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Как сделать макияж Барби? Урок с пошаговыми фото

Если вы хотите макияж, как у Барби, то этот пошаговый урок с фотографиями именно для вас. Как сделать макияж Барби девушке? Основными нюансами этого макияжа является чистая фарфоровая кожа, розовый цвет на веках, губах и щеках, а также ярко-голубые глаза. Поэтому, если вы хотите, чтобы образ получился полноценным, воспользуйтесь специальными линзами при необходимости.

 

Как сделать макияж Барби: фото

 

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Для создания макияжа Барби вам понадобятся:

  • белые тени;
  • ярко-розовые тени;
  • коричневые тени;
  • коричневый карандаш для глаз;
  • чёрная подводка;
  • коричневая подводка;
  • каял бежевого цвета;
  • тушь;
  • румяна;
  • розовая помада;
  • тональная основа;
  • кисти.

Урок макияжа в стиле Барби для девушек:

1) Подберите тональную основу в подходящем для вас оттенке, а также консилер, чтобы скрыть тёмные круги под глазами. Даже если их нет, то всё равно проработайте эту область, чтобы немного высветлить зону треугольников от глаз к ноздрям носа. Это сделает лицо более светлым, тон лица ровнее и чище. Также покройте кожу век тональной основой и закрепите светлыми тенями. Бровь у Барби светлого натурального оттенка, так как у куклы светлый цвет волос.

 

Подводим бровь в том цвете, в котором будут ваши волосы.

 

Мастер-класс как сделать макияж Барби: фото 1

 

2) Для подвижного века подберите белый цвет теней. Если у вас смуглая кожа, то лучше взять тени в кремовом оттенке. Покройте всё веко вплоть до верхней складки.

 

Мастер-класс как сделать макияж Барби: фото 2

 

3) Теперь нам нужно затемнить объёмную часть неподвижного века, которая начинается из складки. Заполняем складку карандашом. Если у вас не ярко выражена складка, то в любом случае проведите карандашом во впадине, которая есть у каждой. Конец этой детали будет в том месте, где она заканчивается.

 

Мастер-класс как сделать макияж Барби: фото 3

 

4) Растушёвываем карандаш вверх к брови. При этом снова набираем на кисть новый слой карандаша. Ширина тушёвки будет около 1 см.

 

Мастер-класс как сделать макияж Барби: фото 4

 

5) Верхнюю границу покрываем ярко-розовыми тенями. В этом случае удобно будет наносить тени пушистой мягкой кистью, которая предназначена для такого вида тушёвки. Если вам нужен такой макияж для фотосессии, то цвет теней должен быть ярким и насыщенным, так как камера съедает большую часть.

 

Мастер-класс как сделать макияж Барби: фото 5

 

6) Теперь покрываем нижнюю часть детали коричневыми тенями. Сначала наносим по нижнему контуру, делая границу более чёткой и насыщенной. Затем стушёвываем этот цвет на розовый, повторяем верхнюю тушёвку и делаем плавный переход.

 

Мастер-класс как сделать макияж Барби: фото 6

 

Мастер-класс как сделать макияж Барби: фото 7

 

7) Верхний ресничный ряд выделим при помощи чёрной подводки. Ведём тоненькую стрелочку и слегка расширяем её со зрачка. Хвостик делаем недлинный и аккуратный. Теперь явно виден контраст чёрной стрелки на белом цвете и прокрашенной верхней детали. Эти нюансы увеличивают глаз и делают его более выразительным.

 

Мастер-класс как сделать макияж Барби: фото 8

 

Мастер-класс как сделать макияж Барби: фото 9

 

8) Нанесите лёгкую коричневую тень на внешний уголок подвижного века.

 

Мастер-класс как сделать макияж Барби: фото 10

 

9) Также прокрашиваем нижнее веко коричневым цветом, чтобы создать лёгкую дымку.

 

Мастер-класс как сделать макияж Барби: фото 11

 

10) Акцент по нижнему веку сделаем на ресницы и прорисуем их коричневым карандашом или подводкой. Нарочно сделайте эти ресницы немного длиннее.

 

Мастер-класс как сделать макияж Барби: фото 12

 

11) Чтобы визуально сделать глаз больше, обведём нижнюю слизистую каялом молочного цвета. На фоне макияжа он сразу станет светлее и не подчеркнёт имеющиеся покраснения, как белый карандаш.

 

Мастер-класс как сделать макияж Барби: фото 13

 

12) Очень интенсивно прокрашиваем верхние ресницы, а нижние оставим как есть.

 

Мастер-класс как сделать макияж Барби: фото 14

 

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13) Завершите макияж розовой помадой и румянами.

 

Как сделать макияж Барби: фото

 

Как сделать макияж Барби: фото

 

 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Вчера, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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