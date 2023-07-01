Психология » Психология мужчин: Как завоевать его любовь? » 10 комплиментов, которые нужно сделать мужчине, чтобы покорить его

10 комплиментов, которые нужно сделать мужчине, чтобы покорить его

Известно, что женщины любят ушами, мужчины же меньше поддаются эмоциям, поэтому соблазнить их с помощью слов не так уж и легко, но попробовать можно. Для этого надо знать комплименты, которые точно смогут покорить любого представителя сильного пола.

 

10 комплиментов, которые нужно сделать мужчине, чтобы покорить его

 

Смотрите также: Хотите соблазнить мужчину? Заставьте его немного страдать!

10 комплиментов для покорения мужчины

  1. Какой глубокий у тебя голос. Мужчины с низким голосом – это главный покоритель женских сердец, и парни об этом знают, поэтому такой комплимент точно заденет струны мужской души и он навсегда запомнит ту, которая сказала такие восхитительные слова.
  2. Какие хитрые у тебя глаза. Это отличный приём – сделать акцент на хитрость. Таким образом можно заставить парня улыбнуться, тем самым растопив лёд в его сердце.
  3. Какая шикарная у тебя улыбка. Когда женщина смотрит на мужской рот, то она, специально или нет, соблазняет его. И тем более, когда она ещё и не скрывает того, что любуется ртом парня, то это прямой намёк на физическое влечение без всяких банальностей.
  4. Ты – идеален. Если это уже не первое свидание, то можно сказать мужчине и такую фразу. Такой комплимент сделает акцент на его совершенстве, что однозначно его смутит и в то же время повысит самооценку.
  5. Я могла бы с тобой разговаривать часами. Ты – очень интересный собеседник. Такой комплимент хорош как для красавчика, так и для мужчины не самой привлекательной внешности (по крайней мере, по его мнению). Он поймёт, что симпатия не зависит от красоты внешней, важнее – внутренний мир.
  6. Ты мужчина – тысяча сюрпризов. Это самый романтичный комплимент, который заставит парня показаться лучшим завоевателем женских сердец, полным ресурсов и загадок.
  7. С тобой я всегда чувствую себя в безопасности. Защита своей женщины заложена в мужчин природой. И когда девушка ему ещё и говорит о том, что рядом с ним она как за каменной стеной, то он начинает понимать, что смекалист и умён настолько, что сможет оградить свою возлюбленную от всех невзгод.
  8. Я восхищена твоим умением быстро решать проблемы. Если мужчина старался решить проблему женщины, то его нужно обязательно за это похвалить. Данные слова подчеркнут его лидерские качества и подтолкнут к тому, чтобы быть более ответственным, чтобы ещё больше нравиться той, которая его оценила.
  9. Ты – замечательный отец. Супруга должна постоянно подчёркивать, насколько ей повезло, что у неё лучший муж на свете, который умеет воспитывать их детей. Таким образом она стимулирует его стараться быть ещё лучше. Кстати, если девушка решила завести отношения с мужчиной, который уже был в браке и имеет ребёнка, то такой комплимент тоже сработает. Ведь быть лучшим папой – значит, быть героем!
  10. Даже не сомневаюсь, что у тебя всё получится! Если женщина даже не допускает мысли, что её мужчина может в чём-то спасовать или оплошать, то она такую же уверенность вселяет и в него. Сильному полу нравится слышать, что они – супермены.

Смотрите также: 7 советов, как соблазнить мужчину едой.

 

Так сложилось, что чаще всего комплиментами одаривают прекрасный пол, но женщины не должны забывать, что парни тоже нуждаются в словесной поддержке. Им очень приятно слышать, что их ценят, любят и уважают.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 09:12

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Ангельская нумерология: Видите зеркальные цифры на часах? Что значит? Откройте для себя их духовное значение. Ангельская нумерология
Прогнозы на день
Нумерология, прогноз на сегодня Нумерология, прогноз на сегодня
Прогнозы на месяц
Таро прогноз на месяц Таро прогноз на месяц
Нумерология, прогноз на месяц Нумерология, прогноз на месяц
Гороскоп стрижек и причёсок 2023 Гороскоп стрижек и причёсок на месяц
Лунный календарь покупок 2023 Лунный календарь покупок на месяц
Прогнозы на год
Гороскопы и прогнозы на 2023 год Гороскопы 2023
Нумерология, прогноз на 2023 год Нумерология, прогноз на 2023 год
Актуально
Рецепты из кабачков Рецепты из кабачков
Рецепты из баклажанов Рецепты из баклажанов

Психология:

» Измена

» Психология мужчин

» Знакомство и свидание

» Психология отношений

» Психология женщин

» Обо всем

» Статьи о сексе (18+)

Канал Синьорины в Дзене
Поиск