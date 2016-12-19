Яркий вечерний макияж на Новый год 2017 (Огненного Петуха)

Яркий вечерний макияж в сливово-золотых тонах как нельзя лучше подойдёт для встречи Нового года 2017, ведь его символ – Огненный Петух. В этом мастер-классе с пошаговыми фотографиями вы узнаете как создать такой шикарный вечерний макияж для новогоднего образа своими руками.

Чтобы создать вечерний макияж для встречи Нового года 2017 вам понадобятся:

серо-коричневый мягкий карандаш для глаз;

сливовые тени;

золотистая слюда;

чёрная подводка;

тушь;

чёрный каял;

накладные ресницы;

клей для ресниц;

перламутровые тени под цвет кожи;

кисти;

пудра.

Мастер-класс «Яркий вечерний макияж на Новый год 2017»:

1) Макияж будет вечерним, поэтому его стойкость должна быть 100%. Чтобы её продлить, мы воспользуемся очень простыми и полезными методами. Перед нанесением тональной основы покройте кожу лица базой под тон, а кожу век - базой под тени. Базу под тени можно исключить, если кожа век сухая или тени вовсе не скатываются. После полного впитывания первого слоя, покройте кожу тональной основой и так же очень легко пройдитесь по коже век. Подвижное и неподвижное веко до брови необходимо припудрить, чтобы зафиксировать подготовленную базу. После этого прорисуйте естественную красивую бровь.

2) Для того, чтобы макияж был более насыщенным и ярким, выполним подложку из карандаша специально для эффекта смоки. Прорисовываем деталь, которая продлевает уголок глаза, и вытягиваем его к виску. Обратите внимание, если все линии в этой детали будут плавными и повторять изгибы века, то макияж в итоге будет безупречен. Такая техника подойдёт абсолютно любому веку, если её выполнить правильно. Внешний уголок должен быть чуть выше настоящего уголка глаза.

3) Полностью закрашиваем подвижное веко, оставляя скос. Нижняя его часть будет продлена практически до внутреннего уголка глаза, а верхняя - до внутренней радужки глаза.

4) Растушёвываем границы карандашной детали при помощи кисти. Нижнее веко тушуем под углом 45 градусов, как и верхнее, только направлены движения будут вниз и вверх, соответственно.

5) Пудрой необходимо покрыть тушёвку карандаша, так как нам нужна сухая поверхность, а текстура карандаша липкая.

6) Теперь, таким же образом как тушевали карандаш, наносим на тушёвку сливовый оттенок теней. Очень интенсивно вбиваем его по форме до середины века.

7) Продолжаем тень по всей складке между подвижным и неподвижным веком.

8) Берём пушистую кисть и набираем ею сливовые тени. Выполняем тушёвку по всему краю, чтобы сделать переход более плавным. Такая кисть всегда спасёт, если вы сделали тушёвку чёткой и хотите исправить ситуацию. По нижнему веку можете взять другую пушистую кисть, которая будет немного меньше.

9) Дополняем границы перламутровыми тенями естественного оттенка, которые наносим в уголок глаза и под бровь.

10) На яблочке мы специально оставили карандашную зону без теней. На неё наносим тонким слоем тональное средство, не заходя за границы карандаша. Пока тональная основа ещё свежая и липкая, вбиваем в неё золотистую слюду.

11) По ресничному ряду проводим стрелку и утолщаем её с середины века, а конец растушёвываем. Заполняем уголок глаза чёрными тенями, сводя тушёвку по сливовому оттенку на нет.

12) Дополнительно прокрашиваем слизистую чёрным каялом, красим ресницы и клеим ленточные реснички.

Яркий вечерний макияж на Новый год готов так просто и быстро!