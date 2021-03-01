Есть множество способов сбросить лишний вес – кто-то голодает, позволяя себе лишь пить чистую воду, кто-то сидит на жёсткой диете, а кто-то просто отказывается от сладостей и сдобы. Однако, независимо от вариантов похудения прежний вес снова и снова возвращается, что и приводит к разочарованию у большинства экспериментаторов. Но кто сказал, что нужно держать себя в строгости и ничего не есть? Можно просто пересмотреть своё питание и его режим, чтобы худеть во время еды.

Как похудеть во время еды? 5 советов, как похудеть без усилий

Салат как закуска. Чтобы похудеть, не отказываясь от еды, начинайте каждый приём пищи с тарелки салата. Вы можете положить салатные листья, помидор и немного моркови. Приправить чайной ложкой масла и щепоткой соли. Такое начало приёма пищи позволит вам наполнить желудок и ускорить процесс пищеварения, благодаря чему вы быстрее почувствуете сытость. Таким образом вы избежите переедания и, как следствие, уменьшите количество съедаемой пищи. Частые перекусы. Чтобы чувство голода не мешало вам похудеть, часто перекусывайте фруктами и овощами. Яблоко или банан в период между завтраком и обедом насытит, но не прибавит лишний вес. В середине дня вы можете съесть апельсин, смузи или немного сырой моркови, фенхеля. Таким образом вы утолите голод без особых усилий и при этом не испортите свой рацион. Клетчатка. Ешьте много клетчатки, которой в изобилии в коричневом рисе, цельнозерновых продуктах и твёрдых сортах макарон. Волокна заставят вас почувствовать сытость и удовлетворение за короткое время, кроме того, они очень полезны для правильного функционирования пищеварения и кишечной деятельности. Никогда не пропускайте приёмы пищи. Пропуск приёма пищи - одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить при соблюдении диеты. На самом деле наш метаболизм похож на губку. Если мы постимся во время обеда, то будем голоднее во время ужина. Наш организм будет поглощать больше питательных веществ, как только у него появится возможность их усвоить. Поэтому совет только один: избегайте излишеств и ешьте здоровую и сбалансированную пищу. Физическая активность. Чтобы похудеть, продолжая есть, сосредоточьтесь на физической активности. Физические упражнения ускоряют метаболизм и позволяют сжигать больше калорий. Тогда вам не придётся сокращать количество потребляемой пищи, а только проверять её полезность, избегая слишком жирной.

Запомните, чтобы похудеть, не нужно сидеть на жёстких диетах или вовсе голодать. Надо просто пересмотреть свой режим приёма пищи и её качество. 5 советов, как похудеть без усилий, должны стать пожизненным правилом. Только тогда получится не только достичь желаемого результата, но и надолго его сохранить.