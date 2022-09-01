Как похудеть? Различия между мужчиной и женщиной

Часто приходится слышать, что пары, которые вместе сидели на одинаковой диете и занимались активно идентичным спортом, заметили, что в итоге у мужчины результаты более ощутимые. Причина такого отличия в том, что девушки и парни худеют по-разному в силу своей половой принадлежности: сильный пол природа наградила мускулистостью и способностью быстрее сжигать калории, прекрасный пол вынужден «попотеть», чтобы достичь того же, что и мужчины. Но лучше во всём разобраться подробнее.

Как худеют мужчины и женщины

Количество мышечной массы. Это физиологический факт, что у мужчин больше мышечной массы, чем у женщин. А ведь чем её больше, тем большее количество калорий сжигается в состоянии покоя. Это означает, что мужчины имеют двойное преимущество в сжигании жира по сравнению с женщинами, потому что они от него избавляются и во время упражнений, и просто сидя за компьютером. К тому же, у парней от силовых тренировок развиваются крупные мышцы. У женщин же, независимо от того, какие упражнения они выбирают, силовые или же аэробные, природой не заложено развитие крупных мышц.

Также известный факт, что большое количество мышечной массы активно действует на обмен веществ – организм намного быстрее усваивает пищу и сжигает полученные с едой калории. У сильного пола на 40 процентов выше, чем у девушек, показатель мышечной массы, соответственно их метаболизм более быстрый и сбросить вес им намного легче. Но не стоит отчаиваться: дамы могут записаться в тренажёрный зал, где будут тренироваться с целью нарастить мышечную массу. Таким образом похудение пройдёт более активно и результативно. Вид жира. У каждого из нас есть жировые отложения в организме. Они выполняют такие функции, как защита жизненно важных органов. У мужчин больше висцерального жира, Когда они его теряют, то их способность сжигать жир и калории увеличивается. У женщин больше подкожного жира. Он находится вокруг бёдер, живота и ягодиц. Подкожный жир помогает женскому организму во время беременности, поскольку помогает защитить растущего в животе ребёнка. К сожалению, потеря этого типа жира не влияет на способность худеть, поскольку он не является метаболически активным. Другими словами, в подкожно-жировой клетчатке не происходят процессы, связанные с обменом веществ. Гормоны. В женском организме много гормона эстрогена, отвечающего за наступление беременности. Его задачей является активизация жирообразующих ферментов и как можно более долгое удержание их, чтобы максимально защитить развивающегося в утробе матери ребёнка. У мужчин же главный гормон – тестостерон, который способствует росту мышц, а значит, и результативному сжиганию жира. Подходы к похудению. Для того, чтобы сбросить вес мужчине, нужно отказаться от вредных привычек, женщине же – следить за питанием, выбирая здоровую пищу, проявить упорство и выдержку. Дело в том, что у сильного пола, ограничивающего себя в еде, сильно портится настроение и ухудшается производительность труда – они не могут сконцентрироваться даже на простейших задачах. Поэтому им нужно вовремя ложиться спать, заниматься спортом и не переедать. Это даст отличный результат.

Девушки набирают вес, когда мало двигаются, много нервничают, из-за чего переедают, и не следят за питанием. Поэтому их задача – предупреждать стрессы и увеличить физические нагрузки, а также не забывать о диете – она должна быть разнообразна. Поэтому лучший способ стимулировать процесс похудения для девушек — обратиться за помощью к личному тренеру в сочетании с советами диетолога или нутрициолога. Упражнения с отягощениями, такие как поднятие тяжестей и пилатес, помогут нарастить сухую мышечную массу, необходимую для ускорения метаболизма и сжигания жира и калорий в состоянии покоя.

Понятно, что с биологической точки зрения мужчины и женщины разные. Это не только структурная проблема, но также она связана с распределением и количеством жира в организме. Но в дополнение к гендерным различиям также нужно учитывать особенности каждого человека, которые могут повлиять на обмен веществ и физическую структуру.