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8 причин, по которым вам не хватает энергии

В современном мире многие люди сталкиваются с проблемой нехватки энергии. Это может проявляться в постоянной усталости, раздражительности и низкой продуктивности. В большинстве случаев причиной такого состояния может быть банальный недосып, так как согласно исследованиям учёных, каждый третий взрослый человек не может позволить себе полноценный сон. Работа, семейные хлопоты и заботы, а также разные обязательства ведут к недостатку времени и на фоне этого к вечной усталости. Однако не только это причина нехватки энергии. Их намного больше.


8 причин, по которым вам не хватает энергии

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8 «почему» нехватки энергии


  1. Недостаток сна. И всё же лучше начать с качества и полноценности сна, так как это один из наиболее распространённых факторов, влияющих на уровень энергии. Взрослым нужно в среднем от 7 до 9 часов сна в сутки. При этом важно не только количество, но и его качество. Во время сна в организме происходит ряд процессов, имеющих решающее значение для здоровья и благополучия, включая выработку важных гормонов для восстановления и регенерации клеток. Вот почему большинство людей просыпаются отдохнувшими, бодрыми и полными энергии после хорошего ночного сна. Неправильный его режим, постоянные пробуждения и нарушения цикла могут привести к хронической усталости. Кроме того, недостаток REM-сна (фаза, необходимая для работы мозга и эмоционального баланса) может негативно сказаться на общем состоянии здоровья и уровне энергии. Важно подчеркнуть, что сон должен быть спокойным и непрерывным, чтобы дать возможность мозгу и телу восстановиться.
  2. Неправильное питание. Питание играет ключевую роль в том, как человек себя чувствует в течение дня. Если рацион состоит главным образом из фастфуда и переработанных продуктов, то возможно ощущение недостатка энергии. Голодание или употребление ультраобработанных продуктов, содержащих мало необходимых питательных веществ, может привести к дефициту калорий и питательных веществ, что может вызвать усталость и утомляемость. Белки, жиры и углеводы должны быть в правильном соотношении, чтобы обеспечить организм достаточным количеством энергии. Овощи, фрукты и цельнозерновые продукты способствуют здоровому обмену веществ, а значит, и повышению уровня энергии. Таким образом, соблюдение диеты с низким содержанием ультраобработанных продуктов и добавленного сахара, но богатой питательными веществами, такими продуктами, как фрукты, овощи, бобовые, а также источниками белка, такими как рыба и яйца, может помочь снизить утомляемость и обеспечить организм оптимальным питанием.
  3. Дефицит витаминов и минералов. Дефицит питательных веществ может привести к ощущению усталости, даже если вы спите более 8 часов в сутки. В нескольких исследованиях была установлена связь между дефицитом питательных веществ, таких как железо, магний, витамины и т. д., и чувством усталости и истощения. В частности, недостаток железа может привести к анемии, что в свою очередь вызывает усталость и слабость. Также важны витамины группы B (особенно B12) и витамин D, которые играют ключевую роль в метаболизме клеток и общем состоянии здоровья. Если есть подозрение, что в организме их дефицит, нужно обратиться к врачу для проведения анализов и получения медицинских рекомендаций.
  4. Хронический стресс. Хотя некоторое количество стресса является нормальным явлением, хронический стресс связан с усталостью и другими общими проблемами со здоровьем. Уровень стресса, с которым сталкивается современный человек, часто зашкаливает. Хроническое стрессовое состояние приводит к истощению надпочечников и выработке гормонов, таких как кортизол, что может негативно сказываться на уровне энергии. Кроме того, стресс нередко вызывает бессонницу и изменяет аппетит, что, в конечном итоге, приводит к ещё большему чувству усталости. Понятно, что полностью избегать стрессовых ситуаций непросто, особенно связанных с работой или семейными обязанностями, но умение справляться со стрессом может помочь предотвратить полное выгорание. Подходы к управлению стрессом, такие как медитация, йога и практики осознанности, могут оказаться полезными.
  5. Мало физической активности. Это кажется парадоксом, но недостаток физической активности может приводить к усталости. Физические упражнения способствуют улучшению кровообращения, здоровью сердца и увеличению уровня энергии. Даже короткая прогулка на свежем воздухе может помочь улучшить настроение и общее самочувствие. Умеренная физическая активность, такая как йога, плавание или быстрая ходьба, может значительно повысить энергию.
  6. Обезвоживание. Многочисленные биохимические реакции, происходящие каждый день в нашем организме, приводят к потере воды, которую необходимо постоянно восполнять. На самом деле обезвоживание влияет на весь организм, включая циклы сна, способность концентрироваться и уровень энергии. Недостаток жидкости в организме может привести к усталости и снижению работоспособности. Даже умеренное обезвоживание может вызывать такие симптомы, как головные боли и невозможность сконцентрировать внимание. Ключ к поддержанию хорошего здоровья и борьбе с чувством усталости — пить достаточное количество воды и поддерживать водный баланс, особенно в тёплую погоду и во время физической активности. Рекомендуется выпивать не менее 2 литров воды в день, однако это значение может варьироваться в зависимости от уровня активности и индивидуальных потребностей.
  7. Нарушение гормонального баланса. Гормоны играют важную роль в регуляции уровня энергии. Например, нарушения функций щитовидной железы (гипотиреоз) могут вызывать усталость и депрессию. Также уровень половых гормонов (эстроген, тестостерон) может влиять на уровень энергии, особенно у женщин в различные фазы менструального цикла или во время менопаузы. Если есть подозрение, что в организме произошёл гормональный дисбаланс, стоит обратиться к эндокринологу.
  8. Слишком много кофе (а также сладких напитков или алкоголя). Хотя напитки с кофеином, такие как кофе или другие энергетические напитки, дают временный заряд энергии, чрезмерное их употребление может сделать человека более уставшим на следующий день. Это связано с тем, что чрезмерное употребление кофеина может нарушить сон, что, в свою очередь, вызывает усталость. Несколько исследований показывают, что чувство усталости по утрам заставляет людей потреблять большое количество кофеина, что нарушает цикл сна. Чрезмерное употребление кофеина приводит к усилению ночного беспокойства, бессоннице, учащению ночных пробуждений, сокращению общей продолжительности сна и сонливости днём. В свою очередь, вы можете злоупотреблять кофе или другими кофеиносодержащими напитками, чтобы получить заряд энергии, что продолжает влиять на ваш сон, и избежать этого будет трудно.

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Наше эмоциональное состояние может оказывать значительное влияние на уровень энергии. Депрессия, тревога и другие психические расстройства могут приводить к чувству усталости и упадка сил. Поэтому важно обращать внимание как на своё психическое здоровье, так и на питание, режим дня и, конечно же, обращаться в случае необходимости за врачебной помощью.


Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 10:15

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