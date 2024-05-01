4 признака медленного метаболизма и как его повысить

Благодаря нормальному метаболизму человек может в любом возрасте легко поддерживать здоровый вес, сжигать жир и наслаждаться прекрасным настроением, наращивая и поддерживая молодость мышц. Кроме этого, у него повысится умственная концентрация и энергичность в течение дня. Так что же такое метаболизм? Он относится ко всем процессам в организме, которые превращают калории из принимаемой пищи в энергию, используемую организмом в качестве топлива. Фраза «медленный метаболизм» часто подразумевает, что эти внутренние процессы протекают в более вялой системе, которая предпочитает накапливать энергию (или калории), а не сжигать их.

Признаки замедленного метаболизма

Набор веса, который не сдвинется с места. При медленном обмене веществ наблюдается стойкий набор веса, особенно в области талии. Вы обнаружите, что даже привычные фитнес-программы и диеты, которые работали в прошлом, не оказывают никакого эффекта. Это настолько распространённое состояние, что для его описания был придуман термин «сопротивление потере веса». Газы и вздутие живота. Множество людей страдает от той или иной формы проблем с пищеварением, включая изжогу, повышенную проницаемость кишечника, плохое пищеварение и мальабсорбцию. Это может привести к болям в теле, дефициту питательных веществ, усталости, воспалениям и замедлению обмена веществ. Гормональный дисбаланс. Когда ваш метаболизм замедлен, гормоны также могут выйти из равновесия. К ним относятся гормоны, которые регулируют аппетит, уровень сахара в крови, сон и стресс. В конечном итоге вы получаете сухую, шелушащуюся кожу и истончённые волосы. Посмотрите в зеркало, чтобы увидеть, не поредели ли волосы на макушке или не стали ли кончики бровей редкими. Возникли проблемы с сохранением тепла, особенно в конечностях? Как вы уже догадались — это ещё один сигнал вашего тела о том, что ваш метаболизм нуждается в перестройке. Дисбаланс сахара в крови. Признаками дисбаланса сахара в крови являются тяга к углеводам и желание есть каждые несколько часов. В противном случае вы рискуете «проголодаться» и съесть тарелку печенья и конфет. После того, как уровень сахара достигает дна, у вас остаётся низкая энергия, туман в голове и непреодолимая потребность вздремнуть за столом около 15:00.

Если что-то из вышеперечисленного кажется вам знакомым, не волнуйтесь, для вас есть несколько советов, как ускорить метаболизм и сжечь жир.

Оптимизируйте свой график питания. Избегайте нахождения на кухне после ужина, чтобы провести 12-14-часовое ночное голодание. Это подготовит ваше тело к сжиганию жира на следующее утро. Кроме того, старайтесь есть через один-два часа после пробуждения. Утром наш организм более метаболически активен (и лучше подготовлен к эффективному использованию калорий). Это поможет вам предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови и связанные с этим перепады энергии и настроения. Если вы откажетесь от перекусов между приёмами пищи и будете есть каждые четыре-шесть часов, то избежите постоянного повышения уровня инсулина и позволите своему организму использовать жировые запасы для получения энергии. Чтобы сдерживать тягу к еде, убедитесь, что у вас есть нежирный белок, полезные жиры и клетчатка при каждом приёме пищи. Избавьтесь от пищевой непереносимости. Пищевая непереносимость вызывает каскад проблем со здоровьем, включая синдром повышенной проницаемости кишечника, иммунные реакции и хронические воспаления, которые влияют на обмен веществ. Устранив главных виновников, к которым обычно относятся глютен, молочные продукты, соя, яйца, кукуруза, арахис и подсластители, можно потерять энное количество килограммов за короткий срок. Пейте много воды. Выяснилось, что поддержание гидратации увеличивает метаболизм на целых 30%. И, наоборот, всего лишь 2% обезвоживания может привести к снижению производительности упражнений, ухудшению вашей внимательности, невозможности сосредоточиться и усилению признаков усталости. Поэтому убедитесь, что вы пьёте воду в течение дня. Единственный момент, когда можно замедлиться, — это во время еды, чтобы не разбавлять пищеварительные ферменты, которые расщепляют пищу для её усвоения. Справляйтесь со стрессом. Стресс является неизбежной частью жизни, но когда он становится хроническим, гормон стресса кортизол начинает работать против вас, разрушая мышцы, откладывая жир и вызывая резистентность к инсулину. Чтобы ускорить метаболизм, сделайте снятие стресса своим приоритетом: медитируйте, пообщайтесь с лучшей подругой или примите расслабляющую ванну с эфирным маслом лаванды и свечами. Серьёзно относитесь ко сну. Убедитесь, что вы спите семь-девять часов непрерывно каждую ночь. Это повысит уровень гормона роста человека и успокоит гормоны голода. Исследования показывают, что всего лишь одна ночь лишения сна может повлиять на ваш метаболизм, что приведёт к увеличению веса и проблемам с уровнем сахара в крови.

У большинства людей, особенно с возрастом, наблюдаются признаки замедленного метаболизма. Но хорошая новость в том, что ваш метаболизм не высечен в камне и на самом деле довольно податлив в зависимости от ваших повседневных привычек. Управление стрессом и хороший сон могут помочь избавиться от распространённых признаков вялого метаболизма.