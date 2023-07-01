10 комплиментов, которые нужно сделать мужчине, чтобы покорить его

Известно, что женщины любят ушами, мужчины же меньше поддаются эмоциям, поэтому соблазнить их с помощью слов не так уж и легко, но попробовать можно. Для этого надо знать комплименты, которые точно смогут покорить любого представителя сильного пола.

10 комплиментов для покорения мужчины

Какой глубокий у тебя голос. Мужчины с низким голосом – это главный покоритель женских сердец, и парни об этом знают, поэтому такой комплимент точно заденет струны мужской души и он навсегда запомнит ту, которая сказала такие восхитительные слова. Какие хитрые у тебя глаза. Это отличный приём – сделать акцент на хитрость. Таким образом можно заставить парня улыбнуться, тем самым растопив лёд в его сердце. Какая шикарная у тебя улыбка. Когда женщина смотрит на мужской рот, то она, специально или нет, соблазняет его. И тем более, когда она ещё и не скрывает того, что любуется ртом парня, то это прямой намёк на физическое влечение без всяких банальностей. Ты – идеален. Если это уже не первое свидание, то можно сказать мужчине и такую фразу. Такой комплимент сделает акцент на его совершенстве, что однозначно его смутит и в то же время повысит самооценку. Я могла бы с тобой разговаривать часами. Ты – очень интересный собеседник. Такой комплимент хорош как для красавчика, так и для мужчины не самой привлекательной внешности (по крайней мере, по его мнению). Он поймёт, что симпатия не зависит от красоты внешней, важнее – внутренний мир. Ты мужчина – тысяча сюрпризов. Это самый романтичный комплимент, который заставит парня показаться лучшим завоевателем женских сердец, полным ресурсов и загадок. С тобой я всегда чувствую себя в безопасности. Защита своей женщины заложена в мужчин природой. И когда девушка ему ещё и говорит о том, что рядом с ним она как за каменной стеной, то он начинает понимать, что смекалист и умён настолько, что сможет оградить свою возлюбленную от всех невзгод. Я восхищена твоим умением быстро решать проблемы. Если мужчина старался решить проблему женщины, то его нужно обязательно за это похвалить. Данные слова подчеркнут его лидерские качества и подтолкнут к тому, чтобы быть более ответственным, чтобы ещё больше нравиться той, которая его оценила. Ты – замечательный отец. Супруга должна постоянно подчёркивать, насколько ей повезло, что у неё лучший муж на свете, который умеет воспитывать их детей. Таким образом она стимулирует его стараться быть ещё лучше. Кстати, если девушка решила завести отношения с мужчиной, который уже был в браке и имеет ребёнка, то такой комплимент тоже сработает. Ведь быть лучшим папой – значит, быть героем! Даже не сомневаюсь, что у тебя всё получится! Если женщина даже не допускает мысли, что её мужчина может в чём-то спасовать или оплошать, то она такую же уверенность вселяет и в него. Сильному полу нравится слышать, что они – супермены.

Так сложилось, что чаще всего комплиментами одаривают прекрасный пол, но женщины не должны забывать, что парни тоже нуждаются в словесной поддержке. Им очень приятно слышать, что их ценят, любят и уважают.