10 способов, которыми ваше тело может сказать вам, что что-то не так

Специалисты утверждают, что постоянное желание съесть мороженое или что-нибудь солёное может быть признаком большой проблемы со здоровьем или дефицита минералов и витаминов. Вот почему всегда полезно обращать внимание на любые новые привычки, тем более если они возникают вдруг из ниоткуда.

10 вариантов, как наше тело может заявить о проблемах

Ощущение ползания в ногах. Если вы чувствуете странные ощущения в ногах и ступнях, например, ползание чего-то в них или желание двигать ими, это может быть симптомом синдрома беспокойных ног. Это нарушение может длиться долгое время, особенно ночью, когда хочется расслабиться и отдохнуть. Данная проблема может довести до хронической бессонницы. Утолщение кожи. Не игнорируйте и не недооценивайте проблемы кожи. Когда кожа становится толстой и зудящей, это может быть признаком многих внутренних проблем, например, гормональных нарушений, экземы или аллергии. Вам могут потребоваться анализы крови, если проблема не исчезает или ухудшается. Изменение почерка, потеря обоняния и ухудшение сна. О болезни Паркинсона, наверное, слышал каждый, но мало кто из нас знает её симптомы. Врачи предупредили, что признаками заболевания могут быть тремор, замедленность движений, недостаток сна, а также ночные кошмары и изменения в речи и письме. Гнев и агрессивное поведение. Истерики не всегда являются следствием вашего характера. На самом деле, по мнению некоторых исследователей, это может быть связано с депрессией. По их словам, эта болезнь необязательно связана с упадком энергии или грустью — человек может вести себя и агрессивно. Слишком много сна. Врачи это расстройство сна назвали гиперсомнией, и оно может быть вызвано вещами, которые доказывают, что это не просто усталость. Некоторые аутоиммунные заболевания могут вызвать постоянную сонливость. Кроме того, такой эффект может быть на фоне употребления алкогольных напитков перед сном. Изменение цвета глаз. Если вокруг роговицы глаза появилось белое или серое кольцо, это может быть признаком повышенного уровня холестерина у людей в возрасте до 45 лет. Кольцо само по себе безвредно и оказывает лишь визуальный эффект. Тяга к соли. Любить солёную пищу — это нормально, но, когда вы больше не можете это контролировать, и солёная еда становится единственным, чего вам хочется, пришло время спросить себя, почему. Согласно медицинским источникам, это может указывать на дефицит железа, анемию, обезвоживание или предменструальный синдром. Забывчивость, утомляемость и снижение либидо. Иногда люди путают это с депрессией, потому что человек выглядит очень усталым, у него даже нет сил что-то запоминать. Врачи утверждают, что лучше не игнорировать такое состояние, поскольку оно может указывать на проблемы с гормоном щитовидной железы. Также такие люди могут начать набирать вес или чувствовать холод. Всегда хочется пить. Эксперты говорят, что постоянно испытывать жажду – это ненормально. Бывают случаи, когда это может быть связано с пищей, которую вы едите, поэтому проверьте, употребляете ли вы много острой или солёной пищи. Постоянная жажда также может быть признаком диабета или беременности. Желание есть мороженое. Желание пожевать что-то холодненькое может быть чем-то большим, чем просто привычка. Некоторые исследования показали, что причиной такой тяги к мороженому могут быть дефицит железа или анемия.

Есть и другие симптомы, указывающие на проблемы со здоровьем, на которые никто не обращает внимания. Но наш организм настолько уникален, что даже через пищевые привычки может многое рассказать о сбоях, поэтому нужно быть очень внимательным к тому, что в нём происходит.