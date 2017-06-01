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Мороженое из кефира: рецепт в домашних условиях

Предлагаю приготовить вкусный десерт для всей семьи – мороженое из кефира. Особенно такое мороженое будет кстати в тёплое время года, когда на улице невыносимая жара, а в нашем холодильнике холодное мороженое из кефира. Этот рецепт в домашних условиях довольно прост в приготовлении. Самый длительный процесс – это приготовление мягкого сыра из кефира. Его можно приготовить заранее.

 

Мороженое из кефира: фото

 

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Ингредиенты для мороженого из кефира:

  • Кефир 3,2% 1 л
  • Шоколад чёрный 100 г
  • Сахарная пудра 3 ст.л.
  • Сливки жирные 150 г
  • Сок лимона 1 ст.л. (по желанию)

Ингредиенты для приготовления мороженого из кефира: фото 1

Рецепт приготовления мороженого из кефира в домашних условиях:

1) Для приготовления мягкого сыра нам понадобится жирный кефир. Если есть возможность, возьмите домашний. Если нет, возьмите качественный кефир из супермаркета с жирностью 3,2 процента. Не открывая пакет, отправьте в морозильную камеру до полной заморозки. Этот шаг лучше сделать на ночь. После того, как пакет с кефиром полностью замёрз, достаньте его из морозилки, разрежьте ножницами пакет и удалите его. Возьмите сито или дуршлаг, застелите марлей. Уложите замороженный кефир. Оставьте до полной разморозки. Под низ дуршлага подставьте ёмкость, чтобы стекала сыворотка. С одного литрового пакета получается около 300-400 г сыра и 500 мл сыворотки. Из сыворотки можно приготовить пышные оладушки или тонкие блины.

 

Замороженный кефир: фото 2

 

2) Сливки для десерта возьмите жирные, жирностью более 30%. Холодные сливки поместите в глубокую миску. Добавьте сахарную пудру. Аккуратно взбейте венчиком до загустения.

 

Взбитые сливки с сахарной пудрой: фото 3

 

3) К взбитым сливкам добавьте размороженный крем-сыр. Аккуратно перемешайте до однородной консистенции.

 

Взбитые сливки с крем-сыром: фото 4

 

4) Отдельно на паровой бане растопите чёрный шоколад. Остудите до комнатной температуры. Добавьте к сливочной массе. Налейте лимонный сок, по желанию. Перемешайте лопаткой.

 

Добавление в мороженое растопленного шоколада: фото 5

 

5) Сливочную смесь поместите в удобный контейнер с крышкой и отправьте в морозилку до полной заморозки. Мороженое можно употреблять в замороженном виде или сразу после приготовления, как мягкий кремовый десерт.

 

Готовая сливочно-шоколадная смесь: фото 6

 

6) Мороженое из кефира готово.

 

Готовое мороженое из кефира: фото 7

 

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Домашнее мороженое из кефира готово. Вкусных Вам десертов!

 

Мороженое из кефира: фото

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Светлана Светлая

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