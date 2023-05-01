7 советов, как соблазнить мужчину едой

Всем известна народная мудрость, что путь к мужскому сердцу лежит через желудок. Доля истины в этом есть, потому что продукты-афродизиаки способны любого возбудить. Однако для соблазнения нужно не только подобрать правильную еду, но и знать, как действовать, чтобы парень немедленно сделал предложение руки и сердца. Возможно, мысленно, но всё-таки сделал.

Топ 7 советов обольщения парня едой

Удовольствие начинается с ожидания. Если вы всё ещё находитесь в той фазе, когда вам нужно растопить лёд в его сердце и приворожить, важно заранее спланировать встречу, потому что спешка никогда не помогает ни на кухне, ни в постели. Хорошо готовить медленно, возможно, вдвоём, и настроить себя на восприимчивый лад, а также потратить время на то, чтобы хорошо выглядеть перед подачей ужина. Блюда, которых следует избегать. В первый раз, когда вы готовите для мужчины, которого хотите соблазнить, лучше избегать некоторых блюд, например, спагетти. Потому что те, кто не владеет техникой в совершенстве, рискуют пуститься в гротескную акробатику, чтобы свернуть их вокруг вилки. Продукты, которые следует запретить. Надо запретить продукты, которые могут вызывать неприятный запах изо рта, такие как, например, сыр или лук, чеснок, и те, которые вызывают вздутие кишечника: бобовые, цельные зёрна, капуста, квашеная капуста, артишоки, баклажаны, орехи. Помимо чеснока и лука, также лучше держаться подальше от лука-порея и карри. К тому же, не рекомендуется есть пищу, провоцирующую потоотделение – перцы чили или острые соусы, кипящие супы с пряностями. Иначе рассчитывать на горячее продолжение ужина не придётся. Струи пота по лицу и телу явно помешают этому. Никакой тяжёлой еды. Если выбрать для романтического ужина тяжёлые блюда, типа свинины с жирной картошкой, то, скорее всего, после этого единственным желанием будет отправиться в постель в объятия Морфея, а не друг друга. Не только за столом. Если еда является отличным средством соблазнения, важно тщательно выбирать, где её съесть. Стол, по сути, не единственный возможный выбор. Вы можете поесть, сидя на ковре или на диване. Проводить аналогии. Если решите готовить вместе, можно использовать силу аллюзий, чтобы прочувствовать все формы, ароматы и вкусы в полной мере. На кухне есть действия, напоминающие движения, слова и жесты, имеющие аналоги в интимной сфере. Например, разминание похоже на массаж. Знать меру в алкоголе. Конечно, бокал вина для расслабления вполне допустим во время романтического свидания, но не более. Иначе встреча из романтической превратится в вечер откровений, когда будут рассказаны даже самые страшные тайны. Кстати, газосодержащие напитки тоже не лучший метод для соблазнения – они провоцируют отрыжку, что очень даже не романтично.

Использование силы еды — древний способ разжечь страсть: неслучайно романтические встречи часто сопровождаются приёмом пищи. На самом деле совместная трапеза — очень интимный жест, который может многое рассказать о привычках мужчины.