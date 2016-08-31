Абрикосовое мороженое в домашних условия: рецепт с фото

Наверняка, в такие жаркие дни, никто не откажется от порции холодненького мороженого. Предлагаю побаловать своих родных вкусным абрикосовым мороженым. В сезон свежих фруктов, приготовить такой десерт, не составляет особого труда. Куда полезней и безопасней приготовить мороженое в домашних условиях, чем покупать в супермаркете. Такому лакомству будут рады, как детки, так и взрослые.

Ингредиенты для домашнего абрикосового мороженого:

Абрикос 500 г

Сливки жирные от 33 % 400 г

Сахарная пудра 100 г.

Как приготовить абрикосовое мороженое в домашних условиях

1) Для приготовления мороженого подойдёт абрикос любого сорта. Прежде, чем приступать к работе, хорошо промойте фрукты под проточной водой и оставьте на некоторое время, чтобы стекла лишняя вода. Удалите бракованные плоды, если таковы есть.

2) Удалите косточки. Будьте внимательны, чтобы они не остались в абрикосовой массе, так как для измельчения нам понадобится блендер.

3) Используя погружной блендер, измельчите абрикосы до консистенции пюре. Можно измельчить на мясорубке и протереть через мелкое сито.

4) К жирным сливкам добавьте сахарную пудру. Пудру добавляйте на свой вкус. Вместо пудры можно взять сахар или сгущённое молоко. По желанию, можно добавить щепотку ванилина.

5) Взбейте венчиком до лёгкого загустения. Не переборщите, чтобы сливки не взбить до консистенции масла.

6) К взбитой сливочной массе добавьте абрикосовое пюре. Перемешайте лопаткой до однородной консистенции. Попробуйте на вкус. На данном этапе можно откорректировать количество сахарной пудры.

7) Переложите в контейнер с крышкой. Или укройте пищевой плёнкой. Отправьте в морозильную камеру на 1 час.

8) Через час достаньте мороженое из морозилки и хорошо перемешайте, чтобы не было ледяных комочков. Такую процедуру повторите ещё 1-2 раза. После оставьте контейнер в морозилке до полной заморозки.

Абрикосовое мороженое готово. Вкусных Вам десертов!