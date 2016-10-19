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Слоеный салат из сайры, кукурузы и картошки фри: рецепт с фото

Необычное, но очень удачное сочетание сайры и картошки фри. Эти ингредиенты задают тон всему салату – насыщенный и ароматный. Слоеный салат из сайры, кукурузы и картошки фри получается аппетитным и сытным.

 

Слоеный салат из сайры, кукурузы и картошки фри: фото

 

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Ингредиенты для слоеного салат с сайрой:

  • консервированная сайра – 1 банка
  • красный лук – 1 головка
  • куриное яйцо – 3 шт
  • морковь – 1 шт
  • картофель – 3-4 шт
  • консервированная кукуруза – 200 гр
  • соль, душистый молоты перец или другие приправы – по вкусу
  • сметана – 100 гр.

Рецепт слоеного салат с сайрой, кукурузой и картофелем фри:

1) Начнём с самого хрустящего ингредиента  - картошки фри. Жарить её очень просто, главное соблюсти несколько правил. Картофель помойте, очистите от кожуры и измельчите. Обычно картофель фри подают в виде брусочков, но для салата такое не совсем подойдет. Лучше уж порубить его мелкими кубиками. А вообще нужно воспользоваться специальной тёркой с насадками для салатов. Картофель получается не слишком мелкий, но и некрупный.


Натёртый картофель нужно хорошо промыть, чтобы убрать излишки крахмала. Затем отжать и разложить на чистом полотенце, накрыть свободным концом и сильно прижать -  таким образом мы убираем излишки влаги. Теперь картофель готов к обжариванию. В сковороду налейте подсолнечное масло, хорошо разогрейте его и обжаривайте картофель на сильном огне до золотистого цвета. Солить его не нужно. Жарить картофель нужно партиями, чтобы кусочки картофеля лежали на сковороде в один слой.

 

Картофель фри: фото 1

 

2) Яйца отварите до готовности. Для этого сложите их в кастрюлю, залейте холодной подсоленной водой и варите на среднем огне. Через 10 минут они будут готовы. Останется их только очистить от скорлупы и натереть на тёрке с крупными отверстиями.


Морковь помойте и отварите до готовности, на это вам понадобится минут 10-15. Остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.


Головку красного лука очистите и порубите на тонкие кольца. Банку консервированной сайры откройте, слейте сок, рыбу переложите на тарелку и хорошо разомните вилкой.

 

Ингредиенты для салата: фото 2

 

3) Теперь, когда все ингредиенты готовы, пора собирать на слоеный салат. Сначала положите размятую сайру. Затем тонкий слой луковых колечек. Смажьте сметаной.


Кстати, некоторые хозяйки пользуются таким способом: сметану совсем чуть-чуть нужно развести кипяченой водой, сложить в мешок, отрезать маленький уголок. Таким образом очень удобно смазывать слои в любом салате – просто рисуете мелкую сетку, так ваши ингредиенты равномерно пропитаются сметаной.

 

Сайра с луком: фото 3

 

4) Третий слой – измельченная морковь. Сверху моркови опять сметана.

 

Морковный слой: фото 4

 

5) Царица полей – положите кукурузу четвёртым слоем, сверху сметану.

 

Кукурузный слой: фото 5

 

6) Пятый слой – измельченные яйца. И снова сметана.

 

Яично-сметанный слой: фото 6

 

7) Верх салата украсьте картофелем фри. Прятать его под сметану не нужно – уж очень он красив и так, да и масла в нём достаточно.

 

Слоеный салат из сайры, кукурузы и картошки фри: фото

 

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Получилось отлично, разве что зелени можно добавить. Подавайте салат к столу и радуйте своих близких. Приятного аппетита!

 

Слоеный салат из сайры, кукурузы и картошки фри: фото

 (голосов: 3)
Автор:
19 октября 2016
Фото: Юлия Кириллова

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