Хотите соблазнить мужчину? Заставьте его немного страдать!
Помните слова великого поэта А.С. Пушкина: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей»? Практически то же самое применимо и к сильному полу, только в данном случае, ставя перед собой задачу, как соблазнить мужчину, нужно заставить его немного страдать. Ведь нас всегда привлекают те, кто убегает, и мы страдаем из-за парней, которые не хотят нас видеть, потому что мысль об их отсутствии сводит с ума. Именно поэтому заставить мужчину немного пострадать, без преувеличения, хороший способ завоевать его и удержать рядом. Потому что понимающие и сочувствующие девушки постепенно превращаются для него в «мамочку» или друга, который всегда поймёт, выслушает и простит, а значит, будет рядом, несмотря ни на что.
10 приёмов соблазнения мужчины
- Комфортность в одиночестве. Главное правило соблазнения парня, на самом деле, самое очевидное и самое трудное для применения на практике: женщина должна чувствовать себя хорошо даже в одиночестве, ощущать себя Королевой без болезненной потребности в Короле. Как только будет достигнут этот идеальный баланс, женщина будет готова к «охоте на самца».
- Непредсказуемость. Нужно удивлять мужчину. Его надо вывести за пределы его привычной «зоны комфорта», чтобы он отреагировал на девушку как-то по-новому. Например, обычно он приходит домой, где его ждёт горячий ужин из нескольких блюд, а сегодня его вечер начинается со страстной близости и заказанной пиццы.
- Ревность. Довольно часто мужчины привыкают к тому, что их женщина никуда не денется. Ни в коем случае не нужно этого допускать. Поэтому его нужно заставить немного поревновать. Например, можно найти общую тему для разговора с его другом. Но нужно обязательно разузнать, что именно его интересует, чтобы беседа была длинной, и друг не хотел бы отпускать такую собеседницу от себя. Мужчине явно не понравится такое внимание к его избраннице, ревность сделает своё дело.
- Никакой ревности. А вот женщине нельзя ни в коем случае показывать свою ревность, даже если это безумно сложно. Если мужчина увидит, что его ревнуют, он может либо разозлиться, посчитав, что ему не доверяют, либо, наоборот, у него настолько поднимется самооценка, что вернуть её на место будет сложно.
- Выглядеть на все 100%. Очень важно заботиться о своей внешности. И в первую очередь это нужно делать для себя, чтобы всегда чувствовать себя на высоте. Да и любому мужчине приятно осознавать, какая рядом с ним эффектная девушка.
- Охота. Мужчина всегда должен чувствовать себя охотником, который прикладывает все силы для завоевания женщины. Безусловно, в начале отношений все парни ведут себя именно так – дарят подарки, провожают домой, говорят комплименты, осыпают цветами и т.п. Но после пыл их утихает, что просто недопустимо. Нужно постоянно создавать для него ощущение охоты, чтобы он добивался, а не получал желаемое по щелчку пальцев.
- Прощение. Нужно научиться прощать мелкие провинности, иначе можно его напугать и тем самым оттолкнуть. Мужчина, как котёнок, которого нужно приучать не царапать диваны, не рвать обои и совершать другие шалости. Он поймёт, что его любят, поэтому прощают. Но крупные промахи нельзя пропускать мимо.
- Искренность. Мужчины, возможно, не сразу почувствуют женскую наигранность, но постепенно они начнут её считывать, поэтому так важно быть собой. Искренней, чистой и душевной. Ведь всё время всё равно не получится играть, поэтому и не стоит начинать.
- Никакой агрессивности и настойчивости. Иначе парень будет не считать минуты до встречи с любимой, а ожидать, когда же она скорее уйдёт. На мужчину нельзя давить, можно лишь предлагать, но так, чтобы он хотел пойти, куда его зовёт девушка, сделать то, что она просит. Настойчивость и агрессия вызовут раздражение, а не желание добиваться женщину.
- Не только интим. Ни одни отношения не могут строиться лишь на интиме. Он – составляющая часть, но не основополагающая. Это надо запомнить и никогда не использовать близость как способ соблазнения. Ведь даже самая опытная любовница исчерпает свои знания, и мужчину потянет на что-то новенькое, возможно, не настолько искушённое в мире интима, но ещё не познанное им. В итоге прежние отношения будут строиться только ради того, чтобы удовлетворить свои физические утехи.
На самом деле, многие женщины думают, что они точно знают, как соблазнить мужчину и сделать так, чтобы он всегда был рядом. Это большая ошибка. Потому что это постоянная работа над собой и над любовными отношениями. Не все справляются с ней хорошо: заставляют любимого только страдать, но не радоваться каждому дню, проведённому вместе.
Размещение ссылок в комментариях запрещено!
|Ангельская нумерология
|Прогнозы на день
|Нумерология, прогноз на сегодня
|Прогнозы на месяц
|Таро прогноз на месяц
|Нумерология, прогноз на месяц
|Гороскоп стрижек и причёсок на месяц
|Лунный календарь покупок на месяц
|Прогнозы на год
|Гороскопы 2023
|Нумерология, прогноз на 2023 год
|Актуально
|Выпускной 2023
|Причёски на выпускной
|Макияж на выпускной
» Измена
» Обо всем