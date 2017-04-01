Макияж Эммы Стоун: урок с пошаговыми фото

В этом мастер-классе мы постараемся повторить макияж обладательницы Оскара в 2017 году – Эммы Стоун. Её образ характеризуется подведённым нижним веком и стрелкой по верхнему веку, хвостик которой слегка вздёрнут. Все эти детали делают образ слегка хитрым и кокетливым.

Для создания макияжа вам понадобятся:

персиковый оттенок теней;

чёрная подводка;

салатовые перламутровые тени;

водостойкий чёрный каял;

хайлайтер;

тушь для ресниц;

кисти для макияжа.

Такой вид макияжа подойдёт абсолютно всем. Самое главное, это соблюдать правильное направление всех линий, скорректировав таким образом форму глаза. Если у вас нависшее веко и при открытом глазе зона подвижного века практически не видна, то стрелка будет тоненькой. Для создания стойкого макияжа лучше всего использовать водостойкие продукты. Особенно это касается обладательниц нависшего века.

Создание макияжа Эммы Стоун:

1) Покрываем кожу тональной основой и подрисовываем бровь. Если вы хотите полностью повторить образ Эммы Стоун, то добавьте в бровь рыжий оттенок.

2) Верхнее веко покроем персиковым оттенком теней. Сначала заполняем внешний уголок и стушёвываем цвет к верхней складке. На яблочко подвижного века можно нанести более светлый оттенок персикового.

3) Так как макияж Эммы Стоун приближен к натуральному, то и все оттенки теней будут в натуральных тонах. Слегка пройдитесь хайлайтером в зоне под бровью, во внутреннем уголке и по нижнему веку.

4) Далее прорисуем стрелку, хвостик которой немного вздёрнут. В обычной стрелке её конец устремлён к виску и по направлению практически смыкается с хвостиком брови. В этом случае хвостик выходит из внешнего уголка глаза и имеет слегка закруглённую форму. Конец стрелки будет смотреть чуть выше конца брови.



Таким образом, начиная с хвостика стрелки, мы задаём правильное направление и без проблем прорисуем линию по верхнему веку.

5) Ведём стрелку от внутреннего уголка. Линия стрелки будет сразу слегка утолщена и постепенно ещё больше расширяем её и соединяем с хвостиком.

6) При необходимости ещё немного расширяем стрелку, если позволяет верхнее веко.

7) Пока подводка ещё не высохла, очень аккуратно наносим небольшой кистью перламутровые тени с зелёным оттенком. Этот акцент ещё больше проявит зелёный пигмент глаз (если он есть у вас), а также создаст интересный контраст с персиковым оттенком, что в точности позволит передать идею макияжа Эммы Стоун.

8) Вторым акцентом в таком макияже является прорисовка нижнего века. Подберите водостойкий чёрный каял и просто прокрасьте ресничный ряд очень тонкой линией. Соедините эту линию с изгибом стрелочки, чтобы переход был плавным, иначе вы просто подчеркнёте форму глаза.



Прокрасьте чёрным карандашом видимую зону слизистой верхнего века.

9) Аккуратно прокрашиваем внутренний уголок, повторяя его форму. Должен получиться кошачий, лисий взгляд.

10) Последним этапом прокрашиваем ресницы.

Кокетливый макияж в стиле Эммы Стоун готов!