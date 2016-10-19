Слоеный салат из сайры, кукурузы и картошки фри: рецепт с фото

Необычное, но очень удачное сочетание сайры и картошки фри. Эти ингредиенты задают тон всему салату – насыщенный и ароматный. Слоеный салат из сайры, кукурузы и картошки фри получается аппетитным и сытным.

Ингредиенты для слоеного салат с сайрой:

консервированная сайра – 1 банка

красный лук – 1 головка

куриное яйцо – 3 шт

морковь – 1 шт

картофель – 3-4 шт

консервированная кукуруза – 200 гр

соль, душистый молоты перец или другие приправы – по вкусу

сметана – 100 гр.

Рецепт слоеного салат с сайрой, кукурузой и картофелем фри:

1) Начнём с самого хрустящего ингредиента - картошки фри. Жарить её очень просто, главное соблюсти несколько правил. Картофель помойте, очистите от кожуры и измельчите. Обычно картофель фри подают в виде брусочков, но для салата такое не совсем подойдет. Лучше уж порубить его мелкими кубиками. А вообще нужно воспользоваться специальной тёркой с насадками для салатов. Картофель получается не слишком мелкий, но и некрупный.



Натёртый картофель нужно хорошо промыть, чтобы убрать излишки крахмала. Затем отжать и разложить на чистом полотенце, накрыть свободным концом и сильно прижать - таким образом мы убираем излишки влаги. Теперь картофель готов к обжариванию. В сковороду налейте подсолнечное масло, хорошо разогрейте его и обжаривайте картофель на сильном огне до золотистого цвета. Солить его не нужно. Жарить картофель нужно партиями, чтобы кусочки картофеля лежали на сковороде в один слой.

2) Яйца отварите до готовности. Для этого сложите их в кастрюлю, залейте холодной подсоленной водой и варите на среднем огне. Через 10 минут они будут готовы. Останется их только очистить от скорлупы и натереть на тёрке с крупными отверстиями.



Морковь помойте и отварите до готовности, на это вам понадобится минут 10-15. Остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.



Головку красного лука очистите и порубите на тонкие кольца. Банку консервированной сайры откройте, слейте сок, рыбу переложите на тарелку и хорошо разомните вилкой.

3) Теперь, когда все ингредиенты готовы, пора собирать на слоеный салат. Сначала положите размятую сайру. Затем тонкий слой луковых колечек. Смажьте сметаной.



Кстати, некоторые хозяйки пользуются таким способом: сметану совсем чуть-чуть нужно развести кипяченой водой, сложить в мешок, отрезать маленький уголок. Таким образом очень удобно смазывать слои в любом салате – просто рисуете мелкую сетку, так ваши ингредиенты равномерно пропитаются сметаной.

4) Третий слой – измельченная морковь. Сверху моркови опять сметана.

5) Царица полей – положите кукурузу четвёртым слоем, сверху сметану.

6) Пятый слой – измельченные яйца. И снова сметана.

7) Верх салата украсьте картофелем фри. Прятать его под сметану не нужно – уж очень он красив и так, да и масла в нём достаточно.



Получилось отлично, разве что зелени можно добавить. Подавайте салат к столу и радуйте своих близких. Приятного аппетита!