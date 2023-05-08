Лучший крем от морщин после 35, 40 и 50 лет

Иногда пользоваться только увлажняющим кремом мало, нужно подобрать что-то более целенаправленное, например, лучший крем от морщин. Однако, прежде всего, важно понять, что данная косметическая процедура эффективна в борьбе с негативным воздействием времени на кожу именно вашего возраста, потому что крем от морщин после 35 лет однозначно будет отличаться от средств после 50 лет.

Лучшие средства от морщин после 35, 40 и 50 лет

После 35 лет – увлажнение. Процесс старения начинается с 25 лет, именно с этого возраста начинает замедляться обновление клеток, поэтому появляются небольшие пятна сухой кожи. Нужно подобрать оружие, противодействующее этому процессу – лучший крем от морщин после 35 лет, в состав которого входит несколько ингредиентов.

Гиалуроновая кислота. Она проста в использовании и подходит буквально для любого типа кожи. Также известная как ГК, она обязана своей популярностью одной из своих специфических характеристик: одна из её молекул может удерживать воды в 1000 раз больше своего веса. На самом деле, данное средство обладает несравненной гигроскопической активностью, которая придаёт коже лица упругость и бархатистость. Гиалуроновая кислота не поворачивает время вспять, но представляет собой звёздный ингредиент идеального средства против морщин.

Алоэ вера барбаденсис. Оказывает ценное регенерирующее, заживляющее и защитное действие. Покрывает кожу невидимой защитной плёнкой, которая помогает удерживать влагу на поверхности.

Бетаин. Он извлекается из сахарной свеклы и благодаря своим увлажняющим свойствам является ингредиентом, который помогает противодействовать обезвоживанию. Он имеет характеристику молекулы, которая обладает способностью удерживать воду в коже, высвобождая её лишь при необходимости.

Водоросли. Они очень богаты белком и входят в состав крема против морщин. Бесценны для замедления старения кожи, поскольку нейтрализуют свободные радикалы. Являются фотозащитными и влагоудерживающими средствами.

После 40 лет – антиоксиданты. В этом возрасте идут процессы уменьшения и истончения костной и мышечной массы, что начинает сказываться на коже лица, поэтому лучший крем от морщин после 40 лет должен содержать важные дозы антиоксидантов, а также активные ингредиенты, способные стимулировать процессы регенерации, которые в этом возрасте замедляются. Специальные средства, которые следует сочетать с сыворотками, содержащими вещества с такими же свойствами, чтобы придать эпидермису значительный омолаживающий эффект.

Ретинол. Даёт регенеративный импульс клеткам кожи, делает цвет лица гладким и тонизированным, а также уменьшает появление мимических морщин. У него есть ценный плюс: в качестве вторичного действия он также обладает способностью ускорять обновление клеток, делая кожу свежей и сияющей.

Витамин С. Он сдерживает процессы старения, противодействует вредному воздействию солнца, улучшает внешний вид тёмных пятен, делает морщины менее заметными и придаёт мгновенное сияние. Когда в его состав входит антиоксидант витамин Е, его действие усиливается.

Коэнзим Q10. Это антиоксидант, который помогает фибробластам вырабатывать больше коллагена и эластина, волокон, которые придают коже эластичность и упругость.

После 50 лет – эластичные ингредиенты. Кожа в этот период жизни нуждается в дополнительном введении веществ, способных придавать структуру лицу. Лучший крем от морщин после 50 лет должен иметь богатую текстуру. Также полезны вечерние маски.

Пептиды. Они представляют собой короткие цепочки аминокислот, элементы белков, которые, в свою очередь, придают форму некоторым составным элементам кожной ткани, таким как коллаген и эластин, отвечающим за текстуру, тонус и эластичность кожи. Существуют разные виды пептидов, и они действуют как биоактивные вещества, усиливающие процессы регенерации клеток эпидермиса. Кроме того, они обладают миорелаксирующими свойствами (расслабляют мышцы, поэтому их включают в ботоксоподобную косметику) и способствуют образованию волокон, придающих тонус и упругость коже.

Фитоэстрогены. Это соединения растительного происхождения, способные стимулировать выработку гиалуроновой кислоты и коллагена. Их добывают из таких растений, как шалфей и кигелия африканская. Соя содержит очень эффективный изофлавон, генистеин, природный эстроген, который представляет собой наиболее эффективную молекулу в управлении кожными изменениями у женщин в постменопаузе. Кроме того, он оказывает заметное защитное действие от солнечного излучения, препятствуя фотостарению.

Возраст определяется лишь по цифрам в паспорте, но не по состоянию души и кожи. Ведь в каждой женщине в душе живёт юная девушка, которая хочет привлекать внимание противоположного пола. Поэтому так важно как можно дольше сохранять своё лицо в идеальном состоянии. Поможет в этом лучший крем от морщин после 35, 40 и 50 лет, который можно подобрать как самостоятельно, так и с помощью косметолога. Главное, чтобы внутреннее ощущение всегда совпадало с внешним видом.