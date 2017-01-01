Макияж с белой подводкой в технике смоки айс: урок с фото

В этом мастер-классе мы создадим очень интересный вариант макияжа смоки айс – макияж с белой подводкой. Помимо того, что макияж будет преимущественно в чёрных тонах, мы дополним его белой стрелкой, которая трансформирует макияж в очень креативный.

Для макияжа с белой подводкой вам понадобятся:

серо-коричневый карандаш для глаз;

розовые и чёрные тени;

чёрная и белая подводка;

белые тени;

тушь;

чёрный каял;

кисти.

Пошаговый урок макияжа смоки айс с белой подводкой:

1) Для аккуратного и чистого макияжа необходимо подготовить кожу век. Очищаем и наносим базу под тени. После того, как база полностью впитается, наносим тонкий слой тона и закрепляем его пудрой. Это обеспечит стойкость макияжа и качество тушёвки теней. Обязательно перед нанесением сухих текстур покрываем кожу пудрой или тенями.

Подрисовываем красивую бровь. Так как акцент будет на глазах, то насыщенность брови вы можете выбирать самостоятельно.

2) Макияж глаз выполним на основе карандаша. Покрываем полностью верхнее и нижнее веко. Соединяем их в лепестке, уголок которого будет немного выше внешнего уголка глаза.

3) Теперь текстуру по нижнему и верхнему веку нужно сделать однородной и растушевать границы карандаша.

Естественно, что тушёвка увеличит форму на несколько миллиметров.

4) Покройте тушёвку пудрой или тенями, чтобы хорошо наносился основной цвет.

5) Покрываем тушёвку карандаша розовыми тенями. При этом кисть держим под наклоном и направляем её к виску. Нижнее веко тушуем к уху. Вы можете подобрать абсолютно любой цвет тушёвки, так как смоки с белой стрелкой будет смотреться гармонично в любом оттенке.

6) Для того, чтобы сделать веко более объёмным, нанесём в зону под бровью и уголок глаза белые тени очень тонким слоем. Необходимо стушевать белый и розовый цвета, чтобы был плавный переход. При необходимости можно дополнительно нанести розовый цвет на тушёвку.

7) Полностью покрываем чёрным цветом всю зону, где виден карандаш. Так как у подложки липкая текстура, очень удобно будет нанести несколько слоёв, чтобы покрытие было очень плотным.

8) Таким же образом, как тушевали розовый цвет, наносим чёрные тени и миксуем между собой розовый и чёрный оттенки. Должна получиться лёгкая дымка.

9) Приступаем к работе со стрелками. Сперва выполним прорисовку белой стрелки, которая будет подложкой для чёрной. Соответственно, белая стрелка будет толще чёрной в два раза.



Рисуем хвостик белой стрелки от внешнего уголка глаза. Хвостик будет направлен к виску и продолжать линию изгиба нижнего века.

10) Ведём стрелку от внутреннего уголка и постепенно утолщаем, соединяя с хвостиком. Направление хвоста стрелки будет совпадать с направлением тушёвки тенями.

11) После того, как белая подводка высохла, поверх неё рисуем чёрную стрелку, которая будет в два раза тоньше. Получаем очень красивый эффект 3D.

12) Прокрашиваем слизистую чёрным каялом, чтобы эффектно завершить макияж смоки.

13) Аккуратно красим ресницы тушью.

Макияж в технике смоки-айс с креативной белой подводкой готов!