В чём встречать Новый год Петуха 2017?

Главным гостем новогодней ночи 2017 года станет Красный Огненный Петух. Этот восточный символ принесёт в нашу жизнь множество сюрпризов и неожиданностей. Изучая астрологические прогнозы, трудно понять, является ли будущий год благоприятным или нет. Дело в том, что Петух - это своеобразный борец за справедливость, поэтому в новом году его дары будут соответствовать нашим собственным устремлениям и усилиям. По мнению восточных мудрецов, к наступлению 2017 года нужно готовиться с особым старанием, т.к. его хозяин любит аккуратность, порядок и внешнюю красоту.

В чём встречать Новый год 2017 (год Петуха)? Важным пунктом предпраздничной подготовки является выбор наряда. Новогодний образ в 2017 году может быть как экстравагантным, так и скромным. Главное, чтобы каждая деталь ансамбля была подобрана со вкусом. В чём именно рекомендуется встречать Новый год Петуха 2017 года, вы узнаете из нашей статьи.

Оттенки новогоднего наряда 2017

Символ 2017 года наделён красными огненными оттенками. Это значит, что все цвета, которые ассоциируются с огнём, несут в себе благоприятную энергетику. Однако, при выборе оттенка новогоднего платья или костюма, важно учитывать характеристику, которой он обладает. Например, красный цвет является символом победы, решительности и смелости. Наряд красных тонов в новогоднюю ночь рекомендуется надевать тем, кто запланировал на 2017 год реализацию важных и ответственных дел.

Оранжевый тон несёт в себе энергетику радости, веселья и оптимизма. Именно поэтому оранжевую деталь обязательно нужно включить в свой новогодний ансамбль в том случае, если в последнее время вы часто ощущали уныние и грусть.

Жёлтый цвет в восточном ученье является символом спокойствия и семейного счастья. Соответственно, наряд в жёлтых тонах как нельзя лучше подойдёт тем, кто желает от 2017 года не головокружительных взлётов, а тихих семейных радостей.

Петух - это предвестник нового дня, который оповещает мир о появлении первых солнечных лучей. На многих старинных картинах и сказочных иллюстрациях петух изображается в золотистых тонах. Именно поэтому цвет золота является ещё одним благоприятным оттенком новогоднего наряда. Кроме того, что этот тон поможет вам заручиться поддержкой восточного символа, он привлечёт в вашу жизнь материальное благополучие и финансовый успех.

А вот к цветам, которые не должны присутствовать в вашем праздничном образе, относятся все тёмные, чёрные и серые тона. Эти оттенки ассоциируются с меланхолией и грустью, которые противоречат энергетике Красного Огненного Петуха.

Фасон новогоднего наряда

Петух - это спокойная и величавая птица, которая питает слабость к красивым вещам и дорогим украшениям. Именно поэтому наряд на новогоднюю ночь 2017 года должен выглядеть как можно более ярко и празднично. Не стоит переживать о том, что ваше платье или костюм будут казаться слишком экстравагантными, ведь Петух по достоинству оценит самые оригинальные и смелые решения.

Особых требований к фасону праздничного убранства нет, самое главное, чтобы ваш наряд не выглядел слишком скромно. Например, если вы отдаёте предпочтение длинному вечернему платью, постарайтесь выбрать модель с оригинальным вырезом или открытой спиной. Если ваш новогодний ансамбль будет состоять из брюк или юбки с блузкой, в нём должна присутствовать какая-нибудь «изюминка» - глубокое декольте, полупрозрачные ткани и т.д. Однако, не переборщите, ведь ваш новогодний образ должен быть элегантным и изысканным.

Чтобы привлечь внимание восточного гостя, украсьте свой образ нестандартным декором. Лучше всего в качестве праздничных украшений будет смотреться декор в виде пушистых мягких перьев. Многие модные дизайнеры в сезоне осень-зима 2017 года с удовольствием используют декоративные перья, оснащая ими подолы и лифы вечерних платьев. Если же такое решение кажется вам чересчур необычным, дополните свой образ пушистым боа или горжеткой.

Кроме того, в новогоднюю ночь уместно будут смотреться наряды, украшенные яркими пайетками, стразами или аппликациями, особенно, если их расцветка напоминает окрас петуха. А вот одежда, украшенная «хищным» принтом, является абсолютным табу новогодней ночи.

Если же вы жаждете чего-то поистине оригинального, тогда подготовьте наряд в модном этническом или деревенском стиле. Этот стиль весьма благоприятен для новогодней ночи 2017 года по той причине, что петух - это птица, которая преимущественно проживает в сельской местности. Увидев колоритные деревенские убранства, восточный гость наверняка примет вас за «свою».

Новогодние аксессуары и украшения

Идеальными украшениями для встречи 2017 года являются изделия из золота, серебра или натуральных камней. Драгоценные металлы и минералы не только сделают ваш образ более изысканным, но и привлекут в вашу жизнь благоприятные энергии.

Если же золотые или серебряные изделия не подходят к вашему наряду, выбирайте либо блестящие, либо натуральные украшения. Это могут быть как бусы, усыпанные мерцающими блёстками, так и скромные деревянные браслеты.

Что касается аксессуаров, то они также должны быть оригинальными и заметными. Например, можно отдать предпочтение объёмным брошкам, сумочкам оригинальных форм, величественным диадемам или заколкам, напоминающим гребешки петуха.





Выбор наряда для встречи Нового 2017 года Петуха - это творческое и увлекательное занятие. Помните о том, что петух - это своенравная и независимая птица, поэтому ей придутся по вкусу любые смелые решения, но только в том случае, если вы выбрали их не по веянию моды, а по зову собственного сердца.