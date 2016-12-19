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Яркий вечерний макияж на Новый год 2017 (Огненного Петуха)

Яркий вечерний макияж в сливово-золотых тонах как нельзя лучше подойдёт для встречи Нового года 2017, ведь его символ – Огненный Петух. В этом мастер-классе с пошаговыми фотографиями вы узнаете как создать такой шикарный вечерний макияж для новогоднего образа своими руками.

 

Яркий вечерний макияж на Новый год 2017: фото

 

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Чтобы создать вечерний макияж для встречи Нового года 2017 вам понадобятся:

  • серо-коричневый мягкий карандаш для глаз;
  • сливовые тени;
  • золотистая слюда;
  • чёрная подводка;
  • тушь;
  • чёрный каял;
  • накладные ресницы;
  • клей для ресниц;
  • перламутровые тени под цвет кожи;
  • кисти;
  • пудра.

Мастер-класс «Яркий вечерний макияж на Новый год 2017»:

1) Макияж будет вечерним, поэтому его стойкость должна быть 100%. Чтобы её продлить, мы воспользуемся очень простыми и полезными методами. Перед нанесением тональной основы покройте кожу лица базой под тон, а кожу век - базой под тени. Базу под тени можно исключить, если кожа век сухая или тени вовсе не скатываются. После полного впитывания первого слоя, покройте кожу тональной основой и так же очень легко пройдитесь по коже век. Подвижное и неподвижное веко до брови необходимо припудрить, чтобы зафиксировать подготовленную базу. После этого прорисуйте естественную красивую бровь.

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 1

 

2) Для того, чтобы макияж был более насыщенным и ярким, выполним подложку из карандаша специально для эффекта смоки. Прорисовываем деталь, которая продлевает уголок глаза, и вытягиваем его к виску. Обратите внимание, если все линии в этой детали будут плавными и повторять изгибы века, то макияж в итоге будет безупречен. Такая техника подойдёт абсолютно любому веку, если её выполнить правильно. Внешний уголок должен быть чуть выше настоящего уголка глаза.

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 2

 

3) Полностью закрашиваем подвижное веко, оставляя скос. Нижняя его часть будет продлена практически до внутреннего уголка глаза, а верхняя - до внутренней радужки глаза.

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 3

 

4) Растушёвываем границы карандашной детали при помощи кисти. Нижнее веко тушуем под углом 45 градусов, как и верхнее, только направлены движения будут вниз и вверх, соответственно.

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 4

 

5) Пудрой необходимо покрыть тушёвку карандаша, так как нам нужна сухая поверхность, а текстура карандаша липкая.

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 5

 

6) Теперь, таким же образом как тушевали карандаш, наносим на тушёвку сливовый оттенок теней. Очень интенсивно вбиваем его по форме до середины века.

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 6

 

7) Продолжаем тень по всей складке между подвижным и неподвижным веком.

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 7

 

8) Берём пушистую кисть и набираем ею сливовые тени. Выполняем тушёвку по всему краю, чтобы сделать переход более плавным. Такая кисть всегда спасёт, если вы сделали тушёвку чёткой и хотите исправить ситуацию. По нижнему веку можете взять другую пушистую кисть, которая будет немного меньше.

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 8

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 9

 

9) Дополняем границы перламутровыми тенями естественного оттенка, которые наносим в уголок глаза и под бровь.

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 10

 

10) На яблочке мы специально оставили карандашную зону без теней. На неё наносим тонким слоем тональное средство, не заходя за границы карандаша. Пока тональная основа ещё свежая и липкая, вбиваем в неё золотистую слюду.

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 11

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 12

 

11) По ресничному ряду проводим стрелку и утолщаем её с середины века, а конец растушёвываем. Заполняем уголок глаза чёрными тенями, сводя тушёвку по сливовому оттенку на нет.

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 13

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 14

 

12) Дополнительно прокрашиваем слизистую чёрным каялом, красим ресницы и клеим ленточные реснички.

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 15

 

Мастер-класс по созданию яркого вечернего макияжа на Новый год 2017: фото 16

 

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Яркий вечерний макияж на Новый год готов так просто и быстро!

 

Яркий вечерний макияж на Новый год 2017: фото

 

Яркий вечерний макияж на Новый год 2017: фото

 (голосов: 2)
Автор: Антонина Мазур
19 декабря 2016
Фото: Антонина Мазур

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