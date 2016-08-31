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Абрикосовое мороженое в домашних условия: рецепт с фото

Наверняка, в такие жаркие дни, никто не откажется от порции холодненького мороженого. Предлагаю побаловать своих родных вкусным абрикосовым мороженым. В сезон свежих фруктов, приготовить такой десерт, не составляет особого труда. Куда полезней и безопасней приготовить мороженое в домашних условиях, чем покупать в супермаркете. Такому лакомству будут рады, как детки, так и взрослые.

 

Абрикосовое мороженое в домашних условия: фото

 

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Ингредиенты для домашнего абрикосового мороженого:

  • Абрикос 500 г
  • Сливки жирные от 33 % 400 г
  • Сахарная пудра 100 г.

Ингредиенты для мороженого: фото 1

Как приготовить абрикосовое мороженое в домашних условиях

1) Для приготовления мороженого подойдёт абрикос любого сорта. Прежде, чем приступать к работе, хорошо промойте фрукты под проточной водой и оставьте на некоторое время, чтобы стекла лишняя вода. Удалите бракованные плоды, если таковы есть.

 

Абрикосы для мороженого: фото 2

 

2) Удалите косточки. Будьте внимательны, чтобы они не остались в абрикосовой массе, так как для измельчения нам понадобится блендер.

 

Абрикосы без косточек: фото 3

 

3) Используя погружной блендер, измельчите абрикосы до консистенции пюре. Можно измельчить на мясорубке и протереть через мелкое сито.

 

Измельчённые абрикосы: фото 4

 

4) К жирным сливкам добавьте сахарную пудру. Пудру добавляйте на свой вкус. Вместо пудры можно взять сахар или сгущённое молоко. По желанию, можно добавить щепотку ванилина.

 

Сливки с сахарной пудрой: фото 5

 

5) Взбейте венчиком до лёгкого загустения. Не переборщите, чтобы сливки не взбить до консистенции масла.

 

Взбитые сливки: фото 6

 

6) К взбитой сливочной массе добавьте абрикосовое пюре. Перемешайте лопаткой до однородной консистенции. Попробуйте на вкус. На данном этапе можно откорректировать количество сахарной пудры.

 

Взбитые сливки с абрикосовым пюре: фото 7

 

7) Переложите в контейнер с крышкой. Или укройте пищевой плёнкой. Отправьте в морозильную камеру на 1 час.

 

Абрикосово-сливочная масса перед заморозкой: фото 8

 

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8) Через час достаньте мороженое из морозилки и хорошо перемешайте, чтобы не было ледяных комочков. Такую процедуру повторите ещё 1-2 раза. После оставьте контейнер в морозилке до полной заморозки.

 

Перемешивание мороженого: фото 9

 

Абрикосовое мороженое готово. Вкусных Вам десертов!

 

Абрикосовое мороженое в домашних условия: фото

 

Абрикосовое мороженое в домашних условия: фото

 (голосов: 2)
Автор:
31 августа 2016
Фото: Светлана Светлая

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