использовании некачественных ингредиентов. Советую брать свежие фермерские продукты, а если такой возможности нет, то хотя бы купить в магазине молоко, сметану и яйца самых достойных производителей, пусть даже стоить они будут чуть дороже.



Нужно упомянуть и о том, что чем выше будет жирность молочных продуктов, тем сыр получится однороднее и плотнее. Здесь можно исходить из своих предпочтений, ведь иногда, наоборот, хочется мягкого, нежного сыра с насыщенным сливочным вкусом. В любом случае, домашний сыр на сметане по этому рецепту получится самым натуральным и полезным, хотя, возможно, вкус его не сразу для вас раскроется. Но попробовать однозначно стоит.

Ингредиенты для домашнего сыра на сметане:

800 мл молока

180 г сметаны

3 мелких (или 2 крупных) куриных яйца

2 ч. ложки соли

Рецепт приготовления домашнего сыра на сметане:

1) Для начала молоко выливаем в достаточно широкую кастрюлю и растворяем в нём соль. Если вы хотите получить сыр нейтрального вкуса, который подойдёт и для солёных, и для сладких блюд, то уменьшите количество соли в два раза.

Ставим молоко на плиту и доводим до кипения.

2) Пока молоко нагревается, смешаем сметану с куриными яйцами. Необходимо очень хорошо смешать эти ингредиенты до однородной массы, иначе в сыре будет чувствоваться вкус яиц и он не будет иметь ровного цвета.

3) Когда молоко закипело, убавляем огонь и при постоянном помешивании тонкой струйкой вводим в него сметанно-яичную смесь. Снова ждём, когда содержимое кастрюли закипит.

4) После этого провариваем молоко со сметанно-яичной смесью в течение 4-5 минут. Уже через пару минут покажутся крупные хлопья, это и есть будущий сыр. Также будет хорошо видно, как отделяется сыворотка. Помешиваем при этом очень аккуратно, чтобы хлопья не осели.

5) Теперь откидываем хлопья сыра на мелкое сито и даём сыворотке полностью стечь. Если вы хотите, чтобы сыр в итоге получился более плотным, то застелите сито марлей, сложенной в несколько слоев. Затем заверните отжатый сыр в марлю, сверху накройте тарелкой подходящего размера и поставьте груз, например, банку с водой. В таком виде убираем сыр в холодильник на ночь.

6) Я пропустила момент с марлей, так как в этот раз добивалась более нежной текстуры сыра. Кстати, чем дольше домашний сыр лежит в холодильнике, тем он становится вкуснее. Когда время ожидания пройдёт, сыр можно нарезать на ломтики, делать с ним бутерброды, добавлять в салаты или кушать просто так.

Мне вкус домашнего сыра на сметане понравился, в следующий раз ещё хочу поэкспериментировать с добавками, ведь при приготовлении в него можно добавить различные специи, сушёный чеснок, зелень. Думаю, должно получиться интересно!