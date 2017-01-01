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Бомбочки для ванны с ароматом лаванды своими руками

Что может быть приятнее, чем после тяжёлого трудового дня принять тёплую ванну. Превратить эту обыденную процедуру в волшебный спа-элемент можно при помощи бомбочек для ванны. Такие изделия можно приобрести в любом косметическом магазине. Но так ли полезен состав веществ, из которых делают такие бомбочки? На этот вопрос может ответить только производитель. Так стоит ли рисковать своим здоровьем? Или лучше сделать бомбочку для ванны своими руками, в составе которой будут только полезные ингредиенты? К тому же, такие бомбочки, изготовленные в домашних условиях по этому рецепту, будут прекрасным подарком на любой праздник.

 

Бомбочки для ванны с ароматом лаванды: фото

 

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Для изготовления бомбочки для ванны вам потребуется:

  • Сода пищевая – 4 ст.л.;
  • Лимонная кислота – 2 ст.л.;
  • Картофельный крахмал – 3 ст.л.;
  • Масло зародышей пшеницы – 2-4 ст.л.;
  • Мелкая морская соль – 1 ст.л.;
  • Краситель пищевой;
  • Эфирное масло лаванды – 20 капель.

Как сделать бомбочку для ванны своими руками:

1) В чашку насыпьте соду.

 

Мастер-класс по изготовлению бомбочек для ванны с ароматом лаванды: фото 1

 

2) Лимонную кислоту перетрите в ступке или измельчите в блендере. Смешайте соду с лимонной кислотой. Это будет основа бомбочки, благодаря чему она будет шипеть и хорошо формоваться.

 

Мастер-класс по изготовлению бомбочек для ванны с ароматом лаванды: фото 2

 

Мастер-класс по изготовлению бомбочек для ванны с ароматом лаванды: фото 3

 

3) Положите картофельный крахмал, его можно заменить на кукурузный. Всё хорошо перемешайте.

 

Мастер-класс по изготовлению бомбочек для ванны с ароматом лаванды: фото 4

 

4) Добавьте масло, лучше брать масло зародышей пшеницы, так как оливковое масло тяжеловато и может развалить бомбочку. Начните с двух столовых ложек, перемешайте, если есть сухие комочки, добавьте ещё масла.

 

Мастер-класс по изготовлению бомбочек для ванны с ароматом лаванды: фото 5

 

Мастер-класс по изготовлению бомбочек для ванны с ароматом лаванды: фото 6

 

5) Мелкую морскую соль необходимо измельчить в ступке или блендером. Добавить ко всем ингредиентам и хорошо перемешать.

 

Мастер-класс по изготовлению бомбочек для ванны с ароматом лаванды: фото 7

 

6) Положите краситель, перемешайте.

 

Мастер-класс по изготовлению бомбочек для ванны с ароматом лаванды: фото 8

 

7) Заключительный аккорд – эфирное масло лаванды. По вашему желанию оно может быть заменено на любое другое (иланг-иланг, апельсиновое, лимонное и т.д.) Всё тщательно перемешайте.

 

Мастер-класс по изготовлению бомбочек для ванны с ароматом лаванды: фото 9

 

8) Возьмите специальную формочку для бомбочек, если же такой нет, возьмите формочки для кексов. Смажьте стенки растительным маслом. Наполняйте подготовленной смесью формочку, каждый слой утрамбовывая.

 

Мастер-класс по изготовлению бомбочек для ванны с ароматом лаванды: фото 10

 

9) Переверните формочки на лист бумаги или картона, оставьте на 10 минут. Если вы используете специальную формочку для бомбочки, то соедините две половинки вместе и тоже оставьте на 10 минут. Затем снимите формочку и оставьте бомбочку подсыхать на 5-6 часов.

 

Мастер-класс по изготовлению бомбочек для ванны с ароматом лаванды: фото 11

 

Затем бомбочку для ванны можно использовать по назначению.

 

Бомбочки для ванны с ароматом лаванды: фото

 (голосов: 1)
Автор: Ирина Усович
Сегодня, 08:00
Фото: Ирина Усович

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