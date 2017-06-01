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Острый соус из помидоров к мясу: рецепт с фото

Что делает самое привычное блюдо интересным и очень вкусным? Правильно – хорошо подобранный соус. К примеру, просто поджаренный на сковороде кусок свинины может превратиться в изысканное блюдо, если вы приготовите к нему острый соус из помидоров к мясу. Главная изюминка этого соуса в том, что ингредиенты для него не измельчаются в блендере, а мелко режутся. Это даёт возможность насладиться вкусом всех составляющих в полном объёме, без доминирования какого-то одного из них.

 

Острый соус из помидоров к мясу: фото


Рецепт этого соуса совсем не сложный, но и в его приготовлении есть свои тонкости. С удовольствием поделюсь с вами всеми секретами приготовления вкусного острого соуса из помидоров к мясу.

 

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Ингредиенты для острого соуса из помидоров к мясу:

  • 2 помидора среднего размера;
  • 1 небольшая луковица;
  • 1\2 болгарского перца;
  • 0,5 см острого перца;
  • зелень;
  • 1-2 зубка чеснока;
  • 1 ст.л. растительного масла (я брала оливковое);
  • 1\4 ч.л. соли.

Рецепт приготовления острого соуса

1) Нам понадобятся помидоры без кожицы. Убрать её очень просто и легко: сначала делаем на томатах неглубокий надрез крест на крест. Затем кладём помидоры в кастрюлю или салатник и заливаем кипятком. Выдерживаем 2-3 минуты, сливаем горячую воду. После этого, потянув за надрезанную часть, можно снять кожицу без особых трудностей.

 

Очищение томатов: фото 1


2) Помидоры без кожицы нарезаем на мелкие кубики. Лучше всего для соуса подойдут спелые, сочные помидоры, но, как вы понимаете, при их нарезке образуется много сока.

 

Измельчённые томаты: фото 2

 

3) Чтобы избавиться от такого большого количества сока (который вовсе нам не нужен будет в соусе) выкладываем порезанные помидоры на мелкое сито и даём соку стечь.

 

Томаты на сите: фото 3

 

4) Для этого соуса подойдёт любая зелень, которая вам нравится по вкусу и найдётся у вас в холодильнике. В этот раз я брала укроп, петрушку, сельдерей и базилик. Режем зелень как можно мельче.

 

Измельчённая зелень: фото 4

 

5) Лук чистим и очень мелко режем кубиками.

 

Измельчённый лук: фото 5

 
6) Так же очень мелко режем острый перец и болгарский перец.

 

Измельчённый перец: фото 6

 

7) Выкладываем в салатник или глубокую тарелку помидоры, зелень, оба вида перцев, лук и пропущенный через пресс чеснок.

 

Соединение ингредиентов соуса: фото 7

 

8) Наливаем оливковое масло и солим.

 

Добавление соли и оливкового масла: фото 8

 

9) Перемешиваем все ингредиенты и обязательно пробуем – возможно, вам захочется добавить ещё соли или острого перца.


Готовый соус: фото 9

 

10) Вот и всё, осталось лишь выложить соус в удобную ёмкость.

 

Острый соус из помидоров к мясу: фото

 

Как я уже говорила, очень хорош такой соус к жареному мясу – к стейкам или шашлыку.

 

Острый соус из помидоров к мясу: фото

 

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Советы и рекомендации по приготовлению острого соуса из помидоров:

Как видите, этот соус готовится совсем не долго. Значительную часть времени занимает подготовка помидоров, но и это не такое уж хлопотное занятие. Но готовить соус следует непосредственно перед подачей, иначе он может «потечь» и не будет таким аппетитным. Поэтому советую готовить его в самую последнюю очередь, когда мясо уже жарится.
Количество зелени, а также её состав вы можете изменять на свой вкус. То же самое касается количества чеснока и острого перца.

 

Острый соус из помидоров к мясу: фото

 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Мария Брель

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