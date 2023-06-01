Продукты, которые могут помочь снять стресс

Стресс – это такое состояние, которому подвержен каждый человек и которое делает нас уязвимыми и ранимыми. К тому же, оно довольно отрицательно влияет на иммунитет. Поэтому так важно от него как можно быстрее избавиться. И помогут в этом физические упражнения, а также правильно подобранный рацион, в состав которого входят продукты, снимающие стресс.

10 противострессовых продуктов

Крендельки из цельнозерновой муки. Продукты, богатые углеводами, могут дать организму заряд энергии и заставить мозг вырабатывать химическое вещество под названием серотонин, которое способствует хорошему настроению. Нужно выбирать цельнозерновые закуски, такие как хлопья, крендельки, хлеб, крекеры. Морковные палочки. Жевание хрустящих продуктов помогает справиться со стрессом. Богатые питательными веществами морковь, сельдерей и другие хрустящие свежие овощи обеспечивают приятную хрустящую корочку, но не нагружают организм слишком большим количеством калорий. Чай. Успокоить расшатанные нервы можно чашечкой любимого чая. Успокаивающее тепло и растительные соединения чая работают вместе, чтобы выровнять реакцию тела на стресс. И травяной, и чёрный чай успокаивают нервы. К тому же, было обнаружено, что некоторые виды чая снижают риск развития депрессии. Орехи. Стресс сводит с ума и тем самым делает уязвимым для болезней. Миндаль, фисташки и грецкие орехи богаты антиоксидантным витамином Е и минеральным цинком — двумя питательными веществами, которые могут принести пользу иммунитету. Бонус: эти орехи являются хорошими источниками витаминов группы В, которые также помогают организму справляться со стрессом. Поскольку орехи содержат большое количество (полезных) жиров, нужно стараться употреблять их порциями - по 1/4 стакана. Швейцарский мангольд. Мангольд и другая листовая зелень, такая как шпинат, полны магнием (одна чашка покрывает 40 процентов суточной потребности). Получение большего количества магния может помочь контролировать и ограничить высвобождение организмом гормона кортизола, вызывающего стресс. Если отбросить науку, то нужно вспомнить, что зелень ещё и восхитительное дополнение к супам, макаронам и блюдам из риса. Также она имеет прекрасный вкус, если её обжарить с оливковым маслом и чесноком. Йогурт. Хорошо включить в свой рацион больше кальция с обезжиренным йогуртом. Йогурт содержит пробиотики, которые помогают создать здоровую и спокойную пищеварительную систему. Для очень сытной закуски можно дополнить йогурт орехами и фруктами. Шоколад. Любители шоколада знают, что даже один вкус его может вылечить всё, что их беспокоит, и на самом деле это подтверждает наука. Исследования показывают, что тёмный шоколад может снизить уровень гормонов стресса. Шоколад также содержит сахар (углевод), поэтому он выделяет улучшающий настроение серотонин. Главное, контролировать его порции, ведь он может и давление повысить, и уровень сахара в крови, что чревато развитием проблем с поджелудочной железой. Молоко. Если выпить всего лишь его один стакан, то можно получить большую порцию витаминов группы В, белка, витамина D и кальция для укрепления костей, что снимет напряжение в мышцах. Лучше выбирать обезжиренные (один процент) сорта для наименьшего количества калорий и максимального количества белка. При желании улучшить его вкус, можно употреблять с цельнозерновыми хлопьями утром или пить шоколадное молоко перед засыпанием, чтобы обеспечить более спокойный сон. Банан и авокадо. Они богаты калием, жизненно важным минералом для поддержания низкого кровяного давления. Нужно добавить нарезанный банан в утреннюю овсянку или полстакана нарезанного авокадо в обеденный салат или бутерброд. Это покроет потребности в калии в течение дня. Жирная рыба. Полезные для сердца жиры омега-3 в рыбе, такой как лосось, сардины и тунец, регулируют уровень адреналина, помогая сохранять спокойствие, уравновешенность и собранность. Они также хороши практически для каждой части тела, включая глаза, кожу и волосы.

Если включить в свой рацион эти 10 продуктов, помогающих снять стресс, то можно поддерживать своё настроение всегда на высоте, а значит добиться любых целей, даже самых высоких и на первый взгляд недостижимых.