4 признака медленного метаболизма и как его повысить
Благодаря нормальному метаболизму человек может в любом возрасте легко поддерживать здоровый вес, сжигать жир и наслаждаться прекрасным настроением, наращивая и поддерживая молодость мышц. Кроме этого, у него повысится умственная концентрация и энергичность в течение дня. Так что же такое метаболизм? Он относится ко всем процессам в организме, которые превращают калории из принимаемой пищи в энергию, используемую организмом в качестве топлива. Фраза «медленный метаболизм» часто подразумевает, что эти внутренние процессы протекают в более вялой системе, которая предпочитает накапливать энергию (или калории), а не сжигать их.
Признаки замедленного метаболизма
- Набор веса, который не сдвинется с места. При медленном обмене веществ наблюдается стойкий набор веса, особенно в области талии. Вы обнаружите, что даже привычные фитнес-программы и диеты, которые работали в прошлом, не оказывают никакого эффекта. Это настолько распространённое состояние, что для его описания был придуман термин «сопротивление потере веса».
- Газы и вздутие живота. Множество людей страдает от той или иной формы проблем с пищеварением, включая изжогу, повышенную проницаемость кишечника, плохое пищеварение и мальабсорбцию. Это может привести к болям в теле, дефициту питательных веществ, усталости, воспалениям и замедлению обмена веществ.
- Гормональный дисбаланс. Когда ваш метаболизм замедлен, гормоны также могут выйти из равновесия. К ним относятся гормоны, которые регулируют аппетит, уровень сахара в крови, сон и стресс. В конечном итоге вы получаете сухую, шелушащуюся кожу и истончённые волосы. Посмотрите в зеркало, чтобы увидеть, не поредели ли волосы на макушке или не стали ли кончики бровей редкими. Возникли проблемы с сохранением тепла, особенно в конечностях? Как вы уже догадались — это ещё один сигнал вашего тела о том, что ваш метаболизм нуждается в перестройке.
- Дисбаланс сахара в крови. Признаками дисбаланса сахара в крови являются тяга к углеводам и желание есть каждые несколько часов. В противном случае вы рискуете «проголодаться» и съесть тарелку печенья и конфет. После того, как уровень сахара достигает дна, у вас остаётся низкая энергия, туман в голове и непреодолимая потребность вздремнуть за столом около 15:00.
Если что-то из вышеперечисленного кажется вам знакомым, не волнуйтесь, для вас есть несколько советов, как ускорить метаболизм и сжечь жир.
- Оптимизируйте свой график питания. Избегайте нахождения на кухне после ужина, чтобы провести 12-14-часовое ночное голодание. Это подготовит ваше тело к сжиганию жира на следующее утро. Кроме того, старайтесь есть через один-два часа после пробуждения. Утром наш организм более метаболически активен (и лучше подготовлен к эффективному использованию калорий). Это поможет вам предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови и связанные с этим перепады энергии и настроения. Если вы откажетесь от перекусов между приёмами пищи и будете есть каждые четыре-шесть часов, то избежите постоянного повышения уровня инсулина и позволите своему организму использовать жировые запасы для получения энергии. Чтобы сдерживать тягу к еде, убедитесь, что у вас есть нежирный белок, полезные жиры и клетчатка при каждом приёме пищи.
- Избавьтесь от пищевой непереносимости. Пищевая непереносимость вызывает каскад проблем со здоровьем, включая синдром повышенной проницаемости кишечника, иммунные реакции и хронические воспаления, которые влияют на обмен веществ. Устранив главных виновников, к которым обычно относятся глютен, молочные продукты, соя, яйца, кукуруза, арахис и подсластители, можно потерять энное количество килограммов за короткий срок.
- Пейте много воды. Выяснилось, что поддержание гидратации увеличивает метаболизм на целых 30%. И, наоборот, всего лишь 2% обезвоживания может привести к снижению производительности упражнений, ухудшению вашей внимательности, невозможности сосредоточиться и усилению признаков усталости. Поэтому убедитесь, что вы пьёте воду в течение дня. Единственный момент, когда можно замедлиться, — это во время еды, чтобы не разбавлять пищеварительные ферменты, которые расщепляют пищу для её усвоения.
- Справляйтесь со стрессом. Стресс является неизбежной частью жизни, но когда он становится хроническим, гормон стресса кортизол начинает работать против вас, разрушая мышцы, откладывая жир и вызывая резистентность к инсулину. Чтобы ускорить метаболизм, сделайте снятие стресса своим приоритетом: медитируйте, пообщайтесь с лучшей подругой или примите расслабляющую ванну с эфирным маслом лаванды и свечами.
- Серьёзно относитесь ко сну. Убедитесь, что вы спите семь-девять часов непрерывно каждую ночь. Это повысит уровень гормона роста человека и успокоит гормоны голода. Исследования показывают, что всего лишь одна ночь лишения сна может повлиять на ваш метаболизм, что приведёт к увеличению веса и проблемам с уровнем сахара в крови.
У большинства людей, особенно с возрастом, наблюдаются признаки замедленного метаболизма. Но хорошая новость в том, что ваш метаболизм не высечен в камне и на самом деле довольно податлив в зависимости от ваших повседневных привычек. Управление стрессом и хороший сон могут помочь избавиться от распространённых признаков вялого метаболизма.
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