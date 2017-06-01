Острый соус из помидоров к мясу: рецепт с фото

Что делает самое привычное блюдо интересным и очень вкусным? Правильно – хорошо подобранный соус. К примеру, просто поджаренный на сковороде кусок свинины может превратиться в изысканное блюдо, если вы приготовите к нему острый соус из помидоров к мясу. Главная изюминка этого соуса в том, что ингредиенты для него не измельчаются в блендере, а мелко режутся. Это даёт возможность насладиться вкусом всех составляющих в полном объёме, без доминирования какого-то одного из них.



Рецепт этого соуса совсем не сложный, но и в его приготовлении есть свои тонкости. С удовольствием поделюсь с вами всеми секретами приготовления вкусного острого соуса из помидоров к мясу.

Ингредиенты для острого соуса из помидоров к мясу:

2 помидора среднего размера;

1 небольшая луковица;

1\2 болгарского перца;

0,5 см острого перца;

зелень;

1-2 зубка чеснока;

1 ст.л. растительного масла (я брала оливковое);

1\4 ч.л. соли.

Рецепт приготовления острого соуса

1) Нам понадобятся помидоры без кожицы. Убрать её очень просто и легко: сначала делаем на томатах неглубокий надрез крест на крест. Затем кладём помидоры в кастрюлю или салатник и заливаем кипятком. Выдерживаем 2-3 минуты, сливаем горячую воду. После этого, потянув за надрезанную часть, можно снять кожицу без особых трудностей.



2) Помидоры без кожицы нарезаем на мелкие кубики. Лучше всего для соуса подойдут спелые, сочные помидоры, но, как вы понимаете, при их нарезке образуется много сока.

3) Чтобы избавиться от такого большого количества сока (который вовсе нам не нужен будет в соусе) выкладываем порезанные помидоры на мелкое сито и даём соку стечь.

4) Для этого соуса подойдёт любая зелень, которая вам нравится по вкусу и найдётся у вас в холодильнике. В этот раз я брала укроп, петрушку, сельдерей и базилик. Режем зелень как можно мельче.

5) Лук чистим и очень мелко режем кубиками.



6) Так же очень мелко режем острый перец и болгарский перец.

7) Выкладываем в салатник или глубокую тарелку помидоры, зелень, оба вида перцев, лук и пропущенный через пресс чеснок.

8) Наливаем оливковое масло и солим.

9) Перемешиваем все ингредиенты и обязательно пробуем – возможно, вам захочется добавить ещё соли или острого перца.

10) Вот и всё, осталось лишь выложить соус в удобную ёмкость.

Как я уже говорила, очень хорош такой соус к жареному мясу – к стейкам или шашлыку.

Советы и рекомендации по приготовлению острого соуса из помидоров:

Как видите, этот соус готовится совсем не долго. Значительную часть времени занимает подготовка помидоров, но и это не такое уж хлопотное занятие. Но готовить соус следует непосредственно перед подачей, иначе он может «потечь» и не будет таким аппетитным. Поэтому советую готовить его в самую последнюю очередь, когда мясо уже жарится.

Количество зелени, а также её состав вы можете изменять на свой вкус. То же самое касается количества чеснока и острого перца.