Классический свадебный макияж для голубых глаз в пастельных тонах: урок с фото

Сегодня мы выполним классический свадебный макияж для голубых глаз на основе теней пастельных оттенков. Он также может быть преобразован и в вечерний, если выполнить его в более ярких и насыщенных тонах. Следуйте за уроком с пошаговыми фотографиями.

Для классического свадебного макияжа для голубых глаз нужно:

Для создания свадебного макияжа подберите комфортную для вас палитру натуральных оттенков теней, водостойкую тушь и подводку. Также, для того, чтобы придать взгляду больше сияния, возьмите светлые перламутровые тени.

Урок классического свадебного макияжа для голубых глаз

1) Подготовьте веко для нанесения теней. Так как день свадьбы очень активный и начинается с самого утра, макияж должен быть безупречно стойким. Нанесите на верхнее и нижнее веко базу под тени, которая предотвратит скатывание. Подождите, пока база впитается, и затем тонким, еле заметным слоем нанесите тональную основу, закрепив её базовым оттенком теней.

2) Когда мы уверены, что создали прочную основу, приступаем к работе с основным цветом. Выберите небольшую плоскую кисть, которой будете выводить нужно форму. Набираем средний по насыщенности оттенок теней и рисуем им корректирующую стрелку, которая будет повторять изгиб нижнего века.

3) Соединяем верхнюю стрелочку с нижним веком и складкой между неподвижным и подвижным веком. Эти три линии должны сформировать лепесток, уголок которого не должен быть ниже внешнего уголка вашего глаза. Иначе взгляд будет печальным, так как визуально глаз будет опущен вниз.

4) Теперь, практически укладывая кисть на веко, тянем тени к головке брови. Таким образом тушуем приблизительно на 1,5 см по подвижному веку.

5) Таким же образом тушуем тени на неподвижном веке, только направление поменяется к виску. И все линии, которые будут за пределами внешнего уголка глаза, будут направляться к виску.

6) Тушёвку на нижнем веке ведём к середине уха, но при этом нам важно сохранить форму лепестка, которую прорисовали изначально.

7) В мастер-классе выбран сливовый оттенок в качестве основного и следующий мы берём более светлый – розовый. Наносим его на яблочко, начиная тушевать с коричневого. Затем кистью, которой наносили тёмный цвет, снова тушуем его на розовый, чтобы был плавный переход с цвета на цвет.

8) Наносим светлый оттенок под бровь, тушуя на тёмный.

9) В уголок глаза нанесём сияющие перламутровые тени.

10) Также по нижнему веку растушуем розовый оттенок теней, соединяя в плавных переходах сливовый и перламутр.

11) Глубину взгляду придаст чёрная подводка. Наносим её по всему ресничному ряду, начиная со внутреннего уголка. Конец стрелки немного тушуем обратной стороной кисти. В этом случае тушёвка не должна прерываться и резко начинаться чёткая стрелка. Важно выполнить плавный переход.

12) Таким же образом, как мы наносили коричневый, наносим чёрный цвет, но уже тушуем его от ресниц.

13) Подводим нижнее веко, повторяя предыдущие шаги тушёвки в коричневом цвете.

14) Красим ресницы, подклеиваем пучки, если это необходимо, и нежный свадебный макияж готов!