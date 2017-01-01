Бомбочки для стирки: Как сделать гель для машинки-автомат своими руками

Как радовались женщины стиральным машинам-автомат! После приобретения такого чудо-агрегата стирка превращалась в самое настоящее удовольствие. Подумаешь, насыпал порошок, включил нужный режим и всё – осталось лишь достать чистое бельё и повесить его сушиться.

Да, машинка, конечно, помогает в хозяйстве, но вот то, что используется в качестве моющего средства, напоминает самый настоящий результат эксперимента на уроке химии. Не новость, что стиральные порошки и гели часто становятся причиной проблем со здоровьем, причём, аллергия - самое малое из этого. Обезопасить себя и свою семью, не снижая при этом качества стирки, можно, изготовив довольно эффективные бомбочки для выведения пятен, обеспечения длительной чистоты белья и гарантирующие приятный аромат. Растворив их в воде, вы получите гель для стирки своими руками для машинки автомат. Смотрите подробный рецепт, как сделать средство для стирки, с пошаговыми фотографиями.

Чтобы сделать средство для стирки в машинке-автомат своими руками, вам понадобятся:

эмалированная ёмкость;

тёрка;

1,5 стакана обычной соды;

хозяйственное или любое мыло, способное выводить пятна;

перекись 30 мл;

50 мл 6% уксуса;

масло или духи для аромата;

противень или широкий поднос;

пергамент.

Рецепт, как сделать гель для стирки в машинке-автомат своими руками

1) На тёрке надо натереть мыло. Чем мельче оно будет, тем лучше. Затем к нему добавляется сода, которая выступает в роли смягчителя и усиливает действие других компонентов при выведении пятен, и всё тщательно перемешивается.



2) В полученную смесь медленно вливаем перекись, перемешиваем. Этот ингредиент отвечает за отбеливание, а также сохраняет цвет вещей.

3) Дополнительное смягчение и защиту от пятен на довольно длительное время обеспечивает уксус. Его нужно добавить в смесь после перекиси и всё вместе ещё раз тщательно перемешать.

4) Эфирное масло выполняет роль кондиционера и обеспечивает чистым вещам приятный аромат. Добавьте не более 15 капель любимого аромата. В принципе, его можно заменить и духами, но их надо использовать в зависимости от концентрации.

5) Если все компоненты были добавлены и смешаны правильно, получившаяся консистенция будет напоминать недоваренную пшённую кашу, и после нажатия пальцем на ней будет оставаться углубление.

6) Теперь надо застелить противень пергаментной бумагой. Мерной ложкой выкладывайте на неё смесь. Подержите так 2 часа, а затем смажьте сверху перемешанными в равных долях водой и уксусом и оставьте на ночь. При высыхании ингредиенты равномерно распределятся, и в разрезе бомбочка будет выглядеть так:

7) Бомбочки для стирки готовы



8) Чтобы получить гель для стирки своими руками, перед использованием растворите 1-2 бомбочки в небольшом количестве тёплой воды и залейте в ёмкость для стирального порошка, или же, если используете для ручной стирки, добавьте полученный раствор в приготовленную воду.