Как сделать макияж Барби? Урок с пошаговыми фото

Если вы хотите макияж, как у Барби, то этот пошаговый урок с фотографиями именно для вас. Как сделать макияж Барби девушке? Основными нюансами этого макияжа является чистая фарфоровая кожа, розовый цвет на веках, губах и щеках, а также ярко-голубые глаза. Поэтому, если вы хотите, чтобы образ получился полноценным, воспользуйтесь специальными линзами при необходимости.

Для создания макияжа Барби вам понадобятся:

белые тени;

ярко-розовые тени;

коричневые тени;

коричневый карандаш для глаз;

чёрная подводка;

коричневая подводка;

каял бежевого цвета;

тушь;

румяна;

розовая помада;

тональная основа;

кисти.

Урок макияжа в стиле Барби для девушек:

1) Подберите тональную основу в подходящем для вас оттенке, а также консилер, чтобы скрыть тёмные круги под глазами. Даже если их нет, то всё равно проработайте эту область, чтобы немного высветлить зону треугольников от глаз к ноздрям носа. Это сделает лицо более светлым, тон лица ровнее и чище. Также покройте кожу век тональной основой и закрепите светлыми тенями. Бровь у Барби светлого натурального оттенка, так как у куклы светлый цвет волос.

Подводим бровь в том цвете, в котором будут ваши волосы.

2) Для подвижного века подберите белый цвет теней. Если у вас смуглая кожа, то лучше взять тени в кремовом оттенке. Покройте всё веко вплоть до верхней складки.

3) Теперь нам нужно затемнить объёмную часть неподвижного века, которая начинается из складки. Заполняем складку карандашом. Если у вас не ярко выражена складка, то в любом случае проведите карандашом во впадине, которая есть у каждой. Конец этой детали будет в том месте, где она заканчивается.

4) Растушёвываем карандаш вверх к брови. При этом снова набираем на кисть новый слой карандаша. Ширина тушёвки будет около 1 см.

5) Верхнюю границу покрываем ярко-розовыми тенями. В этом случае удобно будет наносить тени пушистой мягкой кистью, которая предназначена для такого вида тушёвки. Если вам нужен такой макияж для фотосессии, то цвет теней должен быть ярким и насыщенным, так как камера съедает большую часть.

6) Теперь покрываем нижнюю часть детали коричневыми тенями. Сначала наносим по нижнему контуру, делая границу более чёткой и насыщенной. Затем стушёвываем этот цвет на розовый, повторяем верхнюю тушёвку и делаем плавный переход.

7) Верхний ресничный ряд выделим при помощи чёрной подводки. Ведём тоненькую стрелочку и слегка расширяем её со зрачка. Хвостик делаем недлинный и аккуратный. Теперь явно виден контраст чёрной стрелки на белом цвете и прокрашенной верхней детали. Эти нюансы увеличивают глаз и делают его более выразительным.

8) Нанесите лёгкую коричневую тень на внешний уголок подвижного века.

9) Также прокрашиваем нижнее веко коричневым цветом, чтобы создать лёгкую дымку.

10) Акцент по нижнему веку сделаем на ресницы и прорисуем их коричневым карандашом или подводкой. Нарочно сделайте эти ресницы немного длиннее.

11) Чтобы визуально сделать глаз больше, обведём нижнюю слизистую каялом молочного цвета. На фоне макияжа он сразу станет светлее и не подчеркнёт имеющиеся покраснения, как белый карандаш.

12) Очень интенсивно прокрашиваем верхние ресницы, а нижние оставим как есть.

13) Завершите макияж розовой помадой и румянами.