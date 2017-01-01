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Классический свадебный макияж для голубых глаз в пастельных тонах: урок с фото

Сегодня мы выполним классический свадебный макияж для голубых глаз на основе теней пастельных оттенков. Он также может быть преобразован и в вечерний, если выполнить его в более ярких и насыщенных тонах. Следуйте за уроком с пошаговыми фотографиями.

 

Классический свадебный макияж для голубых глаз: фото

 

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Для классического свадебного макияжа для голубых глаз нужно:

Для создания свадебного макияжа подберите комфортную для вас палитру натуральных оттенков теней, водостойкую тушь и подводку. Также, для того, чтобы придать взгляду больше сияния, возьмите светлые перламутровые тени.

Урок классического свадебного макияжа для голубых глаз

1) Подготовьте веко для нанесения теней. Так как день свадьбы очень активный и начинается с самого утра, макияж должен быть безупречно стойким. Нанесите на верхнее и нижнее веко базу под тени, которая предотвратит скатывание. Подождите, пока база впитается, и затем тонким, еле заметным слоем нанесите тональную основу, закрепив её базовым оттенком теней.

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 1

 

2) Когда мы уверены, что создали прочную основу, приступаем к работе с основным цветом. Выберите небольшую плоскую кисть, которой будете выводить нужно форму. Набираем средний по насыщенности оттенок теней и рисуем им корректирующую стрелку, которая будет повторять изгиб нижнего века.

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 2

 

3) Соединяем верхнюю стрелочку с нижним веком и складкой между неподвижным и подвижным веком. Эти три линии должны сформировать лепесток, уголок которого не должен быть ниже внешнего уголка вашего глаза. Иначе взгляд будет печальным, так как визуально глаз будет опущен вниз.

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 3

 

4) Теперь, практически укладывая кисть на веко, тянем тени к головке брови. Таким образом тушуем приблизительно на 1,5 см по подвижному веку.

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 4

 

5) Таким же образом тушуем тени на неподвижном веке, только направление поменяется к виску. И все линии, которые будут за пределами внешнего уголка глаза, будут направляться к виску.

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 5

 

6) Тушёвку на нижнем веке ведём к середине уха, но при этом нам важно сохранить форму лепестка, которую прорисовали изначально.

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 6

 

7) В мастер-классе выбран сливовый оттенок в качестве основного и следующий мы берём более светлый – розовый. Наносим его на яблочко, начиная тушевать с коричневого. Затем кистью, которой наносили тёмный цвет, снова тушуем его на розовый, чтобы был плавный переход с цвета на цвет.

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 7

 

8) Наносим светлый оттенок под бровь, тушуя на тёмный.

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 8

 

9) В уголок глаза нанесём сияющие перламутровые тени.

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 9

 

10) Также по нижнему веку растушуем розовый оттенок теней, соединяя в плавных переходах сливовый и перламутр.

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 10

 

11) Глубину взгляду придаст чёрная подводка. Наносим её по всему ресничному ряду, начиная со внутреннего уголка. Конец стрелки немного тушуем обратной стороной кисти. В этом случае тушёвка не должна прерываться и резко начинаться чёткая стрелка. Важно выполнить плавный переход.

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 11

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 12

 

12) Таким же образом, как мы наносили коричневый, наносим чёрный цвет, но уже тушуем его от ресниц.

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 13

 

13) Подводим нижнее веко, повторяя предыдущие шаги тушёвки в коричневом цвете.

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 14

 

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14) Красим ресницы, подклеиваем пучки, если это необходимо, и нежный свадебный макияж готов!

 

Мастер-класс по созданию классического свадебного макияжа для голубых глаз: фото 15

 

Классический свадебный макияж для голубых глаз: фото

 

Классический свадебный макияж для голубых глаз: фото

 

Классический свадебный макияж для голубых глаз: фото

 

 

 

 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:02
Фото: Антонина Мазур

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