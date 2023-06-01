Хотите соблазнить мужчину? Заставьте его немного страдать!

Помните слова великого поэта А.С. Пушкина: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей»? Практически то же самое применимо и к сильному полу, только в данном случае, ставя перед собой задачу, как соблазнить мужчину, нужно заставить его немного страдать. Ведь нас всегда привлекают те, кто убегает, и мы страдаем из-за парней, которые не хотят нас видеть, потому что мысль об их отсутствии сводит с ума. Именно поэтому заставить мужчину немного пострадать, без преувеличения, хороший способ завоевать его и удержать рядом. Потому что понимающие и сочувствующие девушки постепенно превращаются для него в «мамочку» или друга, который всегда поймёт, выслушает и простит, а значит, будет рядом, несмотря ни на что.

10 приёмов соблазнения мужчины

Комфортность в одиночестве. Главное правило соблазнения парня, на самом деле, самое очевидное и самое трудное для применения на практике: женщина должна чувствовать себя хорошо даже в одиночестве, ощущать себя Королевой без болезненной потребности в Короле. Как только будет достигнут этот идеальный баланс, женщина будет готова к «охоте на самца». Непредсказуемость. Нужно удивлять мужчину. Его надо вывести за пределы его привычной «зоны комфорта», чтобы он отреагировал на девушку как-то по-новому. Например, обычно он приходит домой, где его ждёт горячий ужин из нескольких блюд, а сегодня его вечер начинается со страстной близости и заказанной пиццы. Ревность. Довольно часто мужчины привыкают к тому, что их женщина никуда не денется. Ни в коем случае не нужно этого допускать. Поэтому его нужно заставить немного поревновать. Например, можно найти общую тему для разговора с его другом. Но нужно обязательно разузнать, что именно его интересует, чтобы беседа была длинной, и друг не хотел бы отпускать такую собеседницу от себя. Мужчине явно не понравится такое внимание к его избраннице, ревность сделает своё дело. Никакой ревности. А вот женщине нельзя ни в коем случае показывать свою ревность, даже если это безумно сложно. Если мужчина увидит, что его ревнуют, он может либо разозлиться, посчитав, что ему не доверяют, либо, наоборот, у него настолько поднимется самооценка, что вернуть её на место будет сложно. Выглядеть на все 100%. Очень важно заботиться о своей внешности. И в первую очередь это нужно делать для себя, чтобы всегда чувствовать себя на высоте. Да и любому мужчине приятно осознавать, какая рядом с ним эффектная девушка. Охота. Мужчина всегда должен чувствовать себя охотником, который прикладывает все силы для завоевания женщины. Безусловно, в начале отношений все парни ведут себя именно так – дарят подарки, провожают домой, говорят комплименты, осыпают цветами и т.п. Но после пыл их утихает, что просто недопустимо. Нужно постоянно создавать для него ощущение охоты, чтобы он добивался, а не получал желаемое по щелчку пальцев. Прощение. Нужно научиться прощать мелкие провинности, иначе можно его напугать и тем самым оттолкнуть. Мужчина, как котёнок, которого нужно приучать не царапать диваны, не рвать обои и совершать другие шалости. Он поймёт, что его любят, поэтому прощают. Но крупные промахи нельзя пропускать мимо. Искренность. Мужчины, возможно, не сразу почувствуют женскую наигранность, но постепенно они начнут её считывать, поэтому так важно быть собой. Искренней, чистой и душевной. Ведь всё время всё равно не получится играть, поэтому и не стоит начинать. Никакой агрессивности и настойчивости. Иначе парень будет не считать минуты до встречи с любимой, а ожидать, когда же она скорее уйдёт. На мужчину нельзя давить, можно лишь предлагать, но так, чтобы он хотел пойти, куда его зовёт девушка, сделать то, что она просит. Настойчивость и агрессия вызовут раздражение, а не желание добиваться женщину. Не только интим. Ни одни отношения не могут строиться лишь на интиме. Он – составляющая часть, но не основополагающая. Это надо запомнить и никогда не использовать близость как способ соблазнения. Ведь даже самая опытная любовница исчерпает свои знания, и мужчину потянет на что-то новенькое, возможно, не настолько искушённое в мире интима, но ещё не познанное им. В итоге прежние отношения будут строиться только ради того, чтобы удовлетворить свои физические утехи.

На самом деле, многие женщины думают, что они точно знают, как соблазнить мужчину и сделать так, чтобы он всегда был рядом. Это большая ошибка. Потому что это постоянная работа над собой и над любовными отношениями. Не все справляются с ней хорошо: заставляют любимого только страдать, но не радоваться каждому дню, проведённому вместе.