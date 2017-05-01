Простой макияж на весну: урок пошагово с фото

В этом уроке мы пошагово рассмотрим, как сделать очень простой и лёгкий макияж на весну, который точно подарит весеннее настроение и подойдёт для каждой девушки и женщины, которая хочет преобразиться после ухода зимы.

Для весеннего макияжа подготовьте следующую косметику:

фиолетовые и ярко-салатовые тени;

светло-салатовые тени;

тёмно-бирюзовые тени;

матовые светлые тени под цвет кожи;

чёрная подводка;

тушь;

кисти для макияжа.

Урок простого макияжа на весну с пошаговыми фотографиями

1) Мы будем выполнять макияж, соединяя яркие весенние оттенки в лёгкой дымке. Подготовьте веко к нанесению макияжа. Если хотите более насыщенный эффект, то нанесите предварительно праймер или кремовую базу под тени, не фиксируя кожу тенями. Это нужно для того, чтобы цвет проявился ещё лучше, макияж стал ярче и тени хорошо прилипли к кремовой основе.

2) Нанесите матовые тени под цвет кожи в уголок глаза и под бровь до самой складки. Можно вместо них использовать лёгкий перламутровый оттенок.

3) Светло-салатовыми тенями покрываем всё подвижное веко. Этот лёгкий оттенок придаст макияжу нужную базу и мы получим необходимый результат при смешивании определённых оттенков.

4) Сперва фиолетовыми или сиреневыми тенями заполняем внешний уголок глаза. Прорисовываем небольшую стрелочку по ресничному ряду от внешнего уголка к зрачку. Слегка растушёвываем по направлению к брови.



Прокрашиваем нижнее веко и соединяем с верхним. Не выводите уголок слишком далеко к виску, если хотите получить лёгкую дымку.

5) Наберите немного теней на пушистую и мягкую кисть и продублируйте тушёвку, чтобы сделать её более мягкой и естественной.

6) Зададим цветовой акцент при помощи ярких салатовых теней. Наберите совсем немного на кисть и нанесите лёгкими движениями как на верхнее, так и на нижнее веко. Сделайте плавный переход у границ салатового оттенка.

7) Рисуем стрелку по верхнему ресничному ряду, постепенно утолщая её ко внешнему уголку. Её можно сразу же удлинить и оставить чёткой. Но растушёванная стрелка делает взгляд более томным и загадочным за счёт образовавшейся дымки по подвижному веку.

8) Растушуйте стрелку по всей длине и в процессе выведите лёгкий хвостик, который будет направлен к виску. Заполняем стрелку тёмно-бирюзовыми тенями, слегка выводя дымку чуть выше. Эти тени могут быть в абсолютно любом оттенке: серый, синий и т. д.. Просто следите, чтобы все цвета сочетались между собой.

9) Под такой макияж отлично подойдёт тушь с изумрудным, сливовым, тёмно-синим оттенком. Предварительно можно прокрасить ресницы от корней чёрным цветом в один слой, а затем продублировать нужным оттенком.

Простой макияж на весну для голубых глаз готов!