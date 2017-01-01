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Макияж с белой подводкой в технике смоки айс: урок с фото

В этом мастер-классе мы создадим очень интересный вариант макияжа смоки айс – макияж с белой подводкой. Помимо того, что макияж будет преимущественно в чёрных тонах, мы дополним его белой стрелкой, которая трансформирует макияж в очень креативный.

 

Макияж с белой подводкой в технике смоки айс: фото

 

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Для макияжа с белой подводкой вам понадобятся:

  • серо-коричневый карандаш для глаз;
  • розовые и чёрные тени;
  • чёрная и белая подводка;
  • белые тени;
  • тушь;
  • чёрный каял;
  • кисти.

Пошаговый урок макияжа смоки айс с белой подводкой:

1) Для аккуратного и чистого макияжа необходимо подготовить кожу век. Очищаем и наносим базу под тени. После того, как база полностью впитается, наносим тонкий слой тона и закрепляем его пудрой. Это обеспечит стойкость макияжа и качество тушёвки теней. Обязательно перед нанесением сухих текстур покрываем кожу пудрой или тенями.

 

Подрисовываем красивую бровь. Так как акцент будет на глазах, то насыщенность брови вы можете выбирать самостоятельно.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 1

 

2) Макияж глаз выполним на основе карандаша. Покрываем полностью верхнее и нижнее веко. Соединяем их в лепестке, уголок которого будет немного выше внешнего уголка глаза.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 2

 

3) Теперь текстуру по нижнему и верхнему веку нужно сделать однородной и растушевать границы карандаша.

 

Естественно, что тушёвка увеличит форму на несколько миллиметров.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 3

 

4) Покройте тушёвку пудрой или тенями, чтобы хорошо наносился основной цвет.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 4

 

5) Покрываем тушёвку карандаша розовыми тенями. При этом кисть держим под наклоном и направляем её к виску. Нижнее веко тушуем к уху. Вы можете подобрать абсолютно любой цвет тушёвки, так как смоки с белой стрелкой будет смотреться гармонично в любом оттенке.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 5

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 6

 

6) Для того, чтобы сделать веко более объёмным, нанесём в зону под бровью и уголок глаза белые тени очень тонким слоем. Необходимо стушевать белый и розовый цвета, чтобы был плавный переход. При необходимости можно дополнительно нанести розовый цвет на тушёвку.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 7

 

7) Полностью покрываем чёрным цветом всю зону, где виден карандаш. Так как у подложки липкая текстура, очень удобно будет нанести несколько слоёв, чтобы покрытие было очень плотным.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 8

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 9

 

8) Таким же образом, как тушевали розовый цвет, наносим чёрные тени и миксуем между собой розовый и чёрный оттенки. Должна получиться лёгкая дымка.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 10

 

9) Приступаем к работе со стрелками. Сперва выполним прорисовку белой стрелки, которая будет подложкой для чёрной. Соответственно, белая стрелка будет толще чёрной в два раза.


Рисуем хвостик белой стрелки от внешнего уголка глаза. Хвостик будет направлен к виску и продолжать линию изгиба нижнего века.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 11

 

10) Ведём стрелку от внутреннего уголка и постепенно утолщаем, соединяя с хвостиком. Направление хвоста стрелки будет совпадать с направлением тушёвки тенями.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 12

 

11) После того, как белая подводка высохла, поверх неё рисуем чёрную стрелку, которая будет в два раза тоньше. Получаем очень красивый эффект 3D.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 13

 

12) Прокрашиваем слизистую чёрным каялом, чтобы эффектно завершить макияж смоки.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 14

 

13) Аккуратно красим ресницы  тушью. 

 

Мастер-класс по созданию макияжа с белой подводкой в технике смоки айс: фото 15

 

Смотрите другие пошаговые уроки красивого макияжа в домашних условиях.

 

Макияж в технике смоки-айс с креативной белой подводкой готов!

 

Макияж с белой подводкой в технике смоки айс: фото

 

Макияж с белой подводкой в технике смоки айс: фото

 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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