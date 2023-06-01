Худшие диеты 2023 года, которых нужно категорически избегать, чтобы не навредить своему здоровью

Каждый год появляются десятки диет, рекомендованных звёздами или гуру фитнеса, которые обещают в кратчайшие сроки получение видимых результатов. Однако есть такие диеты, которые могут быть опасны и для физического и для психического здоровья. Специалисты в области диетологии даже выделили худшие диеты 2023 года, от которых нужно обязательно отказаться, потому что они имеют «красные флажки», сигнализирующие об опасности. Возможно, самый яркий «красный флаг» заключается в том, что они обещают слишком много, а по факту приносят один вред, так как пропагандируют монопитание или отказ от полезных продуктов в пользу дорогих или пакетированных.

Рейтинг худших диет 2023

Кето-диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Она приводит к кетозному гриппу, симптомы которого: головная боль, вялость, повышенный аппетит. Также возникает неприятный запах изо рта, появляющийся на фоне образования ацетона. Бессонница, судороги, образование камней в почках, потеря волос и многие другие побочные эффекты, которые могут длиться от полугода до года.

Диета Оптавия, низкоуглеводная и основанная на пакетированных продуктах. Она может привести к бесплодию и проблемам с мочеполовой системой. Употребление в течение дня такой диеты на протяжении трёх и более дней может привести к тому, что печень начнёт съедать себя изнутри.

Диета Аткинса, исключающая фрукты и овощи и увеличивающая потребление белков животного происхождения. Она приводит к появлению головной боли, головокружению, тошноте, слабости, усталости, запору, необычному запаху изо рта.

Диета SlimFast включает в себя дорогой стартовый набор и сопряжена с высоким риском расстройств пищевого поведения. Повышается артериальное давление, появляется нервная возбудимость, диарея и проблемы с щитовидной железой.

Диета Тонона. При дефиците калорий, не более 800 ккал в сутки, килограммы должны исчезнуть за несколько недель. Такая диета станет причиной нехватки витаминов и минералов, уменьшит мышечную массу, что приведёт к бессилию и снижению метаболизма, что чревато необратимыми последствиями в организме.

Диета капустного супа. Она основывается на одном-единственном продукте, что приводит к потере питательных веществ, энергии и мышечной массы, а значит и к развитию инфекций. Часто она становится причиной психологического напряжения и раздражения кишечника со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Мясная диета. Во время применения данной диеты съедается огромное количество соли и жира, содержащихся в колбасных изделиях. Если же даже есть только свежее мясо, то всё равно такое питание не приведёт к хорошим результатам – из-за содержания в нём пуринов повреждаются суставы, что приводит к развитию подагры. Кроме того, говядина содержит вещества, способствующие развитию воспаления и рака. Мясо не содержит клетчатку, необходимую для здоровья кишечника и поддержания нормального веса. Не говоря уже о недостатке фитохимических веществ.

Сыроедение. Во время такой диеты рекомендуется съедать необработанные продукты, которые не подвергались термической обработке или же генетическим модификациям и не находились под воздействием гербицидов и пестицидов.

Соблюдение диеты означает начало здорового пути с чёткой целью вернуться к определённому весу. Цель состоит не в том, чтобы похудеть — может случиться так, что вам придётся соблюдать диету, чтобы набрать килограммы в медицинских целях, а не сбросить их ради красоты. И помните, что диета, найденная в интернете и начатая без медицинского сопровождения, по всей видимости, может принести результат с эстетической точки зрения (то есть позволяет сбросить много килограммов за малый срок), но может иметь серьёзные последствия для здоровья - риск вернуть все потерянные килограммы за короткое время до более серьёзного риска нехватки питательных веществ в организме. Есть вероятность развития психологических проблем, болезней ЖКТ, сердечнососудистых и других заболеваний. Поэтому запомните худшие диеты 2023 года и обязательно откажитесь от них.